Мошенничество на доверии как бизнес

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27 февраля 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

Мошенничество 21 века, Фото: соцсети

«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные».

Ещё во времена Иисуса Христа были известны такие люди, как шарлатаны, делающие лёгкие деньги и обманывающие людей. Почти все последующие века эти «кудесники» продолжали появляться в народе и смущать всех своим изощрённым коварством.

Повесть временных лет

В «Повести Временных Лет», созданной монахом Нестором, детально расписаны появления лжепророков на Руси. Приведём цитату из этого гениального произведения. «Приходит в Киев волхв и при народе предсказывает, будто через четыре года Днепру потечь вспять, а странам поменяться местами: Греческой земле стать на место Русской, а Русской земле — на место Греческой, да и прочим землям разменяться. Невежды верят волхву, а настоящие христиане насмехаются над ним». Закончились эти приходы шарлатанов-кудесников очень печально. Пострадало слишком много простых людей, доверчивых и добрых. Повезло, что нашлись такие герои, как доблестный воин Янь, бросивший вызов этому бедствию и покончивший с ним надолго.

К несчастью, и в нынешние времена эти люди продолжают отравлять жизнь окружающим. Чего стоит только недавняя история с «богом» Кузей, которая оставила неизгладимый след в судьбе нашей родины. Казалось бы, уже 21-й век, эра смартфонов, высоких технологий и крутых автомобилей, но люди всё равно продолжают верить обманщикам и шарлатанам, жаждущим лёгкой наживы.

"Бог" Кузя

Кто такие эти шарлатаны и как их можно охарактеризовать? Во-первых, это любители лёгких денег и очень алчные люди. Во-вторых, это талантливые психологи, которые могут специально подобранными словами завлечь любого неопытного невежду в свои сети. В-третьих, они очень хитры и расчётливы и просчитывают все возможные сложности, которые могут у них возникнуть. Они юридически подготовлены и понимают, что раскрыть их и вывести на чистую воду совсем непросто.

В 21-м веке одну из главных ролей играют деньги, так как они являются важнейшим инструментом манипулирования в общественной системе. Ради денег многие готовы на всё, даже на преступление. Шарлатаны этим мастерски пользуются и давят на самые слабые места, которые есть практически у каждого человека.

Сейчас очень популярны так называемые «чистильщики родов». Эти люди специально размещают объявления в сетях, в которых говорят о том, что могут реально помочь оказавшимся в беде и каким-то неведомым образом «снять порчу». Достаточно набрать в любой поисковой системе словосочетание «сниму проклятие», и сразу же появляются сотни объявлений от различных новоявленных «медиумов».

Все эти люди, как правило, именуют себя профессионалами и великими магами. Очень часто они указывают информацию, которую невозможно проверить, про то, что они потомственные маги в десятом поколении. И многие люди попадают в эту ловушку и дают ввести себя в заблуждение, записываются и приходят к ним на приёмы и в результате теряют огромные деньги, порою последние.

Цена прихода к этим «профессиональным колдунам» варьируется от нескольких до десятков тысяч рублей, потому что список придуманных услуг просто колоссальный. А ведь ещё надо снимать проклятие, чистить родовую карму и привлекать «светлую энергию» для очищения. На все эти процедуры уйдёт не меньше тридцати тысяч. Некоторые из таких «магов» даже предпочитают получать деньги в иностранной валюте.

Чем-то они похожи на частных ремонтников, которые вначале назначают одну цену за работу, а потом, обследовав весь дом, начинают разглагольствовать о дополнительных тратах.

Гадалка

С распространением в мире эзотерических учений политика шарлатанов и их массовые обманы населения лишь только усилились. «Лжепророки» тщательно изучили все новейшие книги от различных западных психологов, связанных с дзен-буддизмом. Тогда изощрённость этих псевдо-бизнесменов увеличилась в разы. Многие стали цитировать всевозможные постулаты из восточных учений. Появились и те, кто именовал себя «вторыми Иисусами», «новыми Буддами» и даже «аватарами Кришны». Они создавали вокруг себя культы и брали с людей гигантские суммы за чистку рода от проклятия, за очищение от плохой кармы, за снятие всех грехов и тому подобное. Невежды с удовольствием отдавали им всё состояние, думая, что перед ними сам живой бог, заслуживающий щедрых подношений.

Эти «колдуны» обзаводились множеством квартир и баснословным финансовым богатством. Получив колоссальные средства, они не останавливались и не прекращали свою деятельность, а ещё сильнее продолжали свою политику обмана и одурачивание населения. И деньги продолжали перетекать из кармана доверчивых «больных» к ним в карманы. Минимальный доход каждого из этих жуликов составляет не меньше двухсот тысяч рублей в неделю. Сотни тысяч за простую актёрскую игру и за спектакль про снятие мнимой порчи. Эти жулики стали манипулировать и с новейшими терминами и утверждать, что могут очистить даже ДНК человека.

Несколько лет назад правоохранительные органы всерьёз взялись за работу с такими шарлатанами, и есть положительные сдвиги. Однако до сих пор мошенники продолжают свою деятельность. Надежды на то, что они остановятся в своём безумном желании разбогатеть - ничтожны. Им всегда всего мало. Они хотят ещё больше, и часто попадаются на известный библейский постулат - «Хочешь больше – не получишь ничего». В конечном итоге многие из этих «колдунов» оказываются у правоохранительных органов, и после суда их отправляют в самые обычные российские тюрьмы, где никто их всерьёз уже не воспринимает.

Задержание колдунов

Буквально на днях одна из победительниц «Битвы Экстрасенсов» была обманута на девять миллионов рублей. По сути получилось, что «вор у вора шапку украл». Она заплатила мошенникам за свой дом огромную сумму и не смогла предвидеть обман. Какие ещё доводы стоит привести по поводу того, что этим шарлатанам нельзя доверять?

Если они не могут себя обезопасить и узнать, что будет с ними, то как же они могут что-то говорить про незнакомых людей? Вывод из всего этого вырисовывается следующий. Не стоит доверять подобным людям. Никакие чистки вашего рода и очищения от плохой кармы никак не улучшат вашу жизнь. Вы сами - хозяева своей судьбы.

А если уж и есть у вас какие-то проблемы в жизни или чувство вины, то в первую очередь нужно простить себя и попросить прощения у тех, кому вы доставили страдания. За ушедших в мир иной родственников вы уж точно никак не отвечаете. Каждый человек – индивидуальность. Он может быть чем-то похожим внешне или даже по характеру на родителей или ближайших родственников, но помните, что нельзя брать ответственность за чужие грехи. Каждый человек уникален.

Не стоит верить словам подобных «лжепророков» и уж тем более отдавать им свои деньги. Всё, что они умеют – это только мастерски актёрствовать и проявлять способности в психологии, используя НЛП-воздействие на ваши самые слабые места. В некоторых случаях они используют гипноз. В интернете можно найти практики, как защититься от подобного рода манипуляций.

Важно помнить, что все эти «колдуны» не более, чем обычные жулики, жаждущие лёгкой наживы, или проще говоря, мошенники на доверии. Всё, что эти мошенники заслуживают, это – полное игнорирование их псевдоуслуг, а если они преступили закон, то пускай они практикуются в своей деятельности среди сокамерников в исправительных учреждениях. Но там найти дураков им уже не удастся. Доверяйте себе и не попадайтесь на расставленные ловушки этих преступников.