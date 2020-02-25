«Патологическое накопительство – угроза для окружающих»

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25 февраля 2020, 00:33 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

Плюшкин, фото:соцсети

Синдром Плюшкина – страшная штука. Этот диагноз, как правило, неутешительный как для самого обладателя болезни, так и для всех его окружающих. Очень часто патологическое накопительство становится дорогой к полнейшему безумию и шизофрении.

Многие размышляют о причинах подобной болезни и не могут прийти к точному выводу. Большинство психиатров, анализирующих поведение больных синдромом Плюшкина, приходят к мнению, что всему виной – именно одиночество, с которыми эти люди не могут справиться. Заболевшие – в основном люди уже пожилого возраста, а некоторые даже преклонного. Патологическое накопительство – это угроза для всех одиноких стариков, лишённых какой-либо заботы и поддержки.

Фото: соцсети

Такие люди обычно есть в каждой стране. Начинается всё с малого. Вы спокойно себе живёте в своей квартире и ходите на работу. И вдруг замечаете, как один из ваших соседей, слегка странноватый дедуля, всё время возвращается к себе домой с какими-то пакетами. Это происходит несколько раз в неделю. Поначалу вы полагаете, будто бы он просто выходит в магазин, собирая просроченные продукты, и иногда даже жалеете его. Но только потом до вас доходит – всё это просто мусор. Вскоре вы начинаете замечать у себя на чистейшей кухне тараканов. Вначале они появляются только по одному. Но потом это нашествие усиливается.Орды усатых монстриков прут с новыми силами.

Вы покупаете различные средства от тараканьей угрозы, всюду разбрызгиваете яды, обмазываете стены и плинтуса гелями. Но угроза со стороны насекомых по-прежнему не прекращается. Наконец, вы уже в отчаянии вызываете дезинсекторов. За всю обработку от тараканов, включая покупки средств, у вас выходит едва ли не десять тысяч. Дезинсекторы проводят массовую зачистку, и больше суток вы отсутствуете в собственном доме в ожидании, что ядовитые пары выветрятся. Потом вы возвращаетесь с надеждой, что всё кончено. и наслаждаетесь жизнью. И вдруг через пару дней вы опять замечаете этих несносных усатых захватчиков. Всё повторяется снова и снова, и вы не знаете в чём проблема. И только пообщавшись с соседями, вы начинаете понимать причину. Всё кроется в квартире того самого дедули, которого вы не раз встречали за месяц с какими-то сумками.

Фото: соцсети

Сосед, больной синдромом Плюшкина – это бедствие для всех жФото:соцсетейителей дома. Первая причина – это полчища тараканов, которые распространяются по всему дому. Вторая – ужасная вонь и антисанитария, исходящая от всевозможного мусора, хранящегося в квартирах у больных. Жильё таких людей представляет собой громадную свалку, наполненную тараканами и клопами. Невероятная тошнотворная вонь идёт по всему дому, отравляя весь воздух на своём пути. На поздних стадиях патологического накопительства этим людям невозможно даже проникнуть в туалет, и они превращают свою квартиру в WC.

А что делать, если у соседей рядом в квартире маленький карапуз? Есть ещё и домашние животные, которые могут просто слизать всю гадость, которой поливают стены и плинтуса. Тогда ситуация становится ещё сложнее. Бороться с Плюшкиными – задача ещё более трудная, нежели в одиночку покорить Эльбрус. Существующие законы не позволяют представителям власти взламывать квартиры таких безумцев и вызывать туда работников СЭС для того, чтобы они привели всё в порядок и вычистили. Частная собственность неприкосновенна. Никто не может проникнуть туда без позволения хозяина.

Плюшкины часто считают себя абсолютно здоровыми и не замечают не только собственной болезни, но и полчища тараканов вокруг. Нередко можно услышать от них заявления о том, что тараканы и вонь идут не от них, а от каких-то воображаемых соседей.

Больные на поздней стадии даже склонны утверждать, что ужасные запахи происходят из потустороннего мира. Оттуда же, по их словам, приходят и тараканы. В психиатрическую лечебницу таких больных тоже просто так не заберёшь. Никто не может войти в чужой дом без позволения его хозяина, и уж тем более никто не имеет права отправить того самого хозяина в лечебницу без его согласия.

Принудительная психиатрия у нас используется только в самых крайних случаях, и поместить туда человека насильно можно лишь с согласия родственников. А как быть с теми больными, от которых все родственники отказались? И как поступать с теми, у кого совсем не осталось родных?

Фото: соцсети

Многие люди, проживающие в домах по соседству с Плюшкиными, не раз жаловались в полицию. Но участковые, в основном, не желали ничего делать. Бывали десятки случаев, когда полицейские просто отказывались разбираться с такими больными. Но если эти Плюшкины проживали рядом с представителями закона, то сразу же находились законные методы, которые помогали исправить ситуацию. Не это ли та самая безответственность властей, о которой так много говорится?

Сами Плюшкины никогда не признают свою вину в захламлении квартир. Они стараются убедить всех, что абсолютно нормальны.

Управляющие компании уходят от ответственности и предпочитают обходить Плюшкиных стороной. Конечно же бывают и исключения, когда соответствующие службы вмешиваются и оказывают пострадавшим всяческую помощь в решении проблемы, но чтобы это случилось – требуется очень много официальных запросов от жителей к вышестоящим органам. Подаются коллективные заявления от жильцов в полицию и суд. Важно знать, если пустить ситуацию на самотёк, то решения всё равно не будет. Плюшкины и дальше будут распространять вокруг смрад и причинять страдания соседям. Соседи таких больных живут как на пороховой бочке. Весь дом находится в зоне риска: пожар, взрыв газа – всё это может случиться в любой момент, и тогда пострадает огромное количество людей. Поэтому властям стоит тщательно подумать над данным вопросом и изменить закон, который бы защитил самих жителей, терпящих колоссальные неудобства со стороны таких соседей.

Бороться с такой угрозой надо решительно и коллективно. Самый эффективный способ – взаимодействие с районными управами и депутатами, приведение доказательств о существовании массового захламления в квартирах больных. Действие и только действие. Всё, что говорят заболевшие, нужно фиксировать на диктофоне. Можно даже втайне снимать их во время профилактических бесед. Нельзя останавливаться в своей борьбе.

Если промедлить достаточно, ситуация может обратиться катастрофой. Патологическое накопительство – это одна из форм тяжёлого психического расстройства. Она может привести к острой шизофрении, и тогда уже последует реальная угроза жизни окружающим. Эти больные станут опасными для соседей. Паранойя заставляет их думать, что вокруг враги, некоторые даже начинают носить с собой оружие в надежде, что оно защитит их от мнимой опасности.

В конце прошлого года в районе Вешняки, в одном из домов на улице Снайперская едва не случилась трагедия. Местный Плюшкин 70 лет по имени Валерий пытался причинить вред всем своим соседям, которые по его мнению мешали ему жить. Он распылил перцовый баллончик в вентиляцию, надеясь отравить всех окружающих вредными веществами. Затем он совершил несколько нападений на соседей по дому.Всё это кончилось тем, что он ходил по подъезду с хоккейной клюшкой и угрожал каждому, кто делал ему замечания. На полном серьёзе он утверждал, что все окружающие – тайные агенты, мечтающие заполучить его квартиру.

Благодаря новому участковому района ситуация решилась в положительном русле, и Валерия отправили в психиатрическую лечебницу. Соседи заболевшего пытались решить этот вопрос в течение несколько лет. Больше двух лет в их доме плодились полчища тараканов, которые разбегались по подъездам. В подъезде, где проживал этот антигерой, царила неимоверная вонь, а тараканов с каждым днём становилось всё больше. Валерий был тяжело болен патологическим накопительством, которое превратилось в шизофрению. А ведь всё начиналось много лет назад с того, что он остался совсем один. От него отказались практически все, включая и собственных сыновей. Он оказался покинутым и никому не нужным.

Соседи видели странности Валерия, но списывали это всё на его возраст. Все полагали, что он просто обычный странный старик, которых много. Но на самом деле в душе этого пенсионера давно спал монстр, и вскоре он пробудился на свет.

Фото: соцсети

Вывод можно сделать такой. Дружите со своими соседями! Поддерживайте общение! Помогайте им в трудную минуту! А если заметили какую-то странность в вашем пожилом соседе по подъезду, обсудите это коллективно, попытайтесь поговорить с больным ещё на ранней стадии заболевания с тем, чтобы избежать ухудшения ситуации.

Таким людям всего-навсего нужна поддержка и внимание, и возможность поговорить. Их нельзя бросать на произвол судьбы. Опыт показывает, что такие пожилые люди не могут сами справиться со своими болезнями и одиночеством, они их просто не ощущают. И если каждый будет помогать этим людям, то жизнь станет лучше, и не будет таких ужасных ситуаций, которые случаются во вполне респектабельных домах.







