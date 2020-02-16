Действительно ли корейская медицина лучшая: сравнение южнокорейской и российской медицины

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16 февраля 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

южнокорейская медицина, фото: соцсети

О преимуществах южнокорейской медицины перед всеми остальными известно издавна. Её традиции насчитывают не меньше пяти тысяч лет. Первые упоминания об искусных врачевателях появились ещё во времена древней корейской культуры под названием Хамгён-Пукто задолго до нашей эры.

Тогда учёные обнаружили в том регионе каменные и костяные иглы, служившие акупунктурными инструментами лекарей. Иглоукалывание уже тогда было вовсю распространено. Древние корейские монахи занимались исследованиями так называемых энергетических точек, жизненных центров в организме человека. К тому же были сделаны и другие шокирующие находки. В те времена лекари обладали незаурядными возможностями в области трепанации черепа. Об этом много говорят археологические артефакты. В период древних царств Когурё и Силла корейская медицина находилась под влиянием китайской, но уже во времена династии Чосон она превратилась в самостоятельное направление. Одними из самых знаменитых медицинских книг периода Чосон считаются «Классифицированный сборник медицинских рецептов» и «Краткие рецепты придворных врачей». Оба этих тома были написаны знаменитыми врачами того времени и содержат несколько десятков тысяч рецептов. Авторство «Кратких рецептов придворных врачей» приписывается врачевателю Чхе Джуну, жившему в XIII веке. «Классифицированный сборник медицинских рецептов» был подготовлен значительно позже, уже в XV столетии, не менее известным врачом Ким Йе Монгом. Впоследствии, были написаны и другие тома, посвящённые лекарским наукам. К примеру, можно выделить и книгу «Донгэ Богам», в которой корейские и китайские рецепты сплетены воедино.

В нынешние дни южнокорейская медицина считается самой передовой на планете. Можно спросить любого живущего в Сеуле об уровне здравоохранения, и тот ответит, что медработники в Южной Корее – самые лучшие во всём мире. В Корее действительно почти нет заболевания, которое невозможно вылечить. Во всяком случае так считалось до появления коронавирусной инфекции. В своё время эпидемия Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) уже возникала в тех регионах. Болезнь была спровоцирована одной из форм коронавирусов – Betacoronavirus. Это случилось ещё весной 2015 года, но уже к середине лета эпидемия была побеждена. Южнокорейская медицина в очередной раз показала своё превосходство. Недаром же именно туда направляются на лечение люди, больные самыми тяжёлыми заболеваниями.

Корейская медицина знаменита следующими тремя факторами.

Высокий уровень квалификации врачей. Чтобы стать доктором, нужно в прямом смысле пройти через «огонь и воду». Лицензия даётся только высококвалифицированным сотрудникам, в совершенстве знающим организм человека. Финансовая доступность для всего населения. В Южной Корее не бывает проблем с дорогостоящими лекарствами. Цены на все услуги здравоохранения вполне приемлемые для большинства населения. Инновационные технологии и невероятно точная диагностика болезней. Так же стоит упомянуть и наследие древнекорейских традиций. Принцип «гармонии с природой», который используют лекари многие тысячелетия.

Вспышка атипичной пневмонии, захлестнувшая Китай, всерьёз встревожила южнокорейское население, учитывая, что самих граждан Поднебесной проживает на полуострове достаточное количество. Многие китайские студенты приезжают познавать науки в Сеул и другие корейские города. В большинстве своём мнение корейцев по поводу массовых приездов китайцев в их страну - отрицательное. Большая часть жителей считает, что должны быть введены специальные запреты на въезд студентов и туристов из Поднебесной. Китай находится совсем рядом, и издревле оказывал своё влияние на всё население полуострова. Многие эксперты, как русские так и корейские, опрашивали людей из тех регионов прямо на улицах. Журналисты на улицах опрашивали жителей, а затем выкладывали информацию в интернет. В результате опросов было выяснено, что большая часть жителей Сеула уже не надеется на собственную медицину. Многие до сих пор не понимают, почему власти никак не могут полностью закрыть границы. Хотя остаются и те, которые считают, что закрытие границ ни к чему не приведёт, и нужно лишь усилить ограничения для приезжающих людей из Китая. Существующие на данный момент ограничения не такие строгие, как полагают большинство сеульцев.

Почему же южнокорейскую медицину всё-таки считают лучшей в мире? Причина кроется не столько в современной аппаратуре или в трёх знаменитых факторах, упомянутых выше, но ещё и в трепетном отношении к людям, которые обращаются за медицинской помощью.

Российская медицина находится на высоком уровне. В крупных медицинских центрах вылечиваются сложнейшие заболевания, какие не удаётся одолеть даже европейским профессионалам. Чего стоят только достижения в области устранения последствий инфаркта с помощью стволовых клеток. С недавних пор у нас заметно улучшился уровень медицины. Но к сожалению, большая часть людей из других стран предпочитает не обращаться к российским профессионалам. Все смотрят в основном на китайских или южнокорейских медиков, которые уже прославились своим эффективным лечением рака. Всё дело именно в отношении к людям и в условиях их содержания, а также в заботе, которой окружает медицинский персонал каждого больного вне зависимости от ранга и статуса.

Многие читатели наверняка слышали про жалобы заражённых коронавирусом китайцев на условия их содержания в российских больницах. Китайские пациенты в своих интервью заявляли, что наши медики совсем не готовы к борьбе с распространением эпидемии Covid-19. Но по моему мнению это далеко не верные суждения. Проблемы российской медицины не в качестве лечения, а в организации, условиях и отношении к людям. К несчастью, у нас к пациентам нередко относятся как к источнику денег или просто как к «шагающему куску мяса», который ничего не значит. В Южной Корее же совсем по-другому. Там пациент – это главный человек в любой больнице или поликлинике. Уважительное и доброе отношение, качественная диагностика, профессиональный подход и высокий уровень технологий. Ещё одним из главных факторов преимущества южнокорейской медицины является их гуманизм. Для них человеческая жизнь бесценна. И если хоть один врач из Южной Кореи позволит себе оплошность, он в первую очередь сам себе подобного не простит и станет изгоем до конца своих дней. Только тогда, когда у нас в России поменяется сам принцип отношения к больным, то стоит ждать и изменений в остальных сферах здравоохранения.

Если предположить, что российская и южнокорейская медицина объединятся в единое целое, возможно ситуация с мировым здравоохранением кардинально поменяется к лучшему. Ведь и у нас в России работает много хороших врачей. Думаю, что в скором времени наши медики сравняются по профессионализму с южнокорейскими, и станут самыми известными в мире. Не теряю надежды и на улучшение условий российской медицины и на кардинальные перемены в отношении к людям.