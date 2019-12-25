Соавтор Конституции РФ Сергей Шахрай высказался о возможных поправках в Основной закон

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25 декабря 2019, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Конституция РФ, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Заслуженный юрист России, профессор Сергей Шахрай, являющийся соавтором (вместе с Сергеем Алексеевым) текста действующей Конституции РФ, по просьбе корреспондентов «Аргументов недели» высказался о возможных изменениях в Основном законе страны.

Вчера на встрече с Президентом РФ председатель Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о поправках в Конституцию в части места и роли местного самоуправления. В.В. Путин допустил такую возможность в контексте обеспечения единства публичной власти в России.

Вместе с тем, для решений указанной проблемы нет никакой необходимости вносить изменения непосредственно в текст Конституции Российской Федерации. Развивать и конкретизировать положения Основного закона можно с помощью федеральных конституционных законов. В данном случае речь идет о федеральном конституционном законе об обеспечении единства публичной власти. Такой закон позволит «построить мост» между уровнями государственной власти и органами местного самоуправления, наладить их эффективное взаимодействие, создать правовые механизмы решения самых насущных проблем здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства. После его принятия такой федеральный конституционный закон фактически становится частью Конституции.

Современная история России учит нас, насколько важно для обеспечения политической стабильности и легитимности власти бережно относиться к Основному закону страны. Предлагаемый механизм позволяет эффективно решить проблему при сохранении базового текста Конституции.