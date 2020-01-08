Латвийский политолог: Ликвидация Сулеймани готовилась не один день

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8 января 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Похороны Касема Сулеймани

Многие политики и эксперты сходятся во мнении, что убийство генерала Касем Сулеймани может спровоцировать новое напряжение на Ближнем Востоке. Что касается стран Балтии, то, например, Латвия поддержала своего союзника США. Какие последствия конфликта могут ждать небольшое прибалтийское государство? Специально для «Аргументы Недели» мнение латвийского политолога Яниса Григалиса.

«Я не думаю, что Латвию ждут какие-то изменения. Никаких. Впрочем, латвийские солдаты находятся в Ираке. Мне сложно прогнозировать последствия. Но они будут там находиться. Мы же союзники. Будем реалистами, но международная ситуация сейчас опасная и конфликт может развиваться дальше. Естественно, что делается все, чтобы урегулировать конфликт. Как реагирует на данную ситуацию Латвия? Наш посол в НАТО Эдгарс Скуя выразил официально позицию страны – не вмешиваться в данный конфликт! Но есть факт: в конце прошлого года на посольство США в Багдаде было совершено нападение. Это недопустимо. Посольства в любой стране неприкосновенны! Но данная ситуация стала решающим фактором. Хотя, корни уходят глубже. Я склонен думать, что ликвидация Сулеймани планировалась не один месяц. Дело в том, что многие устали от режима исламской республики. Многие недовольны тем, что огромные деньги вкладываются в конфликты в Сирии и Ираке. Мне до сих пор не совсем ясно, что сделал такого Сулеймани, что уговорил здравомыслящего президента РФ ввязаться в данный конфликт. Видимо, долго уговаривал. Встречались они неоднократно, вели переговоры и службы других ведомств. Почему некоторые считают, что Сулеймани чист, как слеза младенца? В его жизни было достаточно диктата и коррупции! Он уж точно не голубь мира. Что касается Трампа, то он человек очень эмоциональный. Я не думаю, что правильно было рассказывать всему миру, что США причастна к убийству генерала. То, что он говорил было не совсем разумно. Эмоционально. Но такой Трамп. И тут уж ничего не поделаешь. А позиция Латвии – не вмешиваться в конфликт!»