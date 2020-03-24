Своих не бросаем. О коронавирусной опасности для регионов РФ

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24 марта 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Недавно по поручению президента Владимира Путина больше 100 российских военных медиков и вирусологов направили в Италию на нескольких самолётах. Теперь эти доблестные воители медицины будут сражаться с Covid-19 в самом эпицентре. Достойная операция! Италия отреагировала соответствующим образом. На Апеннинах уже приготовились снимать с России санкции, а местное население навечно благодарно нашей родине за помощь и поддержку. Всё это конечно прекрасно, но отчего-то в регионах РФ ситуация так и не улучшилась.

На территориях Российской провинции по-прежнему царит настоящий хаос со здравоохранением. Всё так же закрыты больницы, разбиты дороги и уровень жизни оставляет желать лучшего. Многие сельские жители вообще лишены возможности получить хоть какую-то медицинскую помощь. Большая часть крестьян склонна утверждать, что «легче помереть, чем дождаться врачей». Чтобы попасть в больницу, нужно вызывать скорую помощь, которая по этим дорогам проедет едва ли не несколько часов. Пока врачи приедут, больной уже успеет сто раз отойти на тот свет. Большая часть медучреждений совсем не работает, а это означает, что в случае продвижения вируса наступит настоящий коллапс. Многие пожилые люди там умирают и без всяких пандемий. Любой инфаркт или инсульт может стать фатальным, так как необходимая помощь в подобных случаях оказывается слишком поздно. Всему виной опять же – дороги, уровень медицины, тотальный беспредел чиновников и безвыходная бедность. К сожалению, в регионах РФ так и не предоставили должную медицинскую помощь. Никаких вирусологических баз, эпидемических станций и прочих учреждений организовано так и не было. Провинциальная часть РФ всё ещё находится под угрозой катастрофы. Даже страшно подумать, что там случится, если вирус начнёт своё «продвижение». Итальянская ситуация может показаться просто детской сказкой.

Но не стоит отчаиваться слишком рано. Ведь с приходом нового правительства России началась эпоха перемен. Многие элементы жизни стали улучшаться, и это вселило надежду в сердца россиян. Будем надеяться, что власть держащие не забудут про провинциальную часть РФ, и так же размесят там базы на случай экстренных ситуаций. Помощь Италии – разумеется, достойная операция, заслуживающая высшей похвалы, но не стоит забывать, что нужно заботиться ещё и о собственных согражданах.