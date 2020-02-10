Турецкий гопак

//Мнение 13+

10 февраля 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

президенты россии и турции, фото соцсетей

Одно из главных тенденций минувшей недели это турецкие плевки в сторону Кремля. После каждого плевка российский МИД достает белоснежный платочек, утирается и укоризненно качает головой: «Женились бы уже, барин».

Линию партии и правительства можно понять, только если смотришь государственные новости. Особенно во внешней политике. Помните пьющих шампанское депутатов Госдумы после избрания президентом США товарища Трампа? Или их же аплодирующих американской делегации? Но, чу! Потянуло другим ветром и пьющие превратились в клеймящих. Переобуться в воздухе – основа политической успешности.

Самое интересное, что самим американцам по большому счету наплевать: аплодируют, бухают или клеймят их российские народные избранники. Обычно Россия в их СМИ упоминается примерно с такой же частотой, что и Гвинея-Бесау.

Страна-член НАТО Турция по влиятельности, конечно, не США. Но действительно серьезный игрок на ближневосточном поле для внешнеполитического гольфа. Исторический «не союзник» для нашей страны. Долгие годы нам было как-то наплевать на Анкару. При Союзе потому что мощь была несоизмерима. В 90-начале 2000 – потому что всем было на все наплевать, кроме отбивания поклоном перед вашингтонскими ясновельможными панами.

Но когда толи патриотизм где-то заиграл, толи некоторые российские серые кардиналы вдруг заимели нефтяные ближневосточные контракты и Москва влезла по уши в братскую Сирию вдруг выяснилось, что султаны могут подложить огромную халяльную свинью. Скандал с уничтожением турецким истребителем российского летчика Олега Пешкова давно ушел с информационного небосклона. Москва вначале отреагировала резко, но потом сдулась, променяв память своего подполковника на всякие «вкусные ништяки». Убийство посла Андрея Карлова вообще не вызвало каких-то конкретных антитурецких эмоций.

Евгений Максимович Примаков, первый и единственный востоковед, оказавшийся на самой вершине российской властной вертикали, всегда говорил, что «Восток не Запад. Прощение он принимает за слабость». После продажи Пешкова султан Эрдоган понял, что с Россией можно поступать как с евнухом – вначале оскорблять, а затем выкупать видимость прощения за «золотые бусы». Ну, или за С-400.

В соответствии с выраженной высочайшей волей отечественный МИД после каждого пересечения «красной линии» то выражает обеспокоенность и вручает ноты протеста, то даже не поет «калинку», молча как рыба об лед. Ну а иногда раздается «К нам приехал, к нам приехал сам Эрдоганчик дорогой». И друга Раджепа друг Владимир встречает хлебом-солью на сочинском крыльце.

Английский премьер Генри Палмерстон в середине 19 века сказал: «Недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им». На эту фразу любят ссылаться наши пропагандисты (особенно имеющие английское подданство), оправдывая флюгер внешней политики. Но забывают добавить, что когда Палмерстон говорил это, гимн «Правь, Британия, морями» был не оборотом речи, как, например, «Россия великая наша держава», а вполне себе констатацией факта. Так как Англия тогда была субъектом большой политики. Россия же сегодня объект той самой поганой международной политики. Даже с ядрёной триадой.

Поэтому безнаказанно можно говорить об «аннексии» Крыма, безнаказанно вводить свои вооруженные силы на территорию наших сирийских друзей, безнаказанно грозить карами небесными, то есть своими ВВС, Башару Ассаду. «Восток оценивает только силу», - говорил тот же мудрый Примаков. Но востоковедов во власти не осталось. Как и нормальных экономистов. Сплошные менеджеры.

А нынче экономика правит политикой. И всю суть российско-турецких отношений отлично проясняет тот факт, что Турция становится крупнейшим импортером российской пшеницы. В этом сельхозсезоне Анкара может закупить у нас 6,5 млн. тонн. И одновременно крупнейшим в мире экспортером муки, отправляя на экспорт, в том числе и в Россию, более 5 млн. тонн ежегодно. Можно ли серьезно относится к стране, которая не может намолоть себе на хлебушек?! Риторический вопрос…