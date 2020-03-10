Игра на понижение: лучшие картины о фондовых биржах

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10 марта 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели», Мария Агафонова ]

Биржа, фото: соцсети

Утром 9 марта стало известно, что Россия отвергла новое соглашение ОПЕК+. Бумаги российских компаний обвалились в первые часы торгов на Лондонской бирже на 26%. Акции американских нефтяных компаний упали на четверть. Сильные экономические потрясения уже случались в мире: Черный понедельник 1987 года, мировой экономический кризис 2008-го. Работа брокеров и фондовых бирж была проиллюстрирована во многих голливудских картинах. Предлагаем вспомнить некоторые из них.

Волк с Уолл-стрит

Картина режиссера Мартина Скорсезе, снятая по автобиографии американского брокера Джордана Белфорта. Белфорт устроился работать брокером в L.F. Rothsсhild в 1987 году. Через некоторое время в Америке наступил Черный понедельник и банку пришлось закрыться. Белфорт со своим другом Донни открывает собственную компанию StrattonOakmont. Первый успех компании вскружил голову Белфорту. Легкие деньги, слава и девушки – перед этим брокер не смог устоять. В главных ролях снялись Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл и Марго Робби. В 2014 году Леонардо Ди Каприо получил «Золотой глобус» в номинации «лучшая мужская роль».

Аферист

Фильм с Юэном Макгрегором в главной роли, снятый по мемуарам Ника Лисона «Как я обанкротил «Бэрингз». Признания трейдера-мошенника». Молодой брокер Ник Лисон был отправлен работать в Сингапурское отделение. Из-за отсутствия должного контроля со стороны Лондонского офиса Лисон решил с помощью собственных мошеннических схем обанкротить британский банк. «Аферист» - история о молодом человеке, который должен выбрать между совестью и богатством.

Уолл-стрит

Драматический триллер режиссера Оливера Стоуна, вышедший в 1987 году. Действия фильма разворачиваются в 1985 году в Нью-Йорке. Главный герой – молодой брокер Бад Фокс, мечтающий пробиться на вершину биржевого рынка. Его кумир – Гордон Гекко, самый знаменитый брокер Нью-Йорка. Гордон успешен и хитер. Именно поэтому он использует для своих мошеннических схем ничего не подозревающего Фокса. В главных ролях – отец и сын Чарли и Мартин Шин, в роли Годона Гекко – Майкл Дуглас. В 1988 году за роль Гекко Майкл Дуглас удостоился премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. В 2010 году вышло продолжение картины под названием «Уолл-стрит. Деньги не спят».

Игра на понижение

Сюжет картины повествуют о том, как четверо друзей смогли предсказать кризис 2008 года и заработать огромное состояние. За основу сценария взята книга американского журналиста Майкла Льюиса «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы».

Финансист Майк Бьюрри предчувствует начало кризиса и страхует около миллиарда долларов своих клиентов через кредитный дефолтный своп. Он оказывается прав и в последующие месяцы Бьюрри удается заработать на деньгах клиентов. Он понимает, что ему доверяют обычные люди. Перед героем стоит выбор – разбогатеть на чужом банкротстве или потерять все самому.

У фильма настоящий золотой актерский состав: Брэд Питт, Стив Карелл, Райан Гослинг и Кристиан Бэйл в роли Майкла Бьюрри. В 2016 году режиссер Адам Маккей получил премию «Оскар» в номинации «лучший адаптированный сценарий».