Месяц апрель - никому не верь

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 марта 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели», Юрий ДОЦЕНКО ]

Фото: соцсети

Предлагаю первого апреля провести собственный тест: верю-не верю. Потому что через 21 день (счастливое число) всем нам придется ответить на этот вопрос окончательно. Вот и проверьте себя и своих друзей: верите Вы в реальную необходимость вносить предлагаемые поправки в Конституцию, или посчитаете их простой уловкой власти для продления своего существования.

При этом предлагаю не слушать никакую пропаганду, а просто самостоятельно порассуждать на трезвую голову. Например, после внесения в Конституцию положений о важности для государства детей, у Вас как-то изменится отношение к ним? Или без этой поправки Вы считали детей менее важным элементов Вашей жизни? Также попробуйте определиться в необходимости поправок о Боге, о памяти защитников Отечества. Мне кажется, что вместо формальной строчки в Конституции лучше б посвятили лишнюю страничку в учебниках о защитниках нашей Родины.



Дальше предлагаю прочитать статью 15 действующей Конституции. Если читать с пониманием, а не из принципа:“слышал звон, да не знаешь, где он”, то, наверняка, не увидите причин для поправки“отменяющей” приоритет международного права над нашим национальным правом. Привожу статью 15, в той части, которую хотят изменить: Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.



Здесь нет никаких указаний на приоритет норм международного права над нашим законодательством. Здесь написано, что если наша страна заключит международный договор (конечно добровольно и на выгодных условиях) в котором мы сами введём какие-то положения, вступающие в противоречия с нашим устаревшим законом, то этот закон будет подчинён новой нашей норме, а не какому-то чужому международному закону. Таким образом Конституция позволяет заключать международные договоры, содержащие новую, более прогрессивную норму права без предварительной отмены устаревшего закона. И что ж тут изменять? Ведь нет никакого приоритета международных норм над нашим правом. Вот и думайте, не ввели ли авторы этой поправки народ в заблуждение. И с какой целью.



Ещё одну поправку предлагаю рассмотреть с особым вниманием. Её внёс артист Машков. Внёс убедительно, с патриотическим пафосом. Не зря ведь имеет звание Народного артиста. Да и сама тема, нерушимости границ нашей Родины, не может никого оставит безучастным. Конечно, нужна такая поправка. Но я предлагаю не полениться и всё перечитать самостоятельно. Вот, что написано об этом в существующей Конституции:



Статья 4

1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию.

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.

Всё коротко и ясно. Но, в нарушение этой нормы Конституции, наша власть в 2010 году отдала Норвегии кусок акватории Баренцева моря размером более трёх (!) Крымов, а в 2008 году отдала Китаю территорию размером в город Хабаровск. И всё было сделано втихаря. Или Вы лично что-то знали об этих сделках? Как отдавали богатейший рыбой участок моря и богатейший углеводородами шельф этого моря? Как добровольно придвинули границы Норвегии-участницы НАТО к базе наших стратегических подводных лодок? Я лично ничего об этом не слышал.



А теперь посмотрим, как будут защищены наши границы с принятием Машковской поправки. Её внесли в статью 67, пункт 2.1. Там сказано:

Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами) направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.



Таким образом, эта поправка ввела исключения при которых возможны отчуждения частей территорий России. Раньше, и без таких исключений, наши власти спокойно отчуждали территории России. А что же будет теперь? Достаточно будет объявить проведение делимитации или демаркацииграниц и Курилы уплывут в Японию, а Крым спокойно вернётся в старую гавань. Вот и решайте, какая, на Ваш взгляд, редакция Конституции больше гарантирует нерушимость границ нашей Родины, о чём так горячо беспокоился Машков.



Определитесь, верите Вы, или не верите в полезность таких поправок. Если кто-то, ознакомившись со всем, что я предложил не сочтёт такие поправки простым обманом, не спешите поздравлять его с праздником (ведь 1 апреля считается днём Дураков), поскольку до 22 апреля ещё есть время для обдумывания.

А цену сладким обещаниям власти рыночной экономики мы уже узнали из заверений Чубайса получить по два автомобиля Волга каждому россиянину, как только перестроится наша экономика. Обманул весь народ. И ничего, прекрасно здравствует. Значит его дело тоже живёт и совершенствуется.

Ещё на один факт предлагаю обратить своё внимание: предложения на внесение поправок в Конституцию прозвучали 15 января, когда руководство страны уже знало о возникновении, наступающей на мир, масштабной беды коронавируса. Выявлен коронавирус в Китае был 8 декабря. А 31 декабря Китай уже официально уведомил об этом Всемирную Организацию Здравоохранения. Может поэтому в поправках прозвучало так много, финансово не обеспеченных, сладких обещаний и процедура их принятия продолжилась в таком ускоренном порядке. Нужны ли нам такие срочные поправки? Все знают выражение:“Пир во время чумы”. Не получит ли наша Конституция в новой редакции в последствии название “Чумной Конституции”.



