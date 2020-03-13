Идея главного российского праздника – Дня нашей Родины

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 марта 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели», Ивонин В.Я. ]

Дорогие россияне! Прошу вас поддержать идею нового, главного нашего праздника – Дня нашей Родины. Обоснование идеи следующее. В ситуации общего кризиса человечества тяжелее всего приходится нашим русскоязычным народам. Но мы знаем: что именно в критических ситуациях и происходят прорывы в будущее.

Мы можем приблизить этот прорыв. Связано это вот с чем.

Как известно, вероятность успешного выхода из самых тяжелых жизненных ситуаций резко возрастает, когда, во-первых, люди и народы объединяются и, во-вторых, в массовом сознании утверждается уверенность в будущей победе. В этом нам и поможет новый праздник – День нашей Родины.

Дело в том, что мысли обладают энергией и несут информацию. Праздничные, добрые мысли, излучаемые в День нашей Родины, создадут мощный резонанс в душах людей, будут способствовать духовному объединению и вселят в нас непоколебимый оптимизм. И овладев новыми, прорывными знаниями, мы первыми вырвемся из кризиса и увлечём за собой другие народы.

Важный вопрос – выбор даты для нового праздника. Это должен быть не просто день отдыха, чем стали наши праздники. Празднование имеет особый, духовный смысл.

А именно.

Высшие Силы существуют разные: и добрые, и злые. И празднуя годовщину какого-то благотворного всенародного события, мы подсознательно посылаем любовно-благодарный импульс именно тем Высшим Силам, которые помогли нам в том событии. А в ответ Они подключаются к решению и сегодняшних наших проблем. В этом и состоит глубинный, сакральный смысл праздников.

Таким образом, главными праздниками у всех народов должны быть годовщины самых великих успехов в их истории.

Предлагаю сделать нашим главным праздником – Днём нашей Родины – годовщину нашего общего величайшего созидательного успеха – первого полёта человека в Космос. Этот человек – Юрий Алексеевич Гагарин. Этот день – 12 апреля.

Не сомневаюсь, что этот праздник вызовет у всех нас чувство межнационального единства и поможет преодолеть любые беды.

В программу празднования Дня нашей Родины войдут песни о Родине, праздничные гуляния, выставки, фестивали, конкурсы библиотек, музеев, домов культуры, научных и литературных работ, радио- и телепрограмм, фильмов, спектаклей и других всенародно-полезных дел. Чтобы реализовать эту обширную программу, надо перенести несколько нерабочих дней с первых чисел января на период перед 12 апреля. А 11-го и 12-го торжественно подводить итоги наших достижений.

Но наша Родина – это не только наша страна, но и наша планета. И если учесть происхождение будущего праздника – прорыв в Космос, то можно предположить, что к нему присоединятся и другие народы мира. И вот почему.

Полетом Ю.А.Гагарина советский народ лишь первым завершил космическую эстафету. А начали её те, кто когда-то высек огонь, изобрёл колесо и возмечтал преодолеть земное притяжение. Что же касается ракетной техники, то наибольший вклад в её развитие внесли немецкий, советский и американский народы. И великие имена Вернера фон Брауна и Сергея Павловича Королева будут вписаны в историю космонавтики золотыми буквами одного размера.

Так что прорыв в Космос – это величайшее достижение всего человечества.

Поэтому 12 апреля – это самая достойная дата не только российского, но и общечеловеческого Дня нашей Родины – Матушки-Земли.

И Организация Объединенных Наций непременно учредит в будущем этот праздник.

И наступит день, когда праздничная волна Дня нашей Родины впервые пройдёт, следуя за Солнцем, от Чукотки до Аляски, и каждый человек Земли ощутит чувство планетарной общности. Может быть, тот день станет первым днём без войн, а его празднование – первым шагом к духовному объединению человечества.