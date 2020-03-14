Путин гораздо умнее, чем вы думаете

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 марта 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели», Август Котляр ]

Президент, фото: соцсети

В реальности предоставление новой редакцией Конституции возможность замещать должность президента РФ неограниченное количество сроков подряд может иметь совершенно другие основания

Вопли и стоны прогрессивной общественности, взволнованной возможностью замещением В.В.Путиным должности президента России следующие двенадцать или восемнадцать лет, возможно, не имеют под собой никаких оснований.

Посмотрим на вещи объективно, без эмоций. И без той примитивной реакции на ситуацию, которую нам предлагает наш лимбический контур, доставшийся от динозавров и называющийся в быту интуицией. Эти куцые обрывки мыслей, всплеск которых обусловлен ненужной чувствительностью к условностям, свойственной рукопожатной околотворческой интеллигенции, плохой советчик при трезвом анализе ситуации и просчёте возможного развития событий. Тем паче, эта шелуха застилает обзор и мешает видеть ситуацию ясно, чётко и трезво.

Допустим, Путин останется. И что? Лопнет Солнце и небо упадёт на Землю? Гольфстрим остынет окончательно, а ледники покроют Москву? Что страшного, если умный и незлой человек порулит страной ещё какое-то время? Россию разворуют окончательно? Вынесут тайком за границу Уральские горы и продадут китайцам? Земля, может быть, перестанет плодоносить и куры нестись? Если обратиться к опыту предыдущих поколений, перечитать Гоголя, Лескова и Салтыкова-Щедрина, то классики нас успокоят - в России принципиально ничего не меняется уже последние двести лет.

Матрица организации власти и её отеческое отношение к народу не меняется. Пушкин писал в письме Чаадаеву 19 октября 1836 года: "Что надо было сказать и что вы сказали, это то, что наше современное общество столь же презренно, сколь глупо; что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью, правом и истиной, что не является необходимостью. Это циничное презрение к мысли и к достоинству человека. Надо было прибавить, что правительство всё ещё единственный европеец в России".

Было ли плохо при Брежневе? Многие вспоминают теперь это время как золотой век, ностальгируют по ненапряжной жизни, когда работать можно было по потребности, а потреблять по возможности. Чем сейчас хуже? Кто жалуется на нищету, пусть вспомнит, как жилось при всеми нынче обожаемом товарище Сталине: за хохму про власть можно было получить 10 лет лагерей, колхозники были бесправным беспаспортным быдлом, в магазинах не было 90 процентов товаров первой необходимости, только дрянная водка была сравнительно доступной, потому что, как сказал товарищ Сталин: "Социализм без водки не построить".

А вот Леонид Ильич уже никого особо в тюрьмы за анекдоты про себя не сажал, в крайнем случае, в дурдом. Как говорит байка, на вопрос, зачем диссидентов сажают в дурки и пользуют аминазином, Леонид Ильич ответил просто и искренне: "Нашим строем может быть недоволен только сумасшедший". Потому что система отстоялась, сложилась номенклатура, правящий класс был уверен в завтрашнем дне и оставил народ в покое. При Брежневе номенклатура поделилась с населением нефтяными сверхдоходами, в отдельных республиках уровень жизни граждан был выше, чем в Западной Европе. И надо отметить, что рая земного нигде не было - ни в СССР, ни в США, ни в Европе. Везде были свои особенности и трудности.

К чести Путина мы отметим, что работу государственного аппарата при нём отладили. Сейчас порядку не меньше, чем при советской власти. Когда жалуются на произвол силовиков, то при советской власти на них управы вообще не было, кроме так называемых директивных органов, то есть властных структур КПСС. Была совсем иная структура власти, о чём сейчас все позабыли. Помните весёлую советскую шутку, как в СССР решили снять самый страшный в истории фильм ужасов, он назывался "Человек потерял партбилет"?

Сейчас времена помягче. Перегибы есть, но где и когда их не было? Суды как бы не очень, но даже на судей находят управу: судью Хахалеву измордовали за свадьбу дочери; на её счастье факты не подтвердились, иначе было бы ей небо в овчинку под лозунгом борьбы с коррупцией (в России лучше попасть под трамвай, чем под лозунг).

Особенность государственного управления в том, что его не видно, пружины и механизмы не имеют материального воплощения. Это всё силовые линии магнитного поля, когда на бумажке над магнитом просыпанные железные опилки выстраиваются в строгий и чёткий узор. В отличие от физики, силовые линии человеческого общества имеют рукотворный характер и нуждаются в постоянном поддержании силой кнута и пряника. Выстроить эти линии - задача на многие годы, порушить их - дело нескольких дней. Вместо ЦК КПСС эту задачу в российском обществе решала Администрация президента, и решила она её только при Путине.

Сам Путин происходит из тех властных структур, которых в ЦК КПСС называли ёмким словом "соседи". Это другая совсем школа, чем аппарат ЦК. Другая методология решения поставленных задач. Тем более, если человек пришёл из внешней разведки, а не вынырнул из самой гущи кровавой борьбы с доходягами-антисоветчиками. Путин, как и его товарищи по оружию, знает, что ум человеку дан не для того, чтобы им блистать, а чтобы им пользоваться. Равно как и язык дан ему для того, чтобы скрывать свои мысли. Также Путин знает, что нет бумажки, а есть документ, и нет человеческих отбросов, а есть только кадры. У него самая мощная школа, сравнимая лишь со школой, получаемой в Ордене иезуитов, где тоже умеют решать вопросы эффективно, но по-тихому. Либо не привлекая внимания, либо его отвлекая.

В случае внесения поправок в Конституцию, речь идёт, по-видимому, об отвлечении внимания. Из американской политики в лексикон пришло понятие "хромой утки". В Америке так называют президента, срок правления которого подходит к концу и который заведомо не будет переизбран. Так вот, на этого президента весь административный аппарат, что называется, забивает болт. Знаки внимания ему ещё оказывают, но уважения, в том смысле, как его понимают у нас на Сицилии, уже не проявляют. А нет уважения - нет подчинения. Это только снизу кажется, что верх властной пирамиды представляет собой монолит. В реальности там почти что вакуум, и всё держится не столько на служебной иерархии, сколько на личной преданности, обусловленной выгодами - политическими, карьерными, материальными, статусными.

Как только Акелла промахнётся и даст слабину - ему перестанут подчиняться. В любых политических системах обязательно есть система сдержек и противовесов, в том числе и между башнями Кремля, как называют властные группировки, пронизывающие насквозь все ветви российской власти. Чтобы они не перегрызлись между собой, развалив столь тщательно и трудно воссозданную власть, им нельзя показывать, что вождь либо ослеп и ослаб, либо хочет на пенсию в санаторий, чтоб вяло присматривать за волками оттуда. М.С.Горбачёв уже съездил как-то в санаторий, вернулся - нет ни президентства, ни страны.



Может, Путину в самом деле обрыдла эта адская работа, но он не может позволить себе выказать слабину. Он, возможно, и рад передать власть толковому человеку, который потянет эту ношу, но ещё нет такого человека. Такие люди редкость, и их надо сначала найти, потом подготовить. Не факт, что они мечтают о работе президентом. Мы уже писали об этом.

Путин вынужден быть в форме, в состоянии повышенной аллертности и боеготовности номер один. Суровые законы власти таковы, что как только расслабишься, так сразу можешь оказаться жертвой хорошо мотивированного насилия даже со стороны людей, которым доверяешь безраздельно. Хромая утка - лёгкая добыча для любой лисицы или стервятника. Путин по жизни никогда не был жертвой и терпилой, он по природе своей охотник, и нутром понимает, что если ты сам не охотишься, значит, кто-то охотится на тебя.

И, как мы уже писали, вполне возможно, когда подходящий человек будет найден и подготовлен, Путин, находясь на пике формы и могущества, передаст тому всю полноту президентских полномочий, и будет уверен, что Россия в надёжных руках. А если такой человек не найдётся, то всё будет по тому закону, который примут народные избраннички. За что проголосуем, на то и напоремся.