Где телега, а где лошадь?

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29 февраля 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели», Павел Саввин ]

Телега впереди лошади, фото: соцсети

В послании Федеральному собранию 15 января 2020 года президент РФ В. Путин настолько полно остановился на задачах и проблемах, требующих немедленного решения, что и добавить, казалось бы, нечего. Но в послании нет главного, не указаны причины, породившие накопившиеся проблемы.

Правительство Д. Медведева в полном составе ушло в отставку, но не получило должной оценки своей деятельности.

Президент даже выразил удовлетворение результатами работы правительства – «не всё получилось, но всё никогда не получится в полном объёме».

Но ведь не получилось самое главное – рост ВВП много лет в стабильном застое, численность населения за 10 месяцев 2019 года уменьшилась на 259,6 тысяч человек. Это что - всего на всего - что - то не получилось?

Вообще, провалов в работе власти столько, что их не исправить и обширной президентской программой.

Перечислим некоторые, лежащие на поверхности, причины сложившейся неудовлетворительной социально-экономической ситуации в обществе.

Они известны много лет и широко обсуждаются специалистами.

Экономика уже не одно десятилетие находится под управлением структур мирового капитала (МВФ, МБР).

Реализуются вековые планы разрушения государственности России сначала под управлением консультантов, потом уже руками наших доморощенных специалистов.

России предписана давно отвергнутая специалистами в мировой практике такая модель борьбы с инфляцией, при которой снижение инфляции достигается за счёт ограничения денежной массы. Деньги перестают выполнять свою основную функцию – быть кровеносной системой производства, а работают на себя, на банковскую прибыль.

Высокий кредитный процент, превышающий уровень инфляции, даже рентабельное хозяйство превращает в убыточное. Предприятия платят банкам сотни миллиардов только по кредитным процентам вместо того, чтобы использовать эти деньги по назначению, на развитие.

Объём денежной массы ограничен 40% от объёма ВВП, хотя в развитых странах он может превышать и 100%.

При остром недофинансировании реального сектора экономики правительством верстается бюджет с профицитом - это также прямое изъятие денег из производства.

Изымаются деньги из производства и по так называемому бюджетному правилу, по которому лишь часть доходов (30%) используется государством, а остальные 70% инвестируются под невысокий процент за границу или хранятся в резервах.

Немалые потери в экономику добавляет плоская шкала налогообложения, щадящая крупных собственников, увеличивает потери и социальное расслоение в обществе. У нас 17-ти кратное соотношение по доходам богатых и бедных – ни в одной стране такого нет. При этом налоговая нагрузка на семью в России в два раза больше, чем в Германии.

Колоссальные потери страна несёт ещё и от того, что природные ресурсы – достояние народа – переданы в частные руки, выведены из под государственного управления. Сверхдоходы от продажи ресурсов оседают на личных зарубежных счетах сказочно обогатившихся «новых русских». Это остаётся и одной из причин непобедимости коррупции в стране, которую не остановить, пока не будет исправлен несправедливый имущественный передел в 90-ых годах.

ЦБ РФ и Минфин уже много лет руководствуются навязанными Западом экономическими постулатами, обрекающими экономику страны на застой и потерю суверенитета.

В составе нового правительства во главе с премьером М. В. Мишустиным финансами ведает А. Силуанов, управлявший финансами в правительстве Д. Медведева. И по работе ЦБ РФ у президента нет замечаний. Поэтому в нашей экономике никакого прорыва не будет.

В заключение отмечу, что у истоков всех перечисленных проблем есть одна глубинная причина. В стране создаётся порочная антинародная общественная система, в основу которой положено Ельцинское «обогащайтесь». Общественная система, основанная на частном обогащении, порождает имущественное расслоение общества на бедных и богатых, по природе своей антигуманна, социально конфликтна. Богатство наживается зачастую преступным путём, не имеющим ничего общего ни с совестью, ни с честью (например, в сотни раз повышаются цены на защитные повязки от вируса, когда они жизненно необходимы, цены на бензин в разгар сельхозработ и многое другое.)

Бизнес не вкладывает деньги в отрасли, не дающие немедленной отдачи, в социальную сферу. Недофинансирование в государстве науки, образования, здравоохранения, всей социальной сферы – это обкрадывание будущих поколений, лишение общества базы существования и развития.

Вообще, наукой доказано и по логике истории, частно-собственническая система – это разрушительная тупиковая ветвь в развитии цивилизации.

Особенно непригодна она для России, где люди по своему менталитету не склонны к обогащению, и уже пожили в условиях социальной справедливости, хотя и не богато, но столько войн и разграблений не пришлось пережить ни одному другому народу. При этом создали немалый задел для будущих поколений. Ныне этот задел только разрушается.

В СССР за 2,5 пятилетки (1928 – 1940 гг.) построено 9 тысяч предприятий. А с 2005г по 2015г в стране только по четырём крупным отраслям закрыто 8,5 тысяч предприятий. Вот такой результат обогащения.

По количеству миллиардеров страна находится впереди планеты всей, а за чертой бедности у нас 20 миллионов человек.

В социальной части послания президента предложены меры по исправлению упущений власти. Задачи по устранению породивших их причин даже не ставятся. В Указах и посланиях впереди оказывается телега, а не лошадь.

Без выявления и устранения причин неудовлетворительной работы правительства, в том числе, вообще неработоспособной экономической теории, которой оно руководствуется, и отказа от навязанной Западом тупиковой общественной системы подъём экономики не получится.