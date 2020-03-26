Латвийский политолог: Коронавирус – бактериологическое оружие

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 марта 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Политолог Янис Григалис, фото соцсети

А Латвии объявлена ЧС до 14 апреля. Видимо, как «обещает» министр здравоохранения страны, срок будет продлен. В СМИ много информации о том, что коронавирус – польза для многих! Именно! Самоизоляция способствует сплочению семьи, люди лучше стали следить за своей гигиеной, стали более организованные. А какие «минусы» от коронавируса в Латвии? Специально для «Аргументов Недели» мнение политолога Яниса Григалиса.

-Янис, кто «получит прибыль» от коронавируса?

-Думаю, что фармакологические компании. Нужна же вакцина. И когда ее создадут, то деньги «поплывут» в руки фармакологических компаний. Почему? Смотрите, если Латвия будет закупать вакцины, то это большие деньги. Естественно, что закупать Латвия будет до того момента, пока не начнет сама выпускать. У нас есть три отличных фармакологических завода, которые могут выпускать вакцину. Сперва она будет доступна, конечно, детям. А другим, увы, за деньги.

-Кстати, о деньгах. В стране ЧС! Введена самоизоляция, карантин. Советы от правительства четкие – сидите дома, соблюдайте в магазине расстояние друг от друга 2 метра, маски, перчатки. Серьезно все! А почему же тогда анализ на вирус стоит 80 евро?

-А сколько он должен стоить?

-Если в стране, если судить по информации в СМИ, 24% населения получают менее 430 евро, то смогут ли они заплатить за необходимый анализ?

-Цена, конечно, приличная. Но, если человек заболел, то пусть вызывает скорую помощь. Быстренько приедут и увезут в больницу. И анализ возьмут. В чем проблема?

-Янис, а вы где живете?

-В Латвии. Сейчас в деревне.

-И я в Латвии живу. Но мы разговариваем на «разных языках». Прежде всего, неотложка попытается поставить диагноз по телефону. Я, как человек, который вырос в семье врачей, могу сказать, что по телефону не ставят диагнозы! Скорая помощь практически многим латвийцам предложит приехать и самостоятельно сдать анализ. Вы этого не знали?

-И пусть приезжают! Сейчас очередь на анализ. До 70 человек приблизительно.

-Так 80 евро! А почему если ЧС, то нельзя сделать анализ за 20, 30 евро? Или бесплатно, например, для малоимущих, инвалидов. Мы, извините, «загнаны» в рамки, море уволенных людей, но плати, как депутат Сейма! Где социальная справедливость?

-Хорошо! Убедили.

-Я понимаю, что ответа нет.

-Я не член правительства.

-Я понимаю, что у «членов» правительства Латвии… иные приоритеты. Им не надо о хлебе думать и об анализах. Государство оплатит.

-Таковы реалии. Государство и так оплатит тем, кто потерял работу пособия. Да и врачам подняли на 20% зарплаты.

- Я пока не слышала, чтобы медики получили деньги. А насчет пособий, то сегодня правительство ввело «коррективы»: претендовать могут лишь работники тех испытывающих трудности предприятий, у которых налоговых долгов меньше, чем 150 евро. Наше правительство резко сузило круг потенциальных получателей.

-Приведу пример! Сегодня мне звонил руководитель одной крупной латвийской фирмы, которая занимается перевозками. У него все отлично: никого не уволили, есть страховки, проверяют здоровье сотрудников. Не все так плохо. А фирма крупная. Да и налоги платить вовремя нужно!

-Так перевозки и будут существовать! В любое время! Иначе начнется перебой со снабжением и тотальная паника. Не знали?

-Я знаю только то, что государство делает все, чтобы решить проблему с вирусом! Посмотрите, сколько людей удалось «вытащить» из-за границы! Только люди сами не очень сознательные! Им сказано, чтобы сидели дома, а некоторые гуляют и пьют пиво. Кто в этом виноват? Почему государство должно платить тем, кто еще в феврале улетел на Мальдивы? Сидели бы дома!

-А если не на Мальдивы? В Латвии не всем Мальдивы по карману. Есть те, которые год собирал деньги, чтобы уехать с семьей в отпуск. И ЧС положение ввели за два дня. Речь идет о ненормальных ценах на билеты латвийской национальной компании. Тысячи, чтобы вернуться домой!

-А это не государство цены устанавливает!

-А кто? Кто устанавливает цены на билеты в национальной латвийской компании?

-Есть единые цены по всему миру.

-Вы издеваетесь? Я вчера разговаривала с Посольством РФ в Италии и выяснила, что билеты из Рима до Москвы стоят от 150 до 170 евро. Приблизительно лететь 3, 5 – 4 часа. А из Парижа в Ригу лететь 2, 5 часа и стоило это более 600 евро. Стоило после объявления ЧС.

-Латвийская национальная компания – дорогая компания.

-Знаете, как это называется? Мародерство! Янис, ваш прогноз: когда можно ждать «окончания» вируса? Вернее, когда пойдет на спад?

-Если взять похожие ситуации из истории, то все может прояснится в течении года. Сейчас уже многие склоняются к мнению, что коронавирус – бактериологическое оружие. Я склонен поддерживать такую версию. Думаю, что ситуация выправится в ближайшее время. Конечно, год никто сидеть дома не будет, но я призываю людей очень внимательно относиться к своему здоровью!

-Благодарю за беседу.