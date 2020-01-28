Когда в цирке не смешно

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28 января 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Михаил Игнатьев заставил прыгать пожарного за ключами от новой пожарной машины, скриншот

Российские чиновники не перестают нас удивлять своими выходками и высказываниями. На прошлой неделе отличился глава Чувашской республики Михаил Игнатьев. Сначала он решился «мочить» неугодных журналистов, а позже выступил в роли дрессировщика, заставив подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, как в цирке собачку, представителя МЧС. Стоит ли серьезного общественного обсуждения такая, казалось бы, веселая тема? Последние события доказывают, что это давно назрело.

Моральный облик государственного чиновника, как и его профессиональные качества, должен соответствовать занимаемому им месту. Конечно, кто-то может сказать, что «сильные мира сего» тоже люди, и всем свойственно ошибаться, но все чаще, наблюдая за некоторыми пассажами с участием «слуг народа», хочется говорить о вопросах элементарной вменяемости этих представителей власти.

В советские времена угрюмым бюрократам в костюмах, с папками и портфелями, как правило, было не до шуток и обычно они сами становились объектами насмешек. Достаточно вспомнить сюжет кинокартины «Карнавальная ночь». Сейчас стало повеселее: к дресс-коду чиновников добавились джинсы и шарфик «Единой России», а вся их жизнь и рабочие моменты зачастую спокойно умещаются в личном аккаунте Инстаграма. И это ли не чудо?

Представители политической верхушки современной России чувствуют себя особенными людьми с правом на яркие высказывания и эксцентричные поступки. Отсчет новейшей истории эпатажа российских чиновников, наверное, стоит начинать с громкого высказывания, прозвучавшего пару лет назад из уст уже бывшего министра труда Саратовской области Натальи Соколовой, имевшей на тот момент, по некоторым данным, годовой доход – 2,2 миллиона рублей, о пользе дешевых «макарошек» для простого населения. Позднее – «государство не просило вас рожать» - в исполнении директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. Чиновничьи перлы с тех пор стали массово разлетаться по матушке-России как неизвестный науке вирус. Обычно выясняется, что авторы подобных высказываний обладают высоким материальным достатком, а вот с моральными ценностями у этих представителей власти, как видим, большие проблемы. И было бы полбеды, если бы при этом результаты их деятельности вызывали у народа уважение, но обычно такого не случается.



