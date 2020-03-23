Коронавирусная инфекция: причины и следствия

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 марта 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели», Виктор Иванович Селедцов, доктор медицинских наук, профессор ]

контроль за коронавирусом, фото: соцсети

На протяжении всего своего развития человечество контактировало с разными вирусами. Новые вирусы (или мутировавшие старые вирусы) появлялись, исчезали, или начинали персистировать (сохраняться) в человеческой популяции. Коронавирус не исключение.

Появись он несколько десятков лет назад, его вряд ли кто-нибудь заметил, по той простой причине, что в то время не было современных возможностей для его идентификации. Если взглянуть на короновирус незамыленным взглядом-ничего особенного в нем нет. Наряду с другими известными короновирусами он может вызывать острое респираторное заболевание (ОРЗ). В 70% случаях новая корновирусная инфекция протекает бессимптомно или с незначительными симптомами. В сравнении с гриппозной инфекцией, ее летальность выше в 2 раза, но контагиозность (заразность) в 2 раза меньше. В ответ на обе инфекции развивается защитный адаптивный иммуногенез.

Серьезные осложнения при том и другом заболевании обычно наблюдаются у пожилых и ослабленных людей. В результате на выходе при той и другой инфекции мы имеем практически один и тот же результат. Во все времена пожилые люди умирали не только от инфарктов и других неинфекционных причин, но также от инфекций. Судьба нового коронавируса ясна. В случае высокой иммуногенности, он с течением времени прекратит существование, поскольку переболевшее население приобретет к этой инфекции иммунологическую устойчивость. В случае относительно невысокой иммуногенности он, подобно гриппу, будет напоминать о себе периодической (возможно сезонной) эпидемией. При этом наиболее высокопатогенные мутантные варианты вируса не получат распространение так, как со смертью носителей такие вирусы прекращают свое существование.

От начала распространения до настоящего времени от коронавирусной инфекции скончалось примерно 10 000 человек, тогда как от гриппа за этот же период 100 000 человек (причем вторая цифра явно занижена). Проблемы туберкулеза, СПИДа, африканских инфекций до сих пор не теряют своей остроты и актуальности. Казалось бы есть чем заняться и чего бы паниковать по поводу далеко не самой грозной инфекции. Большое удивление вызывает разрекламированная борьба с коронавирусной инфекцией. Нужно понимать, что большинство носителей вируса невозможно своевременно выявить, поскольку у них нет симптомов болезни или эти симптомы незначительны - замеры температуры и медицинские расспросы в этих случаях ничего не дают. Таких распространителей инфекции невозможно вовремя поместить на карантин или ограничить их передвижение, они всегда будут находиться рядом с нами. В средствах массовой информации вдруг посчитали коронавирус большим вирусом. Появляются советы носить тканевые повязки и находиться друг от друга не ближе 1 метра.

Однако, факт таков, что вирус- это на самом деле очень и очень маленькая частица (намного меньше бактерий) и никакая повязка, продающаяся в аптеке, не станет для него существенным препятствием. И на землю он сразу не садится в условиях естественного колебания воздушных масс. Если суммировать сказанное, то все дополнительные противоинфекционные меры, предпринимаемые в настоящее время, бесполезны или вредны. Отсюда вытекает разумный совет – надо спокойно пережить это неспокойное время – это далеко не первая (вспомним свиной грипп, птичий грипп и др ) и не последняя новая инфекция. Конечно, следует предпринимать все разумные меры, которые давно описаны и достоверно снижают риск любого ОРЗ. Это особенно касается пожилых и ослабленных людей.

Возникает вопрос- почему в Италии и некоторых других европейских странах больницы сейчас переполнены. Ответ- потому, что людей госпитализируют при отсутствии у них прямых для этого показаний. При такой панике любая система здравоохранения надорвется.

Вначале казалось, что коронавирусная паника- это во многом случайное событие. Однако, сейчас во все этом просматривается хорошо продуманный сценарий с информационными вбросами и намеренным нагнетанием паники. Вопрос – кто автор и выгодополучатель такого сценария. На подозрении Китай. Цель Китая- ослабление США. В действительности, падение цен на нефть или любые другие неблагоприятные экономические факторы не смогут оказать какого-либо существенного негативного эффекта на высокотехнологичную мощную экономику США. А вот эпидемия, а лучше пандемия может нанести и нанесла реальный вред США. Когда мы видели и еще увидим такое резкое падение американских фондовых рынков, кардинальное снижение продаж у высокотехнологичных компаний и очереди в американских продуктовых супермаркетах? Европа в данном случае рассматривается в привязке к США. Снижение цен на нефть- для Китая это дополнительный бонус.

В такой большой игре интересы России с ее слабой недиверсифицированной экономикой учитываться не будут. В пользу выдвинутого предположения два факта: начало инфекции и быстрая победа над инфекцией в одной стране, а именно в Китае. Нужно иметь в виду, что китайская медицина не так сильна, как мы думаем, в деревнях ее практически нет. На фоне объявленной победы над инфекцией у себя в стране китайские медики вдруг едут в Европу, где нагнетают еще большую панику. Дальнейший сценарий может выглядеть следующим образом. Китай, победивший коронавирусную инфекцию, запустит в течение короткого времени на полную мощность всю свою экономику. В США и других демократических странах еще будут долго бороться с “грозной пандемией” и продолжат наносить таким образом себе экономический вред. За это время Китай станет бесспорным лидером во всех отношениях.

Хочу, однако, закончить на позитиве. В отличие от развитых демократических стран, где решения принимаются в длительных парламентских спорах и потом долго согласуются с исполнительной властью, у нас пандемия может закончиться очень быстро, а именно тогда, когда наш президент примет соответствующее решение. Другими словами, есть надежда, что в России изнуряющая борьба с коронавирусной инфекцией будет недолгой.