Иран обещал ответить и ответил! И это только начало

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8 января 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели», Ахмад ХАЖ АЛИ ]

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Одновременно с похоронами убитых героев в Кермане ракетный иранский ответ нанесён по крупнейшей американской базе "Айн-аль-Асад". Боевая готовность американских морпехов не спасла их боевую технику, а по предварительным данным с места событий - есть десятки уничтоженных американских оккупантов. Свою долю иранского свинца также получила военная база США "Эрбиль" . Было выпущено более 22-х высокоточных иранских ракет "Зульфикар" и "Киям", характеризующихся большой маневренностью и работающих на твёрдом топливе, что говорит о готовности быстрого реагирования иранских ракетных космических войск.

Американцы обескуражены, а Трамп отложил своё выступление по той причине, что теперь надо переписывать подготовленный для него текст, ведь все его планы и прогнозы уже не соответствуют реальности.

Очевидно, что иранские вооружённые силы и, в основном, КСИР, нанесли этот удар, держа руку на пульсе, а другие важные американские цели - на мушке, что принуждает американцев заткнуться! И если американские самолёты поднимутся в воздух с военных баз, расположенных в Арабских Эмиратах и других Заливских странах, - этим странам стоит забыть о своей комфортной сытой жизни, а акционерное общество ОАЭ будет ликвидировано. Этот ответ Ирана является малой частью военных возможностей этой храброй героической державы, и с этого момента любая американская агрессия не будет оставлена без ответа и более жёсткого удара.

Под прицелом находятся более 100 крайне важных американских объектов в Ближневосточном регионе. Американская ПРО показала свою небоеспособность в отражении иранских ракет. Американцы умалчивают о своих реальных потерях сегодняшнего дня. Американская военная база "Айн-аль-Асад" содержит более 4-х тысяч солдат, так что цифра 80 ликвидированных из них - это реальная цифра для 15-ти иранских ракет средней дальности.

P.S. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил сегодня, что нанесённый иранской революционной гвардией удар по базе американцев "Айн-аль-Асад" в западном Ираке носит оборонительный характер и соответствует Уставу ООН. Его цитата:

«Иран, в соответствии со статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, предпринял пропорциональные защитные шаги в рамках самообороны и нанес удар по американской базе, посредством которой Вашингтон атаковал высокопоставленных иранских чиновников и граждан» - заявил Зариф в Twitter.