О смене правительства в Российской федерации: Анализ работы Дмитрия Медведева

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16 февраля 2020, 07:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

правительство медведева, фото:соцсети

15 января 2020 года правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Никто и вовсе не предполагал, что январь 2020-го принесёт столько перемен. Неожиданно было принято решение о замене всего правительственного состава, и вот теперь появились совсем новые люди, о которых мы раньше не слышали. Многие из ранее известных представителей министерств и департаментов нашей страны за исключением некоторых сложили с себя все полномочия. А ведь необходимость в переменах стратегии возникла ещё давно.



Всё началось с того, как премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке всего правительства России.

Президент Владимир Путин принял отставку Дмитрия Анатольевича и его окружения и поблагодарил за работу, хотя и отметил, что получилось далеко не всё. Именно тогда 15 января 2020 года всё население России с нетерпением наблюдало за ситуацией в СМИ. Многие граждане РФ надеялись на кардинальные перемены к лучшему. Правда оставались и те, кто отрицал саму возможность какого-либо улучшения.

Дмитрий Медведев отметил, что доволен работой министров. Но есть ли реальные причины для полного удовлетворения? Что получилось, а что обернулось фиаско? И что же, собственно, ожидать от новых людей, занявших самые ответственные посты в России?!

Ведь полный анализ деятельности Дмитрия Медведева вызывает весьма негативные суждения. Многие задачи, поставленные перед бывшим премьером, так и не были выполнены. Поначалу поставленные цели были близки к достижению, но потом по загадочной причине эти задачи перестали выполняться. Бездействие и халатность повлекли за собой дальнейшее ухудшение ситуации. Уровень безработицы увеличился. Ограничились возможности для молодых специалистов, закончивших ВУЗы, им стало куда сложнее трудоустроиться. В регионах возросли случаи произвола чиновников различного ранга. К примеру, в Шацком районе Рязанской области до 2017 года так и не были построены нормальные дороги, и это привело к трагедии. Возник пожар сразу в трёх сёлах. Из-за плохих дорог службы МЧС так и не смогли доехать вовремя до места происшествия. Весь процесс их передвижения занял несколько часов. По приезду они нашли лишь пепел и сгоревшие дома. Сотни людей в одночасье лишились жилья. Чиновники остались равнодушны к проблемам обычных жителей, и подобные ситуации нередко происходили в разных регионах.

Разбитыми дорогами в должной мере никто не занимался. Были вопросы и с оплатой услуг. Уровень заработных плат в регионах России варьировался от 7 до 20 тысяч рублей. Этот уровень не позволял большинству людей жить полноценной жизнью. Бывали случаи, когда начальники специально урезали выплаты своим сотрудникам, а местные чиновники закрывали на это глаза. Что до цен на продукты и услуги ЖКХ, то они постоянно росли вне зависимости от ситуации с заработными платами. Та же самая проблема возникла уже ближе к 2019-му и с топливным вопросом. Негативную реакцию вызвала и новая пенсионная реформа, оказавшаяся невыгодной для большинства населения России. На множество серьёзных проблем в России закрывались глаза. Большая часть населения жаловалась чиновникам, но в ответ получала лишь отписки вроде того, что всё будет сделано в кратчайшие сроки.

В работе правительства Медведева можно найти много ошибок. Сложности имелись и в системе здравоохранения. Вплоть до 2015 года не решалась ситуация с онкологическими больными. Многие врачи просто отказывались от таких пациентов, списывая всё на их скорую смерть. Обезболивающие таблетки доставлялись с большими опозданиями, что вызвало череду самоубийств среди нескольких раковых больных. Уровень медицины ухудшился в целом и до сих пор не находится на высоких позициях. К концу 2019 года некоторая часть профессиональных врачей стала увольняться. Это едва не привело к коллапсу в сфере работы хосписов. За период работы Дмитрия Медведева участились и случаи «кумовства» и фальши даже в системе здравоохранения. Стал популярен анекдот про дантиста, удалившего здоровый зуб из-за того, что он прогуливал лекции по данному предмету. Ухудшение произошло и в сфере Жилищно-Коммунального Хозяйства. Управляющие компании почти не помогали населению в трудных ситуациях. Не решались и проблемы «плохих» соседей и хордеров (больных синдромом Плюшкина), захламляющих свои квартиры зловонным мусором. Также стоит выделить и ухудшение ситуации с захоронениями. Похоронные бюро продолжали наживаться на горе других людей, заставляя их платить им баснословные суммы за проведение ритуалов и за процессы захоронения. Именно в период работы правительства Медведева произошло расширение сомнительной бизнес-сферы под названием Сетевой Маркетинг. Принцип этого бизнеса работает следующим образом. Сотрудник покупает товар у компании, пытается продать в торговых центрах. Заработок сотрудника зависит от его собственного везения. Дирекция данных организаций совсем не оплачивает работу по часам.

Как правило, это приводит к разорениям и финансовым катастрофам. Люди, столкнувшиеся с предприятиями сетевого маркетинга, теряют всё, вплоть до собственного жилья.

С приходом Михаила Мишустина ситуация может кардинально измениться. Назначенный недавно премьер-министр помимо надежд пока не вызывает стопроцентного доверия у населения страны. Анализируя интернет-паблики, Youtube-каналы, можно отметить весьма высокий уровень недоверия к Мишустину из-за неудач прежнего правительства. Критики до сих пор продолжают публиковать свои гневные отзывы, утверждая о том, что новый премьер может повторить ошибки старого. До январских событий о новом премьер-министре не было известно практически ничего. Но за первые дни уже можно сделать положительные выводы о намерениях Михаила Мишустина. Если анализировать его предыдущую работу, он полон энергии и сил, а также невероятной решительности. Несмотря на то, что большая часть населения всё ещё продолжает критиковать правительство, стоит всё же поверить словам нового премьера и не делать поспешных выводов. Мишустин заявил, что не будет давать никаких необоснованных обещаний. Он проявил себя открытым человеком. Об этом можно судить, посмотрев его беседу с жителями Великого Новгорода. Учитывая его недавние высказывания, невольно появляется и надежда на кардинальное улучшение ситуации в России уже в недалёком будущем.

Я прочитал много сайтов крупных мировых СМИ: британские, немецкие, американские и так далее. И в 90 процентах они не видят разницы между прежним правительством и нынешним. Зарубежные аналитики считают, что ничего от этой рокировки не изменится. Я уверен, что они ошибаются, потому что первые шаги у Мишустина на посту премьер-министра показывают, что он настроен решительно изменить к лучшему ситуацию в стране.



