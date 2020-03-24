Разрушать не строить

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 марта 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели», Анна Хрястунова, общественный деятель ]

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Государство — это особая организация политической власти, которая располагает специальным аппаратом (механизмом) управления обществом для обеспечения его нормальной деятельности.

Наше подрастающее поколение учат, что Государство - политическая организация общества, действующая на определенной территории в качестве средства, выражающего интересы всех слоев общества, и механизма регулирования, управления и подавления общества. Государство отделено от общества, действует на основе права и принуждения в отношении всех представителей общества и осуществляет согласование интересов отдельных слоев общества. (В ГИА по обществознанию отмечается).

Самое короткое понятие государства – это власть и общество. И следует отметить, что чиновники разного уровня представляют интересы власти. Общественная жизнь – это взаимодействие граждан, как неорганизованных, так и состоящих в некоммерческих, общественных организациях. Почему возник такой интерес к взаимодействию власти и общества сегодня?

Во всех законодательных актах отмечалось, что чиновник не имеет права состоять в Общественной палате РФ и Общественных палат регионов, в общественных советах, иных общественных организациях и не имеет права заниматься общественным контролем. Однако, Федеральный Закон от 27.07.2004 г. №79-ФЗ (в ред.от 16.12.2019 года) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» внес изменения и в соответствии со ст.17 ч.3 п.б и разрешает «участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном нормативным правовым актом государственного органа;»

Как трактовать это изменение? Ведь если чиновник сможет не просто состоять в НКО, а даже участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, значит, он сможет влиять на результаты общественного контроля. Власть сложно будет обществом проконтролировать, а на сегодняшний день в связи с реализацией национальных проектов, Послания Президента РФ В.В.Путина общественный контроль очень необходим.

Общественный контроль убит?

Институты гражданского общества будут разрушены. Изменения в ряд законов, связанных с участием чиновников в управлении НКО напрочь лишат независимости гражданское общество и нивелируют смысл общественного контроля. Указанные выше изменения, внесенные в Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» разрешили государственному служащему, то есть чиновнику внедриться в гражданское общество. Так, чиновник может участвовать в управлении общественными некоммерческими организациями, если это на безвозмездной основе (но ведь НКО оно как правило и не у чиновников всегда безвозмездное), это ли не скрытое игнорирование вообще смысла развития всего гражданского общества и общественной организации и попрание всего смысла Развития Государства через диалог Власти и Общества. Остается только власть.

Так недолго и до того, что станет нормой входить в общественные советы депутатам и чиновникам, полностью уничтожая независимость этих сообществ. Или, участие в общественных институтах и структурах общественного контроля над самими собой чиновников, которые в силу работы, - не потому что велит гражданский долг, а потому, что работают в бюджетном учреждении приходят на обсуждение и представляют интересы власти, а не общества. Так и ломается диалог.

Не лучше ли не ломать, а строить и вносить в законодательство изменения, наоборот помогающие, сделать более независимыми структуры гражданского общества тем самым повысив качественное взаимодействие между властью и обществом и качество жизни граждан?

Анна Хрястунова, общественный деятель, магистрант Гуманитарного института Череповецкого государственного университета, член регионального штаба ОНФ, член Общественной палаты Вологодской области, председатель Ассоциации СО НКО Вологодской области, участник конкурса «Лидеры России. Политика»