К чему приведёт агрессивное поведение Эрдогана

//Мнение 13+

20 февраля 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели», Ахмад ХАЖ АЛИ ]

фото соцсети

Ближайшие дни могут оказаться чрезвычайно важными и в чём-то даже решающими в сирийской драме, и после освобождения Алеппо наиболее яркую роль в ней будет играть город Идлиб.

Любой неосмотрительный ход турецкой стороны в это время способен поджечь фитиль межрегиональной, а может, и международной конфронтации, особенно после безрассудных действий Соединённых Штатов, ловящих рыбу в мутной воде в надежде отформатировать ближневосточную территорию согласно планам, протекающим из так называемой “сделки века”, провоцирующей разрушительные последствия между тесно взаимосвязанными странами региона.

Неужто Эрдоган до сих пор не осознал, что, втягивая его в битву на истощение в Идлибе, его тем самым подталкивают к верной ловушке?!

Сейчас, вступив в очередной раунд схватки против своего традиционного партнёра – России, он вновь помчался, закатав штаны, за подмогой к странам Альянса, своевременно позабыв о не столь давних собственных громких заявлениях о попытках отстраниться от НАТО.

Палец каждого из визави зажат между зубов другого, и у кого из них раньше сдадут выдержка и терпение, тот закричит первым и проиграет бой.

Последний раунд переговоров в Москве между военными и представителями спецслужб России и Турции закончился расхождением позиций, и можно сказать, что несмотря на прилагаемые усилия, вероятность столкновения в Идлибе − возросла. Официальный политический советник турецкого президента Ибрагим Калан на пресс-конференции в Анкаре признал провал переговоров и сообщил, что делегация его страны не принимает карту или документ, представленный ему с российской стороны, и пояснил, что не может согласиться с изменением положения турецких военных наблюдательных пунктов, и что его страна продолжит направлять в регион − якобы для защиты Идлиба и его мирных жителей − военные подкрепления.

Москва не может больше идти на уступки Эрдогану. Она настаивает на полной ликвидации всех террористических группировок и полном возвращении города и всей провинции под сирийский суверенитет согласно сочинским договоренностям. Россия отклонила требование турецкой стороны о выводе сирийской армии на прежние позиции после освобождения ею более чем 600 квадратных километров провинции и пригородов Идлиба, в том числе, важных путей сообщения и главных дорог между городами. Сирийская армия при воздушной поддержке ВКС России продолжает операцию по освобождению всей своей территории от оккупировавших её вооружённых группировок.

Точная, чёткая и твёрдая позиция России была озвучена в официальном заявлении, из которого следует, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности в Идлибе и других частях Сирии возможно только на основе приверженности суверенитету Сирии, её независимости, единству и территориальной целостности.

Твёрдый отказ последовал на основные требования турецкой делегации, которая предлагала вывод сирийской армии из Хан-Шейхуна, Марат-ан-Нумана и Саракиба и всех других городов и деревень в Идлибе. Турки также требовали возвращения контроля подчинённых им вооружённых группировок над скоростными автомагистралями М 4, связывающей Алеппо с Латакией, и М 5, соединяющей последнюю с Дамаском и Амманом. И это была главная причина расхождений между российскими и турецкими переговорщиками.

Россия со своей стороны предоставила новую карту передислокации 12 наблюдательных пунктов турецкой армии, осаждённых в настоящее время сирийской армией.

Президент Эрдоган выдвинул ультиматум с требованием до конца этого месяца вывода сирийской армии, в противном случае он угрожает форсировать её вытеснение силой, в подкрепление чего отправил в Идлиб более 80 танков, 150 бронированных машин и десять тысяч солдат для реализации этих угроз. Однако маловероятно, что этих сил ему хватит для выполнения означенной агрессии. Он много угрожает, но прекрасно знает, что окажется лицом к лицу не только с сирийской армией, но и с российскими ВКС, которые контролируют воздушное пространство и имеют там достаточные наземные войска. Единственная его надежда – на тех, к кому он помчался за подмогой, но очень вряд ли НАТО с США решат оказать ему открытую военную поддержку в этом противостоянии.

Российское военное руководство не допустит турецкой агрессии, которая может поменять расклад сил на поле боя.

Президент Путин не торопится встречаться с Эрдоганом несмотря на заявление министра иностранных дел Турции Мавлуда Чавушоглу о том, что непосредственная встреча президентов предполагается, если переговоры посланных на них представителей двух стран не принесут результата.

Наблюдатели считают, что Путин отклонил многие турецкие предложения такого рода, поскольку утратил уверенность в приверженности президента Турции любым достигнутым ранее договорённостям, как это произошло с решениями сочинского саммита в сентябре 2018 года.

К тому же, Эрдоган постарался разозлить президента Путина ещё и своим визитом в Украину, где громким голосом скандировалось «Слава Украине!», а также своей поддержкой идеи возвращения под контроль украинских властей воссоединившегося с Россией Крымского полуострова.

Так что, не всё просто и однозначно пока в этой истории, и президенту Эрдогану давно пора бы определиться, с кем он в этой игре, и перестать пытаться усидеть на всех стульях сразу, постоянно метаясь между разными лагерями и срывая одни договорённости за другими. Пора делать выбор.