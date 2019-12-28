Мнение: Возможно, что в крушении самолета Fokker-100 есть вина и пилотов

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28 декабря 2019, 14:50 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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27 декабря самолет авиакомпании Bek Air с 93 пассажирами и пятью членами экипажа на борту упал в частном секторе вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты. В результате погибли 12 человек, включая командира воздушного судна. Авиакомпания временно приостановила работу.

МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета: погодные условия, техническая неисправность, ошибки при пилотировании.

Любая авиакатастрофа – трагедия. Но прежде всего стоит разобраться в ее причинах. Стоит, чтобы снизить риск трагедий в будущем.

«Аргументы Недели» попросили латвийских специалистов прокомментировать данное крушение.

Экс-министр сообщения Анрийс Матисс: «Я прежде всего хочу выразить соболезнование. Это трагедия. Пока сложно с точностью сказать, что произошло. Я уверен, что специальные службы Казахстана выяснят, что произошло. Да, у меня есть свое мнение по поводу трагедии. Возможно, самолет имел технические проблемы. Дело в том, что Fokker-100 мало где используется. Самолет давно снят с производства. Конечно, перед полетом необходимо проверить техническое состояние…Почему не проверили? Мне сложно сказать. Возможно, что имеет место быть и ошибка пилотов, и погодные условия. Самолет мог находиться «в обледенении». А этот момент упустили. Важно то, что произошла трагедия и следует установить причину».

Латвийский экспертный источник в области авиации: «Я считаю, личное мое мнение, что в данной трагедии виноваты пилоты. Дело в том, что утром была минусовая температура (приблизительно -5). Перед вылетом следовало провести обработку самолета против обледенения (деайсинг). Видимо, это не было сделано. Самолет стал разгоняться, но на крыле не хватило подъемной силы для нормального взлета самолета. Более того, при увеличении тангажа, сорвавшийся лед с крыла мог попасть в двигатели, что привело к ненормальной работе. Есть информация, что самолет два раза коснулся хвостовой частью ВПП. Это говорит о том, что взлетная полоса заканчивается, а самолет не взлетает. Видимо, командир попытался любым способом произвести взлет, что и привело к таким последствиям. Нужно было любым способом затормозить самолет! Даже «выкатиться» с полосы. Люди были бы спасены. Я прекрасно знаю самолет Fokker-100. Много лет отлетал на нем. Самолет отличный, комфортный, надежный. Да, его сняли с производства. Его просто «съел» Airbus, но это просто финансовая политика. Выражаю соболезнования семьям погибших».