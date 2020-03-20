Вирус абсурда

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 марта 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели», Вячеслав Тимошенко, председатель Комиссии по пропаганде и популяризации самбо Всероссийской федерации самбо ]

Вячеслав Тимошенко, основатель спортивно-патриотического клуба самбо «Слава»

Паника из-за коронавируса довела страну до абсурда. Чтобы защититься от болезни, у нас начали отменять массовые мероприятия… за ЗОЖ! Объясните мне, где логика?! Может быть, еще запретить людям физические упражнения и закаливание — на всякий случай?!

Власти идут на поводу у мирового сообщества по принципу «как бы чего не вышло». Для подстраховки вот-вот введут карантин и запрут людей в крохотных квартирах. Больных и здоровых, сильных и слабых — всех без разбору под одну гребенку! Отличная борьба с вирусами: лишить народ возможности плавать, бегать, укреплять свое тело. Разрешить им только изредка выходить в магазин да в аптеку. А все остальное время люди что должны делать: объедаться гречкой, закупленной на год вперед?!

В Италии и Испании уже довели жителей до того, что они вынуждены придумывать всяческие ухищрения, чтобы только подышать свежим воздухом! Собак у соседей «арендуют», так как животных выгуливать пока можно… Одни англичане сделали, как всегда, по-своему: распространили карантин только на пожилых. Тех, кто в группе риска и от вируса пострадает вероятней всего. Остальные там продолжают жить обычной жизнью: ходят на концерты, занимаются спортом, свободно гуляют в конце концов!

А что же наши власти? Почему нас, людей, которые много лет следят за собой и ведут здоровый образ жизни, хотят поместить в одни и те же условия с теми, кто халатно относится к своему здоровью?

Последние восемь лет я изучаю возможности человеческого организма, познаю самого себя. Как говорил Сократ, «я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого». Никакие медики в мире даже близко не представляют, на что способен человеческий организм, какие резервы и ресурсы в нем сосредоточены. Этот вопрос никто глубоко не исследовал. Нас убивают вредная еда и отсутствие движения. Это самые деструктивные силы, воздействующие на человека. И люди губят себя добровольно!!! Употребляют животную пищу, травят себя фастфудом, выбирают диван и телевизор вместо тренажерного зала! Что ж. Хотя бы это ИХ выбор. А сейчас на карантин собираются посадить ВСЕХ. Те, кто изо дня в день работали над собой, плавали, бегали, тренировались, должны сидеть взаперти?! Без движения даже здоровое тело начнет разрушаться. Такого просто нельзя допускать!

Весь мир пляшет сейчас под дудку Всемирной Организации Здравоохранения. Забывая об одном — что ВОЗ контролируется крупнейшими транснациональными корпорациями. Это они диктуют нам правила. Продают низкокачественную, искусственную еду, импортные лекарства… Им выгодно, чтобы люди потребляли-потребляли-потребляли. Убивали здоровье неправильным питанием, а потом «поправляли» его таблетками. Им выгодно засадить всех на карантин и выпускать только в магазин да в аптеку! А теперь задумайтесь, выгодно ли это нам?! По-моему, ответ очевиден.

Сейчас, во время коронавируса, особенно подходящий период показать всем, как важно укреплять здоровье нации. Как важно следить за собой! Повышать иммунитет! Проводить ЗОЖ-мероприятия, спортивные мероприятия! Поощрять активности на свежем воздухе! Не сидение в квартирах. Не бездействие. Тогда никакие вирусы нам будут не страшны!!! А страна станет сильная и здоровая!

Это мое субъективное мнение. Я понимаю, что на каждый мой аргумент скорее всего обрушится волна критики. Но я призываю каждого включать голову, прежде чем оправдывать то, к чему вы просто привыкли.

Вячеслав Тимошенко,

основатель спортивно-патриотического

клуба самбо «Слава»,

председатель Комиссии по пропаганде

и популяризации самбо

Всероссийской федерации самбо,

организатор и участник уникального

рекордного заплыва «За чистый Байкал».