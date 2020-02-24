Кто, если не Путин? Вопрос о преемнике имеет не так уж много решений. Но они есть

//Мнение 13+

24 февраля 2020, 23:25 [ «Аргументы Недели», Август Котляр ]

Регалии власти, фото: соцсети

Историческая значимость первого лица в России имеет эпохальное значение: мы говорим об эпохах Екатерины Великой, эпохе Николая Первого, эпохе Сталина, эпохе Брежнева, теперь об эпохе Путина.

Так уж устроены силовые линии российской государственности, что первое лицо сидит на троне до упора; редкие исключения в целом нехарактерны - это либо убийства государей, либо смещение ближайшим окружением, как это стало с Николаем Вторым или Никитой Хрущёвым. Для россиян вопрос о следующем предводителе страны имеет принципиальное значение - будет ли новый владыка кошмарить и тиранить народ, либо даст всем жить спокойно. Председатель правительства в России не имеет и близко того влияния, потому что не контролирует людей в погонах и с полномочиями на вооружённое насилие. Формально он начальник, но на самом деле присматривать за силовиками – это прерогатива первого лица. Поэтому кадровые перестановки января 2020 года не имеют для судеб страны такого значения, как вопрос о том, кто следующий в очереди на престол.



Соответственно, вопрос о преемнике Путина занимает умы уже последние восемь лет, с тех пор как завершилась изобретательная рокировка с блистательным государственным деятелем Д.А.Медведевым, задуманная в 2004 году и осуществленная в 2008. У народа к Медведеву накопилось немало претензий, касающихся прежде всего благосостояния - не столько медведевского, сколько народного. Но мало кто ценил и ценит в Путине, и в Медведеве, что они достаточно милостивые дядьки, не кровавые упыри, просто должность, положение и возможности налагали на них множество ограничений. В России нельзя быть слишком милостивым, иначе граждане немедленно распоясываются до полного равноправия, особенно высокопоставленные граждане, и приходится приводить их в чувство: кого отстранением от рычагов власти и вкусных кормушек, а кого приходится мариновать в кутузке. К сожалению, практически извели предпринимателей как социальный класс, с неменьшим рвением их пересажали, чем большевики их перебили; но это, должно быть, такая сегодняшняя превентивная мера социальной защиты, коей при большевиках являлся расстрел.



Что мы знаем про Путина? Мы знаем, что он хороший отец - это реально важно. Мы знаем, что он человек слова и человек долга, а также у него стальные эти... В испаноязычных странах, где мужчины всё ещё остаются мужчинами, употребляется слово cojones (кохонес), что означает всю совокупность мужских качеств, а именно мужество, бесстрашие, отвагу, доблесть, благородство. Эпизод в Дрездене, когда Путин в одиночку вышел против разъяренной пьяной толпы, защищая совзагрансобственность, наглядно свидетельствует, что с cojones у него всё порядке, гораздо лучше, чем у многих. Мы знаем, что Путин говорит на двух иностранных языках, что он мастер спорта и находится в отличной физической форме. Ещё мы знаем, что он образован, умён, не просто остроумён, а даже с весьма тонким чувством юмора, и говорит прекрасно без бумажки; соображает и ориентируется в обстановке молниеносно. И, судя по всему, не жлоб и не выжига, а достаточно широкая натура. С такими качествами зачем ему и россиянам приемник, не пусть ли гарантирует Конституцию сколько сможет? Увы, он руководствуется соображениями высшего порядка и, скорее всего, передаст штурвал кому-то в 2024 году, уже через три с половиной года. В этом, например, уверен журналист Андрей Колесников, который наблюдает и изучает стиль Путина вблизи уже двадцать лет, и его мнению как путиноведа можно доверять.



Будем вычислять или гадать?

Является ли попытка определить кандидатуру возможного президента-2024 гаданием на кофейной гуще? Нет, не является. Даже если нам не удастся точно определить имя победителя сегодня, с большой долей вероятности мы можем определить круг возможных участников той команды, которая выйдет в полуфинал, и оценить потенциальных финалистов по набранным очкам, тем самым обоснованно прогнозируя распределение шансов на победу. К тому же есть не воспринимаемые многими субъективно, но тем не менее существующие объективно социальные запросы на новые конфигурации раскладок политических и экономических сил. Они невидимы, но они есть, как есть силовые линии магнитного поля, по которым выстраиваются железные опилки на бумажке, как в школьном опыте по физике, когда дети изучают магниты. Эти силовые линии, ощущаемые на уровне диафрагмы и ниже, позволили ученому человеку М.Л.Хазину, некогда состоявшему при лестнице во власть, достаточно точно, по его словам, сделать городе Дейтоне штат Огайо в 2014 году на какой-то общественной сходке прогноз, что ко власти в США придет совершенно новый человек, не из политического истеблишмента. Математик Хазин, как истинный математик, а потом уже экономист, сначала понял, что его теорема верна, а потом стал искать доказательства своей правоты. Подтверждением истинности его высказывание стало внезапное решение Дональда Трампа побороться против своих хороших приятелей - четы Клинтон. Как и кто его навел его на эту мысль, сговорил, поддержал, а потом оборонял, для большинства до сих пор загадка, но результат говорит сам за себя - Америка внезапно раскололась в ненависти друг к другу, когда беспомощные, слабые и больные граждане, требуют изничтожения своих кормильцев, сильных и здоровых белых мужчин.



По каким критериям будут выбраковываться кандидаты?

У самовыдвиженцев или ставленников традиционных политический партий нет шансов. Как и нет шансов у людей неопытных и несистемных. Выдвигаться никто не запретит ни Павлу Грудинину, ни Николаю Платошкину, ни Ксении Собчак, если они захотят. Про Алексея Навального говорить нечего, он только считает деньги в чужих карманах, а ничего толкового предложить не в состоянии – иначе бы уже предложил, особенно если учесть, сколько лет он выделывает свои антикоррупционные кунштюки и выкидывает свои вождистские номера.

Серьёзный претендент должен проработать в системе исполнительной власти или законодательной власти длительное время, либо же иметь опыт руководства крупной индустриальной структурой. Он обязан понимать, как устроен бюрократический механизм, как принимаются решения, как управленческий сигнал проходит по организационной структуре и как искажается, преломляясь через живых людей, их функционал и амбиции, и что в результате организация получает на выходе при исполнении этого сигнала.



Тут при оценке кандидатов надо оценивать и образовательный ценз, и здравомыслие, и кругозор, и общую культуру, а также чувства юмора - вернейший индикатор наличия или отсутствия ума.

Но самое главное - опыт пребывания в должности, по традиции причисляемой к категории "А", что означает опыт работы президентом, премьером, федеральным министром, губернатором, сенатором или депутатом. Считается, что этот человек уже прошел скрупулезные кадровые фильтры, его деловые и моральные качества проверены. С учетом различных оказий, случавшихся в постсоветское время при попадании во власть случайных и малоподготовленных кадров, нынешнюю систему можно охарактеризовать как достаточно совершенную, взявшую за основу все лучшее из кадровой политики ЦК КПСС. При ЦК КПСС сложилась самая эффективная в мировой практике система отбора и подбора кадров.

К людям присматривались долго, прежде чем делать предложение, от которого было бы неразумным отказываться. Потом человеку давали возможность вработаться в систему исполнения, а затем принятия решений. Именно такая кадровая политика дала Советскому Союзу возможность стать сверхдержавой за исторически короткий срок. Как мы понимаем, ресурсы становятся богатством при приложении к ним ума и воли, без этого ресурсы всего лишь остаются потенциально полезными, но все еще бесполезными ископаемыми. Возможно, на излете советской власти мы не имели радости наблюдать спиноз в коллегиальном управленческом органе - Политическом бюро ЦК КПСС. Но эти умудренные опытом старцы имели при себе сонмы интеллектуалов, формировавших грамотные и обоснованные решения. Главный критерий цековской кадровой политики ныне востребован как никогда - это умение ладить с людьми при умении направлять этих людей. Подобное свойство человеческой натуры несводимо к коммуникационным навыкам современности, потому что умение ладить, как и обаяние, как и личностная харизма, даются только от природы. Таких людей невозможно воспитать, их можно только отобрать, как, скажем, гениев поэзии или математики.



Народ хочет умного и здорового, а не больного уродца и тупицу

Кандидат должен иметь возможность интенсивно проработать 12 лет, то есть два президентских срока подряд, не впадая в маразм и сохраняя остатки самокритики. Он не должен бухать беспросветно и обязан поддерживать физическую форму хотя бы ненанесением сознательного вреда своему здоровью. То есть нужен человек, которому к 2036 году было бы не больше 75-77 лет, то есть желателен кандидат, родившийся не раньше 1959-1961 годов и не позже 1989 года, чтобы на момент вступления в должность в 2024 году ему уже было полных 35 лет. Этот кандидат должен быть физически привлекателен, и, если угодно, сексапилен. С учетом гендерного перекоса и преобладанием женщин среди ответственных избирателей, во главе страны российские женщины хотели бы видеть защитника, опору, потенциального мужа и отца своих детей, а не кривого и косого проныру. Он должен иметь семью и детей. Всяко бывает в жизни, люди по разным причинам могут лишиться супругов, но если у зрелого мужчины нет детей, это вызывает вопросы - а всё ли с ним в порядке во всех смыслах? Дети - это якоря, которые держат нормального мужчину на свете, и, воспитывая детей, любя и заботясь о своих детенышах, он обретает опыт зрелых и ответственных решений, а также милость и снисхождение к слабым, беспомощным и полностью от него зависящим.

Конституция РФ не требует от кандидата высшего образования, а среднее образование обязательно для всех граждан России по закону. Но получение должности, относимой к категории "А", крайне затруднительно для лиц без высшего образования. Поэтому у кандидата в президенты должно быть высшее образование, особенно в такой требовательной к грамотности стране как Россия. Родина пока еще остается страной с самым грамотным и образованным населением в мире, где образование ценится все еще выше, чем навык делать деньги. Вряд ли в России в 2024 году будут избирать президентом человека, который в графе "учёное звание" пишет слово "проффесор" (оригинальная орфография большого ученого, доктора экономических наук Виктора Федоровича Януковича, замещавшего пост президента Украины в 2010-2014 годах). У нас все еще считается, что если человек закончил государственный вуз и, тем паче, защитил диссертацию, то хоть что-то в голове у него должно остаться, даже если диплом и диссертацию ему помогли написать - по крайней мере, он вынужден был их прочесть перед защитой, и попытаться понять прочитанное.



Увы! Наличие возможности не предполагает наличие желания…

Вовсе необязательно, чтобы будущий претендент имел президентские амбиции. Это даже скорее минус, чем плюс, особенно если они им были где-то как-то озвучены, даже в самом близком кругу. Среди опытных и здравомыслящих управленцев высшего уровня желающих стать президентом не так уж много. Почему это так? Потому что должность президента Российской Федерации - это не малина и не синекура. Это адская работа, это бесконечные изматывающие встречи, необходимость принимать сверхответственные решения в условиях постоянно плавающих переменных и неясных перспектив. Это бесконечное прокладывание маршрутов по точкам бифуркаций, это неблагодарность окружения за благодеяния и неодобрение населения за разумные дальновидные решения. Это плавание в кислотной среде перманентной интриги всех против всех. И все эти прелести должности накладываются на фон ускоренного физического износа и хронического переутомления от нервного перенапряжения и изнуряющих джетлагов. Эту должность не доверить какому-то хлипкому и неопытному соплежую. (Жевать сопли и в носу ковырять вместо осмысленной и напряженной работы – это авторское выражение В.В.Путина, он не одобрил это занятие на заседании по ликвидации последствий стихийного бедствия; оно относилось у руководителям российских регионов.)



Скорее всего, Путин и его окружение имеют несколько кандидатур – как вариант. Но кого выбрать среди сонма раззяв и растопырок, как из груды навоза выбрать жемчужины. Среди губернаторов не так уж и много молодых людей, которые бы показали какие-то выдающиеся организаторские способности. Такие, например, как у бывшего калужского губернатора Артамонова, сумевшего завлечь к себе крупные машиностроительные предприятия. Из своих помощников Путин тоже не может лепить преемников – у этих ребят есть понимание механизма, но они сугубые исполнители. И, немаловажное соображение – преемник должен что-то понимать в реальной экономике, потому что действующие теоретики типа Мантурова никогда не оперировали в жесткой среде рынка и не потянут экономический рост. А без роста стране, говоря по-простому, кранты.

На текущий момент, на первый квартал 2020 года, есть только три человека, которые теоретически могли бы управиться с государственной машиной, если Путин их поведёт по тому же пути, что повело его самого президентство Ельцина – сначала дать порулить правительством, потом самому уйти в отставку и оставить после себя и.о. президента. А там уже технически долегитимизировать его прямыми всенародными тайными демократическими выборами. Ни действующая Конституция, ни обсуждаемые поправки никак не противоречат такому сценарию. Учитывая, что с 1999 года пройдет двадцать пять лет, то есть целое поколение сменится, для большинства граждан этот проверенный и действенный трюк будет в диковинку.





Кто же эти счастливчики?

Принимая во внимание всю тяжесть президентской ноши, а также справедливое и заслуженное желание Путина хоть на старости лет пожить спокойно и безопасно, без риска быть обвинённым в исполнении своих президентских обязанностей каким-то сумасшедшим судьёй-либералом, как это произошло с Аугусто Пиночетом, Путин будет присматриваться к людям, которых он знает уже давно, желательно чтоб знать и семью претендента, и которые при этом соответствуют критериям и понимают как в государственной службе, так и в реальной экономике.



Претендентом номер три можно было бы назвать Игоря Албина, ранее известным под фамилией Слюняев. Он родился в 1966 году, служил в армии, окончил Высшую школу милиции и Российскую Академию госслужбы, кандидат юридических наук. Он возглавлял строительство дорог в Минтрансе, был министром регионального развития, сенатором, губернатором Костромской области и вице-губернатором Санкт-Петербурга. Помимо этого он старался организовать производство жилых домов по передовым технологиям, чтобы сделать жильё доступным для большинства россиян. Помимо своего значительного опыта, Игорь Николаевич известен своей богобоязненностью и милосердием, он часто бывает на Афоне и благотворительствует. Путин, бывало, подтрунивал над Албиным во время заседаний правительства, но в России дорожное хозяйство, развитие регионов, губернаторство в нищих дотационных регионах – это всегда подрасстрельная должность, и Албин себя проявил не только как необидчивый, но и весьма толковый руководитель.



Претендентом номер два можно назвать Михаила Меня. Он родился в 1960 году в семье священника и крупного богослова отца Александра Меня. Он весьма образованный и разносторонний человек, кандидат философских наук. Был депутатом Государственной Думы, был вице-губернатором Московской и губернатором Ивановской областей, Министром строительства и Аудитором Счётной палаты. У него более чем внушительный послужной список, он автор десятка интересных книг на различные тематики – от религии до вопросов землепользования. К тому же он прекрасный музыкант. У него хороший, невздорный характер, и он прекрасно ладит с людьми.



И претендентом номер один можно назвать Андрея Молчанова, основного владельца Группы ЛСР. Он родился в 1971 году, окончил СПбГУ и РАГС, доктор экономических наук. Он построил буквально из ничего, из разорённых советских предприятий по производству стройматериалов, крупнейший концерн в России, снабжающий всех строителей в северо-западной европейской России бетоном, песком, щебнем, кирпичом и прочим стройматериалом. Также Группа ЛСР – один из крупнейших российских девелоперов. Поскольку акции группы обращаются на Западе, у Молчанова безупречная репутация в западных деловых кругах. Будучи миллиардером, он ни разу и никогда не был замешан в каких-либо порочащих репутацию скандалах – ни коррупционного, ни морального свойства. Он побывал сенатором от Ленобласти, главой совфедовских комитетов по делам СНГ и по экономике, но, очевидно, живое дело – индустрия и стройка – оказались ему интереснее, и он сложил с себя полномочия государственного деятеля (глава комитета в Совете Федерации равнозначен министру в правительстве), вернувшись в бизнес. У него замечательный дружелюбный характер и щедрый подход к благотворительности, хотя Молчанов никогда не афиширует свои добрые дела. Люди, знающие его, отмечают, что он не просто умён, но умён весьма.



Таким образом, на текущий момент три человека обладают идеальными характеристиками для замещения должности президента России. Это, как отмечалось выше, не означает, что они этого страстно желают или хотя бы думают об этом. Скорее всего, им этого и не надо, они себя прекрасно чувствуют без всех этих хлопот. Они никак не проявляют амбиций именно потому, что их у них нет, они достигли всего, о чём можно мечтать. Президентский пост во многом – это лотерея; нельзя сказать про человека, ставшего президентом, что ему страшно повезло. Путина долго уговаривали, ему это не особо было надо, и он говорит правду, что работает рабом на галерах.



Но у судьбы своя траектория, как у судьбы человека, так и у судьбы страны. Раз в двадцать-тридцать лет у одного из десятков миллионов эти судьбы пересекаются, и человека выносит поток событий на самый верх. И если судьба призовёт, то придётся отвечать на её вызов, либо она расплатится за отвержение её выбора.



Так что на вопрос «Кто, если не Путин?» есть несколько вариантов ответа, будем лишь ждать и наблюдать, на кого укажет перст судьбы.