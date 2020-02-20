Тройной прыжок через пропасть

//Мнение 13+

20 февраля 2020, 07:46 [ «Аргументы Недели», Август КОТЛЯР ]

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В экономике ничего особо сложного нет, это набор рассуждений про здравый смысл, расходы и доходы, так же как финансы - это математический поиск удовлетворительных соотношений рисков и доходности. Экономику нельзя назвать наукой, потому что в ней, как и в психологии, нет твердой аксиоматики, то есть совокупности утверждений, принимаемых на веру как истинные. На аксиомах строятся все логические цепочки.

А какие твердые и общеизвестные аксиомы есть в экономике? Никаких. Даже такой общеизвестной вещи как деньги не придумано более умных определений как "мера стоимости" и "средство обращения". Если кто-то думает, что такие опытные мыслители на тему хозяйственной и финансовой деятельности как лауреаты премии памяти Нобеля по экономике хоть что-нибудь понимают в предмете, то это будет добросовестное, но глубокое заблуждение. Взять, к примеру, Джорджа Акерлофа, мужа бывшей председательши Федерального резерва США Джанет Йеллен. Этот академический теоретик получил эту премию за анализ рынков с несимметричной информацией. Если прочесть его флагманскую работу "Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный механизм", то любому здравомыслящему человеку будет ясно, что дядечка ни разу в жизни не сталкивался с экономическими реалиями и рыночными отношениями персонально. Он, профессор экономики, рассуждает и строит теоретические конструкции о совершенно неизвестных ему предметах, например, о рынке подержанных автомобилей, и тем, кто работает на описываемых им рынках, понятно, что старик фантазирует и грезит наяву, что он в жизни не был и не работал на площадке, где торгуют авто с пробегом. Игра его экономической мысли - чистая схоластика; ни один лауреат этой премии памяти Нобеля не стал миллиардером и даже мультимиллионером (всё же миллионерами они стали, ибо размер премии как раз около миллиона долларов).

Президент Путин велел новому правительству поднять благосостояние 147 миллионов россиян. Справедливости ради заметим, что он эту задачу ставил уже неоднократно всем предыдущим правительствам, в том числе самому себе, когда это правительство пару раз возглавлял. До сих пор не выходило. Какие есть шансы, что выйдет на этот раз?

Шансы слабые. Близкие к нулю. Не потому, что в правительство назначают некомпетентных самонадеянных болванов, хотя не без того. С основными проблемами не каждый умник с семью пядями во лбу сможет справиться. А эти проблемы объективны, они определяют крайне скудный набор возможностей, которые всё равно придётся использовать, если номенклатура не хочет, чтоб её жизнь была оборвана черенком лопаты а-ля Каддафи.

Либо перепрыгнем, либо убьёмся

Базовых проблем три, и их решение сродни тройному прыжку - это когда атлет прыгает в длину, три раза отталкиваясь от грунта. Первый толчок называется скачком, второй шагом, а третий - прыжком. Наше текущее осложнение в том, что прыгать предстоит через пропасть. Здравый смысл говорит, что это невозможно. Но, если включить мозг и фантазию, то перескочим через эту пропасть всенепременно.

Первый толчок - надо перепрыгнуть через демографическую яму. Татьяна Голикова в недавнем прошлом заявила, что в стране 35 миллионов женщин фертильного возраста. Возможно, это правда. Если женщин в России чуть больше половины населения, миллионов под 80, то мужчин на 10 миллионов меньше. В трудоспособном возрасте пребывает около 60 миллионов человек. Допустим, тётеньки вняли призыву Путина и забеременели разом, чтоб исправить демографическую ситуацию. Им, для простого воспроизводства населения, надо за свой фертильный период родить как минимум двух с половиной деток. Но лучше трех, чтоб население хоть как-то росло. Значит, эти женщины выбывают из трудовых резервов минимум на три года, рожая одного, и на шесть, рожая стразу второго. Вся надежда на оставшихся 25 миллионов мужчин. Из них только больных, стоящих на учете алкоголиков, 3 миллиона. Наркоманов не меньше полутора миллионов, только на учете стоит 700 тысяч. Полмиллиона сидит в тюрьмах и лагерях. В России больше 5 миллионов мужчин-инвалидов, допустим, 3 миллиона в трудоспособном возрасте, мы их не минусуем из числа работников, но держим в резерве как ограниченно трудоспособных или нуждающихся в дополнительной поддержке. В МВД около миллиона человек. В вооруженных силах около 2 миллионов. Ну и остальных силовиков еще полтора миллиона - это МЧС, ФСИН, Росгвардия, чекисты с погранвойсками. Также в России около 2,5 миллионов государственных и муниципальных чиновников; допустим, только миллион из них мужчины. Итого из производственной и сельскохозяйственной сферы выбывает 10,5 миллионов мужчин как минимум, остается 14,5 миллионов трудоспособных мужчин. 3 миллиона инвалидов пока входят в их число, как и полтора миллиона охранников. Если и этих убрать, то у нас вся надежда поднять страну возлагается на эти 10 миллионов кормильцев. Если все бабы вздумают беременеть, поддавшись сладким уговорам Владимира Владимировича, то тогда на одного с сошкой будет полтора десятка с ложкой, а вовсе не семеро, как если бы половина работоспособных тёток отложила беременность и вернулась бы к станку или в поле. Увы, у России действительно уже нет неисчерпаемых людских ресурсов, поэтому без "понаехавшихтут", желающих заработать, никак не обойтись, и придётся коренным терпеть пристяжных. А пристяжными нынче быть немного желающих, вся Украина и Молдова давно працюють в Италии, а в Средней Азии считают, что в Китае тоже неплохо платят, и чурками не обзывают.

Шаг второй - решить денежный вопрос окончательно и бесповоротно. То есть в широком смысле и по большому счёту. В России тупо не хватает денег не только для инвестиций, но и для нормального денежного обращения. Степень монетизации российской хозяйственной жизни, дай бог, чтоб дотянула до половины необходимого. При Ельцине экономику душили страшнее, но не сдирали шкуры с предпринимателей заживо таким эффективным сбором налогов в последнее время при Мишустине (за прошлый год в России люди закрыли и бросили 700 тысяч малых и средних предприятий). Что такое монетизация в 40 процентов? Это когда предприятию для работы нужно в обороте 100 рублей, а есть только 40, и взять больше негде, вот и крутись на бесконечном кассовом разрыве как хочешь. И не знаешь, то ли работягам платить, то ли сырье закупать, то ли станки обновлять - хватает только на что-то одно. С одной стороны, в России деньги есть - как у закромов Родины. У неё есть золотовалютные резервы, в которых почти нет золота, но много валютной выручки за сырье. Эта выручка всё еще хранится на Западе с жалистной доходностью, не покрывающей даже долларовую инфляцию. То есть деньги держатся на Западе себе в убыток и всей стране в наказание. И на счетах в госбанках множественное количество триллионов рублей, то есть десятки миллиардов долларов. С другой стороны, у страны как у народа денег нет и, если ситуацию одним простым способом не исправить, то при жизни этого поколения и не будет. А не прикрытые еще разбойные микрофинансовые учреждения будут и дальше выдавливать из граждан долги, набранные на еду и оплату коммуналки. Когда в США был кризис с ипотечными бумагами и зашаталась вся финансовая конструкция, денежные власти решили всё очень просто, ясно и бескомпромиссно - накачали экономику вновь выпущенными деньгами, красиво назвав это количественным смягчением. В России после кризиса 1998 года Геращенко влил денежки в кровеносную систему российской экономики, и она тут же ожила и в рекордные сроки оправилась. А вот Эльвира Сахипзадовна Набиуллина, всё ещё, по странному недоразумению или чистой халатности первых лиц, замещающая должность председателя Центробанка, не хочет снабдить российскую экономику необходимым количеством денег, хотя это делается в несколько кликов компьютерной мышки. Смотрит на нас ясными глазками первоклашки-отличницы и вроде как не понимает, что из-за каких-то идеологических клише, отвердевших в её изящной прекрасной головке, она губит всю страну и её народ. Дескать, если я дам России денег, то будет инфляция, а это бобо! Те же благоглупостей наслушались пятнадцать лет назад от Кудрина. Денег как не было, так и нет, а инфляция есть, и называется она немонетарной инфляцией. Так уж пусть лучше будет монетарная. Горе легче переносится с деньгами, чем без.

Прыжок третий - преодолеть утрату технологий и отсутствие соображений, что делать и как жить дальше. Возможно, некогда созданное Андреем Белоусовым "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" напридумывало всяких кунштюков и напихало козырных технологических карт себе рукав, так что теперь они левым рукавом взмахнут - полетят новые ракеты с космодрома "Восточный", правым взмахнут - сойдут атомные ледоколы со стапелей и пойдут Севморпутем! Но как и когда это скажется на благосостоянии народа? Где гражданам работать сегодня, чтоб прокормиться, особенно, если есть в семье беременная тётенька, ей не скормишь доширак и сосиски из куриных косточек. А то она нарожает потом имбецилов от такого диетического питания, не будем знать, куда их девать - то ли в МВД, то ли в Росгвардию, но никак не на производство.

Мыслей нет, и денег нет

Что делать? Какие технологии или производства развивать? Строить новые автомобильные заводы нет смысла, спрос упал радикально. И сами автомобили устаревают морально каждые полтора года, а свои научно-исследовательские разработки проводить некому. Авиационные и аэрокосмические заводы стало некому проектировать и почти некому там работать. Расходы на оборонную технику не окупаются, это надо из граждан вышибать налогами из кровную копейку, чтоб заплатить за "Буки" и "Буратины". А что ещё Россия умеет делать хорошо? Водку? Так внутренний спрос падает, а внешний рынок русской водки под себя подмяли украинские партнёры. Украинская "Хортица" стала номером третьим в США, после Smirnoff и Absolut. А раньше там была любимая всеми "Столичная", съехавшая на несчастливое тринадцатое место. И то она теперь латышская. Этот третий прыжок через пропасть являет собой непосильную умственную задачу, ибо надо безошибочно решить, чем занять народ. А занять его пока нечем.

У американцев была и пока ещё остаётся Американская мечта. Если отбросить всякие отвлеченные соображения о свободе и равных возможностях, то её суть сводится к обладанию собственным домом, жизненным комфортом и гарантированным достатком до самой смерти (похоронить человека в США стоит около 10 тысяч долларов, это дорого, но можно сдохнуть и кремироваться в кредит). У россиян такой мечты пока нет, разве только отдать микрокредиты и чтоб коллекторы наконец отвязались. Раньше, до конца 1960-х, верили в коммунизм, который понимали так счастливое общество приличных и работящих людей, такое, как моделировали братья Стругацкие и Иван Ефремов. Проблема была в том, что идеологи КПСС во главе с Михаилом Андреевичем Сусловым не поняли, какой коммунизм нужен научно-технической интеллигенции; разочаровавшись в способности компартии к осмысленной и эффективной целенаправленной деятельности, интеллигенция поверила в эффективность идеальной модели рыночной экономики и снесла партию, а вместе с ней и страну. С приходом Путина и восстановлением государственности появились смутные надежды, что Путин и его ватага знают, что делать, тем паче, что каждый год твёрдо обещали, мамой клялись, что всё будет лучше. Но, как отлил в граните один выдающийся государственный деятель: "Экономический рост опять показал отрицательную динамику". Снова интеллигенция разочаровывается, и с ней весь остальной народ. Ну вот что делать с этим народом?

Хотите в ГУЛАГ 2.0?

Можно, конечно, решить вопрос по-сталински и направить остатки интеллигенции на строительство железнодорожной ветки Салехард-Тиличики, но для этого надо вдвое увеличить численность силовых структур. Невыгодно, кормить некому ни тех, ни других. И вообще, надо ли их всех чем-то занимать, может, дать им сначала возможность расплодиться, поднагулять жирок, поднабраться сил? Чем переводить их в распыл, заставлять работать на никому не нужных работах, как это было при советской власти, когда ресурсы, деньги и труд переводились в никому ненужное барахло от миллионнотонных запасов плохой стали до миллионов плохо идущих и некрасивых часов? Вот сидит чиновник, ничего не делает полезного, только жизнь людям осложняет, так не лучше ли ему дать денег, чтоб сидел дома с детьми и не вредил? Куче народа дают деньги ни за что, за принадлежность к такой профессии как родину стеречь или предпринимателей в тюрьму сажать, так не лучше ли и не выгоднее дать всем социальный минимум, и пусть делают что хотят. Неотчуждаемый минимум, пусть официальный прожиточный, но лучше в трёхкратном размере, скажем, тысяч по тридцать рублей, где-то по 500 долларов, невзирая на пенсии, зарплаты и прочие выплаты. Кто хочет - пусть работает, кто не хочет, пусть не работает, но озлобления и отчаяния, неуверенности в завтрашнем дне и агрессии к представителям власти и окружающим больше не будет. Кто пьёт горькую - и без того пьёт, кто ширяется героином, и без безусловного базового дохода найдёт себе на дозу, ограбит или убьёт за триста рублей.

Швейцария хотела ввести подобный безусловный базовый доход, но испугалась наплыва халявщиков из сопредельного Евросоюза. Речь шла о двух с половиной тысячах долларов в месяц каждому гражданину Швейцарской Конфедерации. Не имея нефтяных богатств, живущая за счёт точного машиностроения и финансовой комбинаторики, Швейцария могла себе позволить всем гражданам выплачивать эту сумму ежемесячно из бюджета, который надо было всего-то увеличить вдвое. Но у России очень странный бюджет. Реально она производит очень много всего, с учётом теневого сектора это вообще чуть ли не пятая экономика мира по паритету покупательной способности после США, Китая, Индии и Японии, населения в России не так уж много, но живут граждане так себе, внатяг, а то и впроголодь. Отчего же так, коли Россия - супердержава, чего не скажешь об Индии или Японии, даже о Китае такое сказать язык не поворачивается. И России, чтоб начать выплачивать своим гражданам хотя бы эквивалент 300 долларов в месяц, надо увеличить бюджет всего-то в три раза. Чтобы каждому носителю российского паспорта на его карточку в Сбербанк или ВТБ перечислялось по три сотни долларов (около 20 тысяч рублей), нужно всего 500 миллиардов долларов в год. Частично их можно изымать в виде некого побора на сверхдоходы у экспортеров сырья, частично впрыскивать в экономику путем эмиссии.

Все дело в деньгах. Наш народ на сегодняшний день под счастьем подразумевает постоянный приток наличности, чтоб можно было купить пищу, стиральный порошок и осталось ещё на новые трусы. Это именно то, что хочет народ от Путина как президента, за любым политическим протестом стоит мольба: "Путин, дай денег!" Именно эту задачу следует решать группе товарищей, считающих себя правительством РФ.

Где будем харчеваться?

Взять деньги очень легко. Народ радостно поддержит такой родной и понятный девиз как "отнять и поделить". Главное для народной поддержки - не умничать. Народ разочарован в жизни в целом и в умниках в частности. Когда проводилась приватизация Чубайсом и Гайдаром, все думали и надеялись, что частные собственники приведут предприятия в порядок, и будут заботиться о народе (хочется думать об инициаторах приватизации в позитивных тонах). Но получилось как всегда, и в текущих условиях ничего не остаётся, как, цыкая голодным зубом, присмотреться к ЛУКойлу, Сургутнефтегазу, Норильскому никелю, Северстали, Новолипецкому металлургическому комбинату, Магнитке, Русалу и прочим некогда общенациональным активам, по странному стечению обстоятельств обернувшимися мегаяхтами и суперджетами для отдельных шустрых товарищей. Нет ничего плохого в том, чтоб прилетать пожить на мыс Антиб на своём персональном Гольфстриме-550 и ходить вокруг Сардинии на стометровой лодочке. Но сегодня речь идёт о выживании страны. Не будет страны - отнимут и лодки, и самолеты, и виллы с Гогеном, Пикассо и Баскией на стенах. Когда русские впервые остались без своей империи, бесхозными и беспаспортными на любимом и обжитом Лазурном берегу, спустя несколько лет после революции 1917 года, к ним в дома постучалась французская налоговая служба… Остались люди русские без крова, о чём до сих пор нигде не написано и что старательно замалчивается во Франции и неизвестно в России. Кто не знает французскую налоговую службу, будет удивлён, что это французы без сердца, без шарма и без чувства юмора.

Ужасно отнимать у людей акционерную собственность, особенно нажитую непосильным трудом на залоговых аукционах, выкупленную на государственные деньги. Может, удастся обойтись без этого, ограничиться полумерами. Скажем, оставить ЛУКойлу бензоколонки и бензовозы, и торговлю Мерседесами, и все сопутствующие бизнесы, и, разумеется, оставить футбольный клуб "Спартак"; остальное придётся передать в госкомпанию, которая уже научилась консолидировать нефтедобывающие активы. Возможно, придётся создать специальное федеральное ведомство, которое бы управляло доходами от временно деприватизированных предприятий. Спустя какое-то время, когда в экономику вольется достаточно средств, предприятия снова вернутся к своим офшорным владельцам, и снова можно будет встречать новый год в сонме прекрасных гурий. В 2007 году Олег Владимирович Дерипаска публично клялся в интервью компании ВВС, что он не отделяет себя от государства, что у него нет никаких других интересов, и что если государство попросит отказаться от компании, он откажется. Бинго! Эта радостное событие может наступить в любой момент. Другие крупные бизнесмены с энтузиазмом примкнут к почину, как примкнули к Клятве Дарения Уоррена Баффета, и тоже сделают правильный выбор.

У идеи безусловного базового дохода нет слабых сторон. Это та самая идеальная модель общественного устройства, ради которой были пролиты в 20 веке реки крови и выплаканы озёра слез. Пролетариату было всё равно, кто собственник предприятий - государство или акционеры, ему нужна была гарантированная государством жизнь в сытости и под кровом. Когда у человека есть гарантированный доход, он обретает достоинство, ему не надо униженно продавать себя за пропитание. Он может спокойно заводить детей, зная, что общество устроено наилучшим образом и ни он, ни дети никогда не будут голодать и жить на улице. Нормальный человек не будет бездельничать. Всегда определенная часть населения работает добросовестно, независимо от оплаты. И всегда часть халтурит и отлынивает, независимо от оплаты. Гарантированный доход позволяет заниматься только тем, к чему душа лежит, или не заниматься вообще ничем, не переводить ресурсы. Ценность человека определяется теперь не его трудом, и не его усилиями, а его мозгами и культурой. Человек создает среду, в которой могут появляться гении, меняющие всё, такие как Тесла или Пуанкаре. Любая женщина, имея гарантированный базовый безусловный доход, будет рожать спокойно, зная, что не нищету она плодит, а возможного благодетеля человечества, и будет этот дар своему народу, а не обуза и человеческий отброс.

Разделим деньги поровну, а не по-братски

А дальше есть проверенный рецепт рейганомики: вливать деньги в экономику через стимулирование спроса, для чего в 1980-х в США начали раздавать гражданам деньги в кредит. Это порочный путь, потому что закредитованность потом убивает спрос, а с ним и срывает с резьбы экономику. Россия может выбрать более гуманный способ: просто раздавать деньги гражданам только за то, что чёрт их дернул родиться в этой стране с умом и талантом (А.С.Пушкин). Этим убивается сразу несколько зайчиков: стимулируется производство и торговля, деньги стекаются в банки, банки кредитуют население и потихоньку балуются кредитной эмиссией, агрегат М2 опытным путём находит своё пороговое значение, когда количество денег полностью отвечает потребностям бесперебойного функционирования народного хозяйства. Куцый российский ВВП раздувается до 8 триллионов долларов по паритету покупательной способности, в стране есть возможность снова сеять деньги в науку и не спрашивать потом учёных куда они их дели, а также позволить им забить на индексы Хирша и прочие глупости. И Королёв, и Курчатов, и Ландау, и Колмогоров, и даже Гриша Перельман прекрасно обходились без оплаты труда согласно количеству цитирований в дилетантских западных журнальчиках, где на голубом глазу печатают всякую галиматью про искусственный интеллект, стволовые клетки и глобальное потепление.

Нашему исстрадавшемуся народу надо дать передышку. Пришло время отдохнуть, собраться с мыслями, спокойно нарожать детей, их вырастить и выучить. Появятся новые технологии, а с ними и новые смыслы. Надо дать народу возможность просто расплодиться, за детей матерям платить зарплату. Технически выплачивать всем гражданам деньги очень просто - привязать к номеру СНИЛС и переводить ежемеcячно или еженедельно на обычную банковскую карту. Это может делать любой банк, любое уполномоченное учреждение. Главное - эти деньги в стране потенциально есть, лишь бы были сделаны шаги в этом направлении. Тогда окажется, что все наши жертвы последних ста лет, миллионы убитых и замученных в революциях и гражданских войнах, чудовищные жертвы Великой Отечественной были не напрасны - мы можем прожить за счёт всенародной собственности на наши недра и ресурсы, за счёт справедливого распределения доходов от национальных богатств. Иначе какой смысл было так страдать и истекать кровью каждой российской семье ради Победы, если победители и их потомки роются по помойкам в поисках плесневелых объедков?

Означенное выше, может, и не самое ожидаемое, но единственно верное решение. Умных решений может быть много, но вот работающее решение и дающее при том перспективу, может быть только одно. Было время, когда страна строила и созидала, потом всё пришло в упадок, и многое было роздано, общенародные источники жизни стали источниками изобильного богатства для нескольких лиц. Они всласть попользовались ими, и теперь пришло время снова передать эти источники в пользование всему обществу. Безусловный базовый доход для всех граждан России - это не коммунистическая и утопическая дурь, это вопрос выживания нашей популяции уже как биологического вида. Придётся олигархам потерпеть, поработать простыми управляющими за зарплату, а имущество в заграницах придётся некоторое время сдавать в аренду, чтоб за неуплату налогов там не отобрали. От этого ещё ни один человек не умер, а вот если этого не сделать, то умрёт много. Пусть никто не обижается и не принимает на свой личный счёт, но вновь приходит время отнимать и делить. К счастью, отнимать на этот раз будут не жизнь, а доходы от продажи того, что и так принадлежит народу. Если же будет невмоготу отдать народу народное, то жизнь окончится не на мысе Антиб, а на черенке лопаты.