Заявление российских экономистов: Необходим жёсткий карантин и активные антикризисные меры

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 марта 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Данные о распространении коронавируса в России показывают, что стране срочно необходим внятный план борьбы с эпидемией и экономическим кризисом. Вместо объявленной в обращении Владимира Путина «нерабочей недели» необходимо введение жёсткого карантина. Предоставление выходных без ограничения на передвижение и социальное общение будет воспринято гражданами как неожиданные каникулы – кто-то поедет на дачу, кто-то просто пойдет в парки и другие места массового скопления людей. Эта ошибка уже была допущена месяц назад в Италии. После объявления «мягкого карантина» и выходных для большинства граждан, уровень общения только вырос. Итальянцы наслаждались весенней погодой в барах, ресторанах, и парках, посещали церковную службу, путешествовали по южным регионам. Когда две недели спустя Италия осознала свою ошибку и объявила жесткий карантин, было уже поздно.

Мы считаем, что России необходимо избежать ошибок, сделанных другими странами, и учесть уроки тех стран, в которых борьба с эпидемией проходит успешно. Мы предлагаем следующий план.

Что делать

1) Карантин. Ключевое условие успеха в борьбе с эпидемией– это жесткий карантин, при котором запрещается выход из дома за исключением покупки продуктов и лекарств, сохраняется работа учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность, остальные предприятия – когда это возможно, переходят на работу в удаленном режиме. В частности, все учебные заведения должны проводить занятия только в удаленном режиме; правительство должно поменять или приостановить регуляторные нормы так, чтобы оптимизировать процесс обучения. Этот карантин должен продлиться достаточно долго, чтобы прирост числа тяжелобольных ни в какой момент не превысил мощности российской системы здравоохранения.

2) Масштабная поддержка экономики. Карантин и другие ограничительные меры приведёт к значительному спаду экономической активности; падение доходов граждан усилит этот эффект. На время карантина необходимо оказать поддержку предприятиям, особенно малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям, и гражданам, особенно тем, кто остаётся без работы или переходит на частичную занятость. Правительство должно рассмотреть возможность безусловных трансферов, существенных разовых выплат пенсионерам и малоимущим. Необходимо также заявить, что ЦБ готов поддержать ликвидность в банковской системе любой ценой. Отсрочки по платежам и заморозка банкротств являются разумными мерами, но они должны сопровождаться адекватными гарантиями банковскому сектору со стороны бюджета или Банка России.

Главное – это масштаб мер по поддержке экономики и финансовой системы. Пока что заявленные правительством суммы представляются абсолютно недостаточными. Пример других стран на этой стадии развития эпидемии говорит о необходимости поддержки предприятий, граждан и банков в размере 5-10 триллионов.



3) Поддержка и защита медицинских работников. В ближайшее время именно медицинские сотрудники будут постоянно находиться на передовой борьбы с кризисом. Необходимы экстренные меры для своевременного обеспечения их всем необходимым – включая импортные материалы и оборудование.

4) Доступность продовольствия и лекарств. Ни в коем случае нельзя прибегать к ценовым или количественным ограничениям в розничной торговле, даже в отношении товаров первой необходимости. Такие меры приведут к дефициту и возникновению «чёрного рынка». Для снижения цен на товары первой необходимости (включая продовольствие и лекарства) должны быть обнулены импортные пошлины. Необходимо отменить «контрсанкции» и резко снизить регуляторные барьеры для использования импортной фармацевтической продукции и медицинской техники.

5) Тестирование. И для борьбы с эпидемией, и для выхода из карантина необходимо массовое тестирование на коронавирус и на антитела. Для того, чтобы избежать второй волны эпидемии, необходимо тщательное планирование «возвращения к нормальности» после карантина.

6) Честный и открытый разговор с обществом. Очень важно, чтобы меры, предпринимаемые правительством, были правильно коммуницированы. Мы видели на примере других стран, например, Италии, как беспечность, промедление и ложные коммуникации в начале кризиса приводят к тяжёлым последствиям. Сокрытие информации, пусть даже и негативной, может привести к панике и ещё более тяжёлым последствиям. Успех карантина и выход из кризиса требует, прежде всего, сознательного поведения граждан – недостаточная или ложная информация могут серьёзно усложнить задачу правительства.

Чем раньше, тем лучше

В мире есть примеры, когда удалось купировать эпидемию без жесткого карантина – это Сингапур, Тайвань и Южная Корея. Это страны с эффективной структурой государственного управления и развитыми технологиями. Одним из важных элементов антикризисных мероприятий в этих странах было оперативное выявление зараженных и отслеживание их контактов, отработанное во время борьбы с предыдущими эпидемиями в XXI веке. В большинстве других стран, в том числе развитых, повторить этот опыт не представляется возможным. Ведущие европейские страны – Италия, Франция, Великобритания, Испания – в итоге были вынуждены ввести полный карантин. В этих странах экономические меры по поддержке экономики запланированы в размере 5-10% ВВП.

Нам могут возразить, что у России нет свободных ресурсов в таком объёме. Но на решительные меры идут не только богатые страны, но и страны, которые находятся в гораздо более тяжелом экономическом положении, чем Россия. Например, жесткий карантин ввела и Аргентина, страна с более низким подушевым доходом. Аргентина уже третий год балансирует на грани дефолта, возможность занять существенные ресурсы для финансирования дефицита бюджета фактически отсутствует. Тем не менее, когда число заболевших приблизилось к сотне, в стране ввели вначале мягкий вариант (16 марта), а потом и жесткий вариант карантина (20 марта). Несмотря на скудные ресурсы бюджета, там были приняты многие меры из тех, которые мы предлагаем, а именно ввели дополнительные компенсации врачам, отменили налоги для мелких предприятий, малоимущие граждане, пенсионеры и получатели социальных пособий получат дополнительные выплаты. Стоит заметить, что в соседних странах – в Бразилии и Чили, которые не ввели карантин, ситуация намного хуже. На 26 марта в Аргентине зафиксировано 502 случаев заражения коронавирусом, в Бразилии – 2598, в Чили – 1306.

Опыт других стран говорит о том, что «вводить карантин или нет» — это ложная дилемма. Скорее всего, рано или поздно принимать решительные меры все равно придется. Вопрос только в том, вводить карантин, когда в стране несколько сотен больных или когда счет идет на тысячи или десятки тысяч? Когда больницы будут переполнены, а места в моргах закончатся, властям все равно придется начать предпринимать жесткие меры для борьбы с эпидемией. Лучше сделать это как можно раньше, чтобы сберечь жизни и здоровье наших сограждан.

Если карантин будет введён решительно и эффективно, а граждане – защищены от экономических последствий карантина масштабными мерами поддержки, кризис 2020 года будет краткосрочным, а восстановление – быстрым. Как только карантин и прочие ограничения будут сняты, спрос на товары и услуги должен быстро восстановиться, и экономика начнет расти. Но ни в коем случае нельзя медлить с принятием этих мер – иначе экономический спад будет глубоким, а потери жизней – значительными.

Сергей Гуриев, Sciences Po

Георгий Егоров, Northwestern University

Рубен Ениколопов, Российская экономическая школа

Екатерина Журавская, Paris School of Economics

Олег Ицхоки, Princeton University и UCLA

Андрей Коврижных, Arizona State University

Андрей Маленко, Boston College

Надежда Маленко, Boston College

Максим Миронов, IE Business School

Мария Петрова, Российская экономическая школа и Universitat Pompeu Fabra

Константин Сонин, University of Chicago и НИУ ВШЭ

Илья Стребулаев, Stanford University

Филипп Ущев, НИУ ВШЭ – Ст.Петербург

Виктор Черножуков, MIT

Источник: Эхо Москвы