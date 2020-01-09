Европейский авиаэксперт о катастрофе в Тегеране

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9 января 2020, 23:14 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

фото из соцсети

8 января 2020 года самолет компании «Международные авиалинии Украины» при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев потерпел крушение. Погибли 167 пассажиров и членов экипажа.

Выдвигается несколько версий: неисправность двигателя, поражение самолета зенитной ракетой, столкновения самолета с другим объектом и даже непрофессионализм пилотов. Несомненно, эксперты проведут расследование и установят причину крушения. Трагедия о которой узнал мир.

«Аргументы недели» связались с европейским экспертным источником в области авиации и попросили высказать свое мнение.

«Хочу выразить соболезнования семьям погибших. Огромная трагедия. Я могу высказать свое мнение. Я никак не могу согласиться, что в трагедии виноваты пилоты. Я уверен в их профессионализме. У каждого из них очень большой налет часов и на данном типе самолета. Видимо, и погодные условия были хорошие. Пилоты прекрасно знали данный тип самолета и сделали бы все, чтобы предотвратить трагедию. Мне даже стыдно рассматривать такую версию. Есть предположение, что самолет пытался вернуться в аэропорт. А как он мог сам вернуться? Почему не было сигнала бедствия или доклада диспетчеру? Экипаж не имеет право делать какие-нибудь маневры (развороты) не согласовав с диспетчером. И по международной технологии работы экипажа один пилот управляет самолетом, а другой ведет радиосвязь. Это наводит на мысль, что профессионалы пилоты просто не могли ничего доложить физически. Видимо, имеет место быть внешнее воздействие на самолет, которое привело к трагедии. Что касается двигателя, то самолет был 2016 года и недавно прошел плановый осмотр. Думаю, что дело не в двигателе и не в неопытности пилотов, а во внешнем факторе. Полагаю, что расследование трагедии выяснит все причины».