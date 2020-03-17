Поправки в Конституцию очень важны именно для простых людей

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 марта 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели», Галина ОСОКИНА, член Общественной палаты Российской Федерации ]

Галина Осокина, член Общественной палаты Российской Федерации, фото vologda-oblast.ru

Может показаться, что на фоне столь серьезной проблемы профилактики против короновируса в мире, в России обсуждать изменения в Конституции не очень актуальны. Не смогу с этим согласиться. Когда разговариваешь с гражданами, озабоченными ситуацией с растущими инфекционными заболеваниями, понимаешь, что вопрос необходимости, нужности внесения изменений в Конституцию РФ актуален. А главное то, что занятость людей не дает им возможности вникнуть в этот вопрос глубоко и понять актуальность.

Предлагаю поговорить об этом на простом, не политическом, и не законодательном языке.

Обсудив предлагаемые Президентом РФ В.В. Путиным поправки к Конституции на площадках двух муниципальных образований в Вологодской области (Кадуйский и Харовский), на которых присутствовали: руководство, общественность и главы сельских поселений из 10 муниципалитетов Вологодской области (всего в области 28), прихожу к выводу о том, что населению необходимо доносить очень развернутое, углубленное понимание предлагаемых изменений в Конституцию РФ. (уровень общения, а в результате и информации у граждан России разный. Юридические понятия, структура управления, требующие изменений не всем близки с точки зрения владения информацией).

Мероприятия по проведению общественной экспертизы проекта закона РФ о поправках, которые предлагается внести в Конституцию Российской Федерации №885214-7 «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» очень актуальны, были очень нужны, дают возможность общественности не просто высказаться по предлагаемым изменениям и внести свои предложения и замечания по законопроекту, но и получить необходимую информацию для принятия правильного решения по поводу участия в голосовании.

Поддерживаю все пункты Законопроекта и постараюсь объяснить почему это своевременно и актуально наиболее доступными доводами и примерами для понимания хотя бы на нескольких примерах.

Конституция 1993 года, бесспорно, требует внесения в нее изменений. Общество развивается, власть, как законодательная, так и исполнительная нуждается в корректировке своих функций.

Конституция РФ 1993 года, указав на приоритет международного права на территории Российской Федерации, закрепила стремление в тот период времени партнерства и тесного взаимодействия России с ЕС. Жизнь и практика реализации законов на международном уровне внесла свои коррективы, углубляться в это не стоит, нам на юридическом уровне, да и просто информационном это хорошо известно.

Выскажу свое мнение о приоритете Российского законодательства. Очень актуальный вопрос, предложение о приоритете Российского законодательства при рассмотрении споров и защите прав граждан РФ поддерживаю по следующим причинам:

- Россия относится с уважением к нормам международного права, соблюдает их в отличие от некоторых государств, но следует помнить, что наше государство (власть и общество) стоим на позиции сохранения принципов построения семьи, уважения материнства, детства. Введение в законодательство некоторых государств однополых браков мы рассматриваем их правом. Есть страны, где употребление не сильно действующих наркотиков не запрещено. Россия стоит на других позициях в этих вопросах.

Приведу еще такой пример, Европейский Суд по правам человека взыскал в пользу осужденного к пожизненному лишению свободы 15 тыс. евро за яко бы нарушенные его права. И вот конкретно за что: поступив отбывать наказание за серийные убийства на остров Огненный он несколько дней умывался над тазиком и выносил утром ведро, т.к. не было в камере воды.

Хочется задать вопрос по поводу соблюдения прав наших бабушек, проживающих в сельской местности. Их права чем-то нарушены?

Разные условия проживания, разное представление о наказании не может расставлять приоритеты по поводу соблюдения прав граждан и международное право не может быть приоритетным.

Не следует забывать, что иные граждане выезжают из благоустроенных квартир и селятся в глубоких деревнях, предпочитая жить ближе к экологически им значимым местам, наше многонациональное государство имеет такие условия проживания как юрта, например, это выбор каждого человека и этот выбор мы должны уважать.

Жалоб в Европейский суд по правам человека из России подается много, еще несколько лет назад Конституционный Суд РФ, анализируя принятые решения настаивал на введение приоритета Российского законодательства.

Соблюдая международное право следует вспомнить как сейчас на международном уровне идет искажение роли России в победе над фашизмом.

Для граждан необходимо, чтобы их права соблюдались, есть та категория, которым нужна поддержка на государственном уровне и важно, чтобы эта поддержка (ее размер, своевременность изменения) не зависела от мнения чиновника, а была подтверждена на самом высоком законодательном уровне – это Конституция Российской Федерации.

Поправки к ст.75 Конституции РФ необходимы и лишат чиновников самим определять МРОТ и другие льготы, изменять их без оснований, приостанавливать выплаты и т.д.

Приведу только один пример из практики: МРОТ влияет на квалификацию кражи в уголовном и административном праве. Как практик хочу пояснить: сумма ущерба от хищения зависит при квалификации действий преступника от МРОТ. Из практики известно, что иногда МРОТ увеличивался без объяснения причин, не исключено, что кого-то спасали от наказания.

Что касается ужесточения требований к кандидатам на президентский пост. Также является необходимостью в современных условиях. Независимость от иностранного государства, как и чиновников иного ранга, депутатов, судей просто необходима, а это определенное время проживания в нашем государстве, отсутствие гражданства другого государства, вида на жительство. Мы видим какие «нападки» осуществляются на международном уровне на Россию, это защита интересов страны, ее приоритетов на международном, экономическом уровнях.

Необходимо подумать для безопасности и о гражданстве и виде на жительство близких родственников этих лиц (родителей, детей, братьев и сестер) Ведь не известно какую карьеру они в других странах делают.

Изменение статуса и полномочий Госсовета. Время всегда требует изменений, как в управлении страной, так и изменениях структуры власти. Об этом в первую очередь знает наш Президент В.В.Путин. Управленческие рычаги следует поправлять и делать акцент на те, что в современных условиях наиболее значимы.

Изменение роли парламента необходимо в части утверждения кандидатуры Председателя Правительства и участии в формировании Правительства, так как это наибольшая в наше время открытость кандидатур на эти посты, а так же ответственность депутатов.

Участие Совета Федерации в процедуре снятия с должности судей КС РФ и ВС РФ так же актуально, не будет зависеть решение от одного Президента РФ.

Руководство силовых ведомств и прокуроров регионов так же будет назначаться по результатам предварительных консультаций с Советом Федераций, это независимость от региональных депутатов, что важно, прозрачность процедуры.

Конституционный Суд РФ предлагается наделить дополнительными полномочиями в процедуре формирования нового законодательства, нахожу это правильным, так как ошибки в новых законодательных актах имеют место быть, их сложно затем устранять, изменяя законодательство. Когда граждане обращались и обращаются в Конституционный Суд РФ по оценке уже принятых судом решений, они получают разъяснения о том, что суд исходил из тех норм права, которые действуют в наших законах. В то же самое время Конституционный Суд РФ всегда указывает на несовершенство закона, того или иного законодательного акта, предлагает внести в него поправки, но это происходит очень медленно. Поэтому предлагается изменить процедуру подписания Президентом РФ федерального закона, принятого Государственной Думой.

Президент перед подписанием в окончательном варианте нового закона будет иметь возможность ознакомиться с мнением профессионалов по применению этого закона. Ошибки в законодательстве будут реже встречаться, а это обеспечение соблюдения прав граждан.

Конституцией 1993 года была упразднена вертикаль власти, что лишало возможности единого руководства и полной ответственности чиновников на местах за поставленные задачи в регионах.

Изменения в ст.132 Конституции РФ позволят восстановить утраченный функционал, но уже на современном уровне.

У выше стоящей власти будет ответственность за муниципальную ( живущую на земле с народом) власть, выстраивание поддержки и взаимопонимания необходимо.

Послание Президента РФ Путина В.В. не случайно вызвало критику в международном сообществе, наш президент за такой короткий срок смог Россию сделать авторитетной в мире страной, способной предотвратить военные конфликты и правильно выстроить отношения между конфликтующими государствами.

Сегодня перед властью поставлена задача быть неподкупной, независимой от мировых мнений (это гражданство и вид на жительство), прозрачность и многофункциональность процедуры назначения, и перед обществом поставлена задача принять предложенные поправки в Конституцию РФ как очень необходимую процедуру, так же тем самым взять на себя ответственность за улучшение жизни наших граждан.

Это те первоначальные изменения, которые предложены были Президентом РФ В.В.Путиным, на сегодняшний день уже их гораздо больше, учтено и мнение общества, но в подтверждение моему объяснению необходимости приоритета Российского законодательства будет обозначено конкретно, если мы с вами проголосуем, уже в Конституции РФ – это уточнение субъектов брака. Предлагается внести в Конституцию РФ указание на то, что брак в России предусматривает брак между мужчиной и женщиной. Вы хотели бы за это проголосовать?

В интернете идет бесконечная критика в адрес Президента РФ В.В.Путина, указывается, что когда-то он утверждал, что такие изменения вносить не нужно. Что почему мужчина так меняет свое мнение? Люди либо не понимают, что все меняется в мире, в стране, это как костюм, десять лет назад он был модным, востребованным, а вот на сегодня, требует ремонта, замены.

Меняются внешняя политика, внутренние структуры управления, особенно те, которые требуют серьезных поправок и без внесения изменений в Конституцию РФ 1993 года не обойтись.

Давайте вспомним наши взгляды на те или иные вопросы своей жизни в период перестройки, когда многое было не понятно, с социалистических страна переходила на капиталистические принципы. И всегда ли было правильное понимание, представление что впереди? Безусловно были ошибки и сегодня только каждый из нас , настоящий гражданин Российской Федерации может повлиять на то произойдут ли нужные, своевременные изменения или мы застрянем в прошлом.

Борьба с коронавирусом не должна отвлечь от столь актуальной темы изменения Конституции РФ так как это, то и другое, будущее нашей страны.