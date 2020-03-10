//Мнение 13+

10 марта 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели», Юрий Доценко ]

Зачем тащить Бога в чужой монастырь? фото: соцсети

Задумали наши либералы протащить в Конституцию РФ светского государства напоминание о наличии Бога. При этом они делали ссылку, что в гимне уже есть о нём упоминание, значит и в Конституцию тоже надо ввести. Действительно, в гимне есть такая строчка: "Хранимая Богом, родная земля”. А мне на память пришёл ещё один гимн, почти с такими же словами: "Боже, Царя храни!”. Там Бог Царя хранил, а тут нашу землю тоже хранит. А как он с этими задачами справлялся?

Тот гимн усердно пели 84 года (с 1833 по 1917 г.). За этот период царствовало четыре Царя. Только Александр Второй дожил до 63 лет, а двое из остальных, в том числе и Николай Второй, не дожили и до 50 лет. Плоховато Бог хранил своих помазанников, даже до пенсионного возраста не дотянули. А последний, называемый народом, не иначе как кровавый, предал свою клятву, которую давал Богу при короновании, трусливо отрёкся от святого престола, оставив Россию и её верноподданный народ на произвол судьбы. Удивительно, но за это церковь возвела его в святые. И сделал он это, кстати, не в результате Октябрьской Социалистической революции, как многие думают, а раньше, в феврале 1917 года, под давлением либеральных буржуев. Тогда именно они пришли к власти и развалили государство. Такой же “подвиг” они повторили через 74 года. Вынудили Горбачева отречься от власти и снова развалили страну. В первый раз Россию спасли большевики, а кто спасёт её снова?

Может, по второму гимну Бог более усерден в деле хранения нашей земли. Давайте обратимся к фактам. Получается ничуть не лучше и даже хуже. Прошло всего 19 лет, как под этот гимн не только сами земли, но и её недра раздали на разграбление иностранным инвесторам. Особенно показателен факт передачи в 2010 году Норвегии акватории Баренцева моря площадью в 90 тысяч квадратных километров (это белее трёх Крымов). Сделали это практически тайно. При этом мы лишились богатейшего рыбой участка моря, богатейшего углеводами шельфа и добровольно придвинули границу НАТО к своим стратегическим базам подводных лодок. Голосовали против такой передачи только коммунисты-антихристы. А единороссы, видимо, посоветовавшись с Богом – хранителем земли Русской, проголосовали "За”. Я не верю, что голосовали они не понимая потерь России, а значит не без участия другого для них Бога, по имени доллар. Может упоминание именно об этом Боге они и хотят отразить в Конституции.

До этого, в 2008 году точно также, с благословения Бога – хранителя, отдали Китаю острова, общей площадью 393 кв. км. Это больше площади города Хабаровска.

Вот разве только гибель Александра второго от руки террориста, и была карой Божьей за продажу американцам Аляски. А сегодня, то ли власти уже совсем не верят в Бога (что скорее всего), то ли Бог ослеп, иль улетел с инопланетянами в другие галактики. Но власти безнаказанно раздают (а скорее продают за взятки) российские земли направо и налево. Только Курильские острова ещё не посмели. Так это народ сильно возмутился, а не Бог пригрозил.

Если, на самом деле, хотим проявить беспокойство о сохранности земель русских, надо в Конституцию вносить поправку не о Боге – хранителе, а в девятую статью (пункт 2). Запретить, предусмотренное ею, право частной собственности на нашу землю и природные ресурсы. Говорят, что такой халявы для разворовывания народных богатств нет в других странах. В России на всех телеканалах возмущаются, критикуют украинскую власть за желание принять закон, разрешающий продажу земли. А у самих почти всё уже распродано, наверное, с благословения Бога – хранителя. И все СМИ почему-то молчат. Наверное, чтобы не обидеть Бога.

Считаю, что про Бога вспомнили вообще напрасно. Думаю, что по-настоящему верующих в бородатого дядьку, создавшего земной мир за 7 дней, в существование Рая и Ада, на фоне современных научных достижений, уже почти не осталось. Люди освоили даже такой божий промысел, как создание живой твари. Овечка Долли тому пример. И не на облаках, ни на Луне, ни на других планетах, в нашей галактике, да и в соседних, куда уже проник человеческий разум, Бог не обнаружен. Поэтому сегодняшние верующие – это, скорее всего, люди, которые считают полезным соблюдение православных ритуалов. Ну и, пожалуйста: молитесь, венчайтесь, крестите, отпевайте, но не надо лезть в мирскую, светскую жизнь. Конституция – это не ваш монастырь. И не надо даже пытаться сюда идти. К чему может привести хождение в чужой монастырь со своим уставом все знают. Не надо повторять прошлых ошибок.

Считаю, что напрасно обратили внимание на упоминание Бога в гимне. Многие думали, что это просто так легла рифма у Михалкова. Теперь увидели противоречие гимна светского государства с требованиями Конституции об отделении церкви от государства. И найдутся люди, которые обратятся в Конституционный суд с требованием устранить это противоречие.

Перестройка и так отбросила Россию на 100 лет назад. Так давайте же не погружать её совсем в мракобесное средневековье.

В общем, как пел наш, многими любимый бард Окуджава: "...к чёрту сказки о богах...” У него лучше, чем у Михалкова, вписался Бог в рифму. И это будет правильно для Конституции и самого Бога.

