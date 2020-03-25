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Дожили: Спикер Сейма Латвии «отправила» народ к лесным братьям

, 16:45 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Дожили: Спикер Сейма Латвии «отправила» народ к лесным братьям
Спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце, фото соцсети

Спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце в день памяти жертв коммунистического режима призвала жителей страны помнить свое прошлое и черпать силы у национальных партизан.

У многих латвийцев состояние подавленное. Коронавирус, однако. ЧП, однако. Видимо, спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце решила развеять тоску-печаль подданных страны. Выступив с речью, государственная дама ввела в «ступор» некоторых латвийцев.

«Однако мы ясно осознаем ту силу, которая позволила высланным людям далеко от дома, в ужасных условиях выжить и пережить мрачные времена. Давайте в нынешней сложной ситуации вместе вспомним прошлое, и почерпнем силу у латышского крестьянина, который хотел быть хозяином в своем дворе и не вступил в колхоз».

Г-жа Мурниеце призвала черпать силы у… национальных партизан и тех людях, которые избежали ссылки и присоединились к ним. Эта сила позволяла людям начать жизнь сначала.

«Давайте перенимать эту силу! Наша сила огромная. Она закалена целыми поколениями!», - заявила спикер.

Так куда же «отправила» г-жа Мурниеце латвийцев? 

Черпать силу национальных партизан.

Кто такие национальные партизаны Латвии?

Помните фильм «Долгая дорога в дюнах»? Отец Марты, в исполнении легендарного Эдуарда Карловича Павулса, подался в леса к национальным партизанам… Их еще называют лесные братья.

Лесные братья – неофициальное наименование вооруженных националистических формирований, действовавших в 1940-1950 годы на территории прибалтийских республик. Идеология – национализм. Как и большинство аналогичных движений, «лесные братья» сочетали методы партизанской войны с террором против тех, кого считали предателями. Отличались отсутствием единого центра, четких географических очагов вооруженной борьбы и крайней жестокостью в борьбе с не согласными.

Так куда же латвийцев отправила спикер Сейма Латвии?

Склонна думать, что г-жа Мурниеце, как государственный человек, высказала официальную точку зрения.

Кстати, выступая в прошлом году с речью 16 марта, государственная дама заявила: «Латышские легионеры сделали то, что велело им сердце. Легионеры боролись против большевизма, военных преступлений, зверств…»

Видимо, «официальная дамочка» понятия не имеет, что такое Нюрнбергский процесс, а в ее «извращенном» понимание латышские легионеры СС!!! – герои и на зверства не были способны!

Прошу заметить, что спикер парламента Латвии – третий человек в государстве (после президента и премьер-министра). Страшно думать, что политика государства определяется такими спикерами…

Что думают о данном высказывании латвийцы.

Несколько комментариев из социальных сетей.

Ник Сепар: «Это диагноз, люди! «Партизан» перебили, нам ждать того же?!!!»

Ник Забавный: «Эта… кхм… тетя… Как бы «третье» лицо в государстве. И уже который раз так позволяет себе высказываться!»

Ник Наше все!: «Заканчиваем с ЧП! Лекарство найдено! Батька всех в поле отправляет трактором лечиться. И эта к крестьянам шлет. Похоже, они с Батькой что-то знают…»

Ник Очевидно: «Даже не могла подумать, что «мадаме» хватило наглости вылезать с такой мотивацией. Только этих партизан с их борьбой раздавили наши деды кирзовыми сапогами. Многие бесславно сгинули, перекрестились скуля. Этого своему народу желает эта? Нет! Я буду брать пример со своего деда-Героя. Он смело давил фашистскую гадину и победил!»

Совсем недавно я разговаривала с одним политиком, и он мне сказал: «Обидно, что многие в России называют латышей фашистами. Обидно. Это же не так!»

Конечно, обидно. Адекватных, работящих, душевных латвийцев, Слава Богу, много! Но как не вспомнить русскую пословицу – «одна паршивая овца все стадо портит». Мое мнение!

Общество

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