Идти, или не идти?

//Мнение 13+

4 марта 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели», Юрий Доценко ]

голосование, фото: соцсети

До голосования по поправкам в Конституцию ещё добрых полтора месяца, а уже со всех утюгов звучат призывы не ходить на голосование. Мол не надо пачкать себя участием в этом грязном деле. Уже всё за вас решено. Загляните в своё мусорное ведро и там, наверняка, обнаружите уже оформленные и подписанные протоколы голосований.

И в этих призывах чувствуется рука высокопрофессиональных психологов, режиссёров, пропагандистов. Думаю, что скоро зазвучат и более провокационные призывы: идти не на пункты голосования, а на площади, на митинги протестов. Поэтому предлагаю людям не поддаваться различным призывам, а самостоятельно решить этот вопрос. Представьте, что завтра Вашей любимой команде предстоит сражение за очень престижный кубок. И Вам со всех сторон талдычат, что результат уже предрешён, судьи подкуплены, протоколы заполнены, поэтому нечего ходить на стадион пачкаться и позориться. Лучше выйти на митинг протеста у администрации города, или отсидеться дома.

Кто-то, возможно, останется дома у телевизора. Оденется во всё белое, чтобы было видно, что он не испачкался участием в этом грязном деле. И, конечно, дождётся объявления, что его команда проиграла вчистую. Более того, поддержать её не пришло ни одного болельщика. Вот какая непопулярная это Ваша команда. А я лично, в такой ситуации брошу даже самые неотложные дела и пойду на стадион. И ещё прихвачу с собой побольше друзей. Да таких, у которых голоса погромче. Поскольку знаю, что судьба кубка будет решена именно на стадионе, а не где-либо ещё. Попрошу знакомого кинооператора заснять всю игру, чтобы судьи не смогли мухлевать. И кого-то из болельщиков моей команды попрошу постоять рядом с контролёрами на входе на стадион, чтобы те не пропускали никого с файерами и другими, запрещёнными к проносу, предметами.

Тогда, несмотря ни на какие домашние заготовки противников, наша команда может выиграть столь драгоценный кубок. А кто не придёт на стадион, кто заранее согласится со своим поражением, тот фактически подыграет противной стороне.

Подумайте также, почему днём голосования назначено именно 22 апреля. Неужто потому, что это день рождения Владимира Ильича Ленина? Значит коммунисты вместо голосования пойдут на свои митинги. А как насчёт похода россиян на огороды? Лишний нерабочий день ранней весною многого стоит. И это для многих может оказаться важнее голосования даже за самые соблазнительные социальные поправки. Не все поверят в их исполнение на фоне войны в Сирии и мирового экономического кризиса, связанного с коронавирусом. Значит, по задумкам устроителей, в этот день будет минимум желающих идти на пункты голосования. Так что, оцените все аргументы, поймите за какую команду Вы болеете и после этого, как в той песне поётся: "Думайте сами, решайте сами: идти или не идти".