Коронавирус: проблема социальной ответственности

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 марта 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели», Галина ОСОКИНА, член Общественной палаты Российской Федерации ]

Фото: соцсети

Годы перестройки 90-х изменили очень многое в нашей стране. Были сломаны политическая, экономическая системы, люди терпели голод, безработицу, войну внутри страны. И никто не говорил в эти годы о том, что шло разрушение той самой социальной ответственности человека не только за свою жизнь, но и за близких людей, знакомых, да и за незнакомых также.

Многие, прочитав такие умозаключения, просто не поймут меня, что я имею в виду. Хотя все просто и очевидно.

Иду по улице и слышу как мать жестко, злобно ругает маленькую девочку, которая попыталась поднять оброненный ею лист бумаги. Та даже плакать боится, это было видно, просто идет и всхлипывает.

- Что вы делаете? – спрашиваю я, - зачем вы так кричите на девочку?

- Не ваше дело,- слышу резкий ответ, - это моя дочь, воспитывайте своих.

- Уже воспитала, - парирую я, не желая останавливать неудобный диалог, - не забывайте, что ваша дочь, когда вырастет, будет разговаривать с вами таким же тоном, не обижайтесь, а еще она может стать невестой одного из сыновей моих близких людей, поэтому я и не могу смотреть на это равнодушно.

Женщина не произнесла больше не слова, надеюсь, что мои слова ее хотя бы чуть-чуть затронули.

Во так и сегодня, когда в мире, в нашей стране идет борьба за жизнь с коронавирусом, видишь полную безответственность многих граждан: школьники, которые выведены на дистанционное обучение, болтаются на игровых площадках, в магазинах, просто на улице;

приехавшие из-за границы, отдыхающие на самоизоляции, не просто не сидят дома, а пропадают на просторах России;

работники здравоохранения, приехав из-за границы, выходят на свою работу;

магазины взвинчивают цены на продовольствие, которое лежит у них на складах, а не прибыло от поставщиков.

Кто объяснит что происходит?

В чем кроются проблемы социальной ответственности? Может быть это результаты выстроенной стратегии отстаивания только своих личных прав при отсутствии понимания, что кроме прав у каждого из нас есть обязанности. Мы живем не на луне, не на марсе, рядом с каждым из нас живут люди, которые нуждаются в соблюдении в отношении их таких же прав. Считаю, что в столь сложной ситуации, сложившейся в России из-за коронавируса, пора вернуться к пониманию каждого из нас, что мы несем ответственность за то будут ли живы наши близкие, знакомые, да и не знакомые нам люди.

Стандарты, узаконенные Конституцией 1993 года, должны быть откорректированы и уверена в том, что каждый гражданин России возьмет на себя ответственность и проголосует за внесение изменений в самый основной законодательный акт – Конституцию РФ.

Предлагаю так же законодателю принять решение об ответственности за несоблюдение правил поведения по сохранению жизни, а именно, ввести ответственность того, кто своей халатностью, безразличием привел человека к заражению короновирусом. Человек должен быть не просто наказан в административном порядке, но и обязан оплатить лечение этого больного (взыскивать через суд сумму по результатам лечения). У многих деньги вышли на первый план жизненных ценностей, может быть, хотя бы такие перспективы остановят безразличие некоторых наших граждан. Помогут вернуть социальную ответственность в наше общество. Давайте каждый из нас скажем коронавирусу: НЕТ.