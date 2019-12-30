Призрак бродит по России

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30 декабря 2019, 20:47 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Более 60 процентов жителей России в той или иной степени разделяют идеи социализма. Таковы результаты закрытого социологического опроса, который проводился в течении всего прошедшего года. За последние 5 лет число людей, поддерживающих иное социальное устройство общества, выросло на 25-30 процентов.

Эксперты, принимавшие участие в анализе данных соцопроса, говорят, что самый низкий показатель поддержки социалистических идей был в 2013-2014 гг. То есть, в момент небольшого подъема российской экономики и, соответственно, некоторого улучшений материального уровня людей.

- Экономический пирог тогда был больше, и власть более щедро делилась с народом. Когда холодильник полон, то положительная информация из телевизора воспринимается благосклоннее, - подчеркнул эксперт. По его словам, в 2015 -2017 такие продолжительные опросы не проводились и власть «просто замеряла социальную температуру». В 2018 вновь вернулись к практике годовых опросов.

По мнению эксперта, столь резкий скачок приверженцев социализма вызван даже не падением реальных располагаемых доходов населения, а «ощущением будущей безнадежности».

- Большинство респондентов, особенно тех, кто в сознательном возрасте жил до 91-го года, мотивируют свое мнение ощущением грядущей катастрофы экономики в ближайшее время. А также неуверенностью в своей занятости и возможности найти работу после увольнения. Очень серьезный процент социалистов дает повальная коммерциализация здравоохранения, образования, хронический рост цен. Также отмечается расхождение в положительных официальных новостях и реальной жизни, - отмечает социолог.

По его словам, милитаризация новостной повестки дня вызывает отторжение даже у действующих и отставных офицеров, особенно прошедших «горячие точки»: «их дети воевать не будут».

Интересно, что с каждым годом идеи социализма находят все большую поддержку в срезе респондентов до 30 лет. То есть, молодежь, не помнящая социализм, отдает предпочтение именно ему, а не «обществу неограниченных возможностей».

- Давно был фильм: «Генералы песчаных карьеров». Там звучала песня с такими словами: «Я начал жизнь в тpyщобах городских, и добрых слов я не слыхал. Когда ласкали вы детей своих - я есть просил, я замерзал». Я сразу ее вспомнил, когда говорил с молодыми людьми из провинции. Они прекрасно понимают, что их грядущий удел работать за копейку на какого-то дядю, и никаких перспектив у них нет. Внешне они смирились, но внутри…

Такая же ситуация в студенческой среде, преимущественно самых сильных технических вузов. Они видят, что наука не нужна стране и ее руководству и не понимают этого. Большинство говорит, что готовы уехать из страны навсегда при первой возможности. Остальные же считают, что надо менять порядок вещей здесь, в России. А уезжать – это капитулянтсво, - рассказывает эксперт.

По его словам, главное ощущение во всех возрастных категориях респондентов «избрание неверного пути развития страны – капитализма. И вполне меркантильное стремление власти зацементировать этот путь развития, так как он приносит финансовую выгоду только ничтожному числу людей».