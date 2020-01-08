Тайны самолета Boeing 737-800

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8 января 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Что -то не заладилось начало года. Не успел 2020 год вступить в свои права, как мир облетела трагедия – разбился самолет Boeing – 737, который следовал по маршруту Тегеран-Киев. Это уже далеко не первая авиакатастрофа с данным типом самолета. Что не так с Boeing – 737?

«Аргументы Недели» попросили рассказать о данном типе самолета латвийского эксперта в области авиации.

“Boeing 737 – узкофюзеляжный турбовентиляторный реактивный пассажирский самолет. Данный тип самолета за десятилетия зарекомендовал себя с хорошей стороны. Я бы даже сказал, что с отличной. Если говорить о авиакатастрофах, то самолеты падают. Такова реальность. Есть разные причины. Например, неисправность двигателя. Тут вопрос далеко неоднозначный.

Например, если отказал один из двигателей, то он способен на другом (исправном) двигателе долететь до ближайшего аэродрома и совершить благополучную посадку. Если пожар двигателя. Пожар «строится» на треугольнике: кислород, материал, огонь. Если убрать один из этих пунктов, то пожара не будет. На данном самолете стоит очень сильная система пожаротушения двигателя, которая за секунды зальет пеной двигатель, что разрушит этот треугольник. И если предположить, что такое не случилось, самолет способен «забрать» систему пожаротушения: всю систему огня забрать с исправного двигателя и повторить процедуру пожаротушения. Катастрофа на данном типе самолета, которая связана с двигателя – маловероятна.

Допустим, самолет остался без тяги обоих двигателей. Что происходит? Данный тип самолета способен спланировать и произвести посадку в удобном для него месте. Да хоть в кукурузном поле! Теперь насчет крушения самолета. При крушении самолета в 90 % случаев остается большая часть самолета целой (крылья, хвостовое оперение).

Если самолет развалился на отдельные фрагменты ( и нечего уже собирать), то это воздействие внешнего фактора, которое не зависит от самолета».