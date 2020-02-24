Библия от атеиста Юрия

//Мнение 13+

24 февраля 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели», Юрий Доценко ]

библия, фото: соцсети

Для меня Библейские истории то же самое, что и мифы древней Греции. Но если мифы никто не пытается оживить, т.е. доказывать, что это не сказки, а исторические события, то события, описанные в Библии, многие считают действительно когда-то произошедшими. И мне до этого никакого дела не было. Ну верите и верьте себе на здоровье. Меня это не касалось.



Но недавно меня, как говорится “достала”, телепередача, в которой “научными” методами пытались оживить эти сказки. И всё бы ничего, если бы это делали на телеканале Спас. А то ведь это была совершенно светская передача “Улика из прошлого”, да ещё и на государственном-патриатическом канале “Звезда”. На кого была рассчитана такая примитивная пропаганда?

Неужели уже подросло поколение, умеющее только подбирать ответы на ЕГЭ, а не мыслить? Именно такие граждане нужны современной власти. И церковь вот такими передачами пытается способствовать в этом власти. Ведущий передачи доказывал действительность библейской легенды о сорокалетнем скитании еврейского народа по пустыне. Его довольно длительные “научное” доказательство свелось к тому, что растущий на камнях мох оказался съедобным. Именно им, поднятым в воздух ветрами, в виде манны небесной и питались евреи в пустыне.

Какая чушь! Так сказал бы любой ученик советской средней школы. В качестве аргумента он привёл бы минимальную Ленинградскую блокадную норму хлеба: 125 грамм в сутки. И даже при такой норме хлеба, а не мха, за 872 дня блокада (а не за 40лет) от голода в Ленинграде погибло около миллиона человек из 2.9 миллиона, оказавшихся в блокаде. Нетрудно посчитать, что на 3 миллиона евреев, блуждающих по пустыне, по такой блокадной норме понадобилось бы 375 (!) тонн хлеба в сутки.

Рассчитав эту цифру, я с ещё большим уважением проникся к Ленинградским блокадникам. Они, умирающие с голоду, воевали, работали и какими-то невероятными способами переправляли в город через кольцо блокады такое огромное количество продуктов.

А ещё, блуждающим по пустыне людям, нужна была и вода, по 2 литра на человека. И это минимум, поскольку речь идёт о жаркой пустыне, Получается 6000 тонн воды в сутки. Какая тут манна небесная в виде мха? Это уже не ветры пустыни, а железнодорожные эшелоны должны были обеспечивать жизнь людей. И так каждый день, в течение 40 лет. Думаю, что здесь недоработка авторов Библии. Было бы правдоподобнее наделить блуждающих по пустыне сроком на 40 лет способностью питаться солнечной энергией. Это опровергнуть было бы невозможно: ведь такой способностью обладают все растения.



Не могу обойти молчанием ещё два эпизода из Библии, которые пытались “оживить” в передаче. Это разрушение крепостных стен города Иерихон звуками труб из бараньих рогов.

Ведущий снова демонстрировал “научные” исследования воздействия звуков на стекло. А надо было просто вспомнить, что сверхзвуковым самолётам запрещено летать на сверхзвуке на высоте ниже 1000 метров, потому что звуковая волна от него на боле низких высотах вынесет все окна и даже разрушит лёгкие строения. Но крепостная стена, конечно, устоит. Она устоит и от взрывной волны. Её можно только взорвать.

Как это пытался сделать Пётр Первый, для взятия турецкой крепости Азов. Но его солдаты не дули в трубы и не играли на балалайках, даже для отвлечения внимания турок, а рыли подкоп. В подкоп заложили взрывчатку, усердно помолились и произвели взрыв. Но расчёт места заложения взрывчатки был плохим, поэтому стена от взрывной волны осталась без повреждений, а в русской армии погибло более 100 человек.

Видимо, всё же плохо молились, плохо дули в трубы или плохо считали. Так что: на Бога надейся, а сам не плошай. И на этот раз могу подсказать библейским сказочникам, как без пороха (его тогда ещё не изобрели китайцы) можно было разрушить стену. Правдивее было произвести такой подкоп, что б стена под собственным весом провалилась в него и разрушилась.



Ну, а последний эпизод из библейского мифа о сражении Давида с Голиафом не могу оставить без внимания, поскольку он напомнил мне о собственном опыте подобного сражения. Мне было 16 лет и я в летние школьные каникулы работал в геологической экспедиции.

Там я вступил в сражение с медведем. Чем не Давид против Голиафа? Правда у меня в руках была не праща, как у Давида, а мелкокалиберная пяти зарядная винтовка. Я понимал, что такие пульки для медведя не представляют никакой угрозы, но я был уверен, что смогу попасть ему в глаз. К тому же я бежал на медведя не для единоборства, а на помощь своему другу Косте. При том Костя был в 3 раза старше меня и у него в руках знаменитая винтовка Мосина, которая и завершила нашу победу. Моё лично бравое наступление на медведя было прервано доброй оплеухой от Кости. Иначе я рисковал попасть в объятия “Голиафа”. Но после всего этого Костя сказал, что взял бы меня с собой в любую разведку.

Такие слова от Константина Михайловича Карасёва, который прошёл три войны (Финскую, Германскую и Японскую) для меня были вроде медали “За отвагу”. Так что о поединке Давида, ростом в 1,5 метра с трёхметровым Голиафом я могу судить по собственному опыту. Авторы передачи измеряли скорость камня, пущенного из пращи. Рассчитали, что он может смертельно ранить Голиафа, если попадёт в уязвимое место головы. Всё, как было у меня: рассчитывал на попадание в глаз медведя. Но значительно хуже, потому, что праща – не винтовка и точность попадания из неё в небольшую цель почти нулевая.

Поэтому предлагаю другую версию оживления этого мифа. Давид изготовил из глины небольшие бомбочки. Вложил в них скорпионов, тарантулов, других мелких ядовитых тварей и закидал ими Голиафа. Победа ему была обеспечена.



Видите и меня “зацепили” эти мифы. Я даже сочинил свои версии в помощь сказочникам. Теперь можете рассказывать эти эпизоды Библии с моими, более реалистическими, поправками. Ведь уже существуют Библии с различными поправками: от Иоанна, от Варвары, Луки, Марка, Матфея и даже от Дьявола. Пожалуйста, можно теперь и от меня. Но рассказывайте это, пожалуйста, только тем, кто сам хочет их слушать, а не в школах, армейских казармах и не на государственных телеканалах. Иначе в чём тогда состоит конституционная норма: церковь отделена от государства?

И самое главное, что мне хотелось бы услышать в той передаче: улику из настоящего, а не выдумки о несуществующих уликах из прошлого. Думаю, что авторам передачи известно о другой телепередаче, на которой известный профессор Гарвардского университета А. Клёсов в программе “История евреев”, заявил, что не только у египетских, но и у израильских историков нет никаких упоминаний об исходе евреев из Египта. Просто нет таких исторических фактов. Это такой же миф, как и мифы древней Греции. И мне не понятно на каких основаниях государственная-патриотическая телепрограмма “Звезда” с участием церкви дошла до такой подтасовки фактов.



О моей “битве с Голиафом” Костя написал в газету “Советская Чукотка”. В своей статье он, конечно, приукрасил ситуацию. Представил меня прямо-таки героем – ну чистым Давидом. Именно так рождались и продолжают рождаться мифы. Но нынешние мифы легко проверить. Например, отыскать ту газету и сверить с моими сегодняшними признаниями.

Другие мифы, даже такие, как война Украины с Россией или миф о том, что Россия сбила Боинг над Украиной, несмотря на их современность опровергать очень трудно. А уж древние мифы, в которые большинство народов веками верили совершенно искренне, несмотря на их нелепость, продолжают жить. Понимаю, что для тех, кто продолжает в них верить – это свято. Поэтому я никогда и не затронул бы эту тему. Но государственный – патриотический телеканал “Звезда” - это мой монастырь и Вам не надо было заходить на него со своим уставом.