Социально-экономический «прорыв» по-российски

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21 декабря 2019, 13:44 [ «Аргументы Недели», Юрий ВОРОНИН, доктор экономических наук, профессор ]

Фото: соцсети

19 декабря 2019 года в Центре международной торговли президент Российской Федерации В.Путин в 15-й раз встретился с журналистами на Большой пресс-конференции. Среди острых, злободневных социально-экономических вопросов В.Путину были заданы вопросы об устойчивом в последние годы «снижении доходов россиян», «о росте благосостояния граждан», «о пенсионной реформе».

Так совпало, что именно накануне Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах населения. Они оказывается, по данным Росстата, росли за девять месяцев 2019 года в четыре раза быстрее и наше благосостояние якобы резко выросло! К сожалению, этот статистический «рывок» - 0,2 или 0,3 плюс – это всё рисование статистики. Поэтому народ вряд ли почувствует такой «рывок».

Между тем, что народ чувствует реально – это то, что по заработной плате в реальном исчислении россияне не вышли на уровень 1990 года, то есть отстали от самих себя на 25 лет. А по интегральному показателю качества жизни, которым является средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мы находимся на уровне 1960 года - отстали от самих себя на 50 лет.

Президент был вынужден признать, что «в последние годы наблюдалось снижение реальных доходов граждан, и это нехорошо. Необходим рост производительности труда и рост ВВП….. Нужно поднимать саму экономику. Тогда будет и рост зарплат…..».

То, что повышение реальных доходов населения, повышение благосостояния с точки зрения теории и мировой практики предполагает рост экономики, производительности труда и рост ВВП, не вызывает сомнения.

К сожалению, в Российской Федерации в последние шесть лет никакого экономического роста просто не было: 1% или 1,2% роста ВВП можно отнести к статистической погрешности. Эффективность труда, по данным Росстата, также не росла, а падала - с 3,5% в 2012 г. до 0,7% в 2014; в 2015 г. она сократилась еще на 2,2%, в 2016 и 2017 годах вновь сократилась на 0,2%.. Падала она и в 2018, и в 2019 году.

Подчеркнем особо, но даже достигнутые сегодня показатели ВВП – это ВВП в стоимостном выражении. По структурной составляющей нынешний российский ВВП по сравнению с советским периодом значительно более низкого качества.

Эффективный качественный экономический рост - это не просто увеличение стоимостной составляющей ВВП. Если ВВП увеличивается за счет варварского использования невосполнимых природных ресурсов - нефти, газа, рудных богатств, - а тем более за счет заниженной оплаты рабочей силы и снижения качества жизни, за счет вымирания населения, как это имеет место в Российской Федерации, то такой рост общественно эффективным признать трудно. С помощью бедного человека, дешевой рабочей силы «прорыв», «рывок» к этапу информационно-индустриальной технологии, вхождение в пятерку мировых лидеров и качественному экономическому росту не совершить. В повестку дня остро встает вопрос о достижении в Российской Федерации качественного экономического роста, что объективно ставит вопрос об изменении курса социально-экономического развития, смене модели развития российского государства.

Решить проблемы экономического роста без роста инвестиций, увеличения денег в реальном секторе, особенно средних и длинных, не возможно. Между тем в России на протяжении длительного периода коэффициент монетизации не превышает 50% в то время как для эффективного функционирования он должен составлять минимум 80–120% ВВП. В Европе он действительно составляет около 110%; в развитых странах: в Китае – почти 200%, а в США – под 300%. Российские же «эффективные менеджеры» обосновывают низкий российский коэффициент монетизации якобы необходимостью поддержанием низкой величины инфляции, «инфляционным таргетированием», которое навязывают России международные финансовые институты. Между тем в Японии, занимающей по размеру ВВП 4-е место в мире после Китая, США и Индии, инфляции 0% коэффициент монетизации превышает 150% и даже задолженность по государственному долгу превышает 225,0 % от ВВП страны.

Вот и на пресс-конференции В.Путин с гордостью заявил, что «сегодня показатель инфляции 3,25, для нас хороший показатель», поскольку «Россия - один из лидеров по поводу состояния финансовой и бюджетной системы».

К сожалению, вряд ли можно согласиться с подобным обоснованием, особенно касаемо лидерства в финансовой и бюджетной системах.

Бюджетная политика Российской Федерации ведется на основе ужесточения «финансизации», абсолютизации денежной составляющей бюджетных отношений, в отрыве от интересов граждан, без понимания смысла и целей деятельности современного демократического социального государства. Построенный на основе «управления затратами» бюджетный процесс привел и еще более ведет к углубляющемуся кризису общественного и личного потребления. Эта фискальная политика привела к значительному профициту бюджета и большим денежным накоплениям, «работающих», опять таки, к сожалению, на зарубежную экономику.

Примером искусственного, причем фальшивого, вывода финансовых ресурсов из бюджета, когда реальный сектор экономики задыхается в отсутствие инвестиций, может служить Фонд национальной благосостояния (ФНБ), на котором особо остановился президент. «Что касается резервного Фонда благосостояния, - подчеркнул В.Путин - он действительно вырос. Тратить или нет? 20% так или иначе уже находятся в экономике. Из них 8% потрачено на прямые крупные инфраструктурные проекты - ЦКАД в Москве, направлены средства в БАМ и Транссиб. Нам нужно обеспечить развитие восточного полигона, будем делать это из средств Фонда. Это наша подушка безопасности. Мы смогли многое осуществить, благодаря наличию резервных фондов». И задал справедливый вопрос: «копить или тратить?».

Уже в этом обобщении В.Путина просматриваются три методологических противоречия.

Во-первых, целевое назначение средств ФНБ, сформированного в 2008 году, как известно, заключалось в пенсионном обеспечении (!!) граждан Российской Федерации на длительную перспективу. Правда, в 2018 году, наряду с софинансированием добровольных пенсионных накоплений граждан России, обеспечением сбалансированности бюджета Пенсионного фонда, в ФНБ добавилась цель по обеспечению сбалансированности федерального бюджета.

Во-вторых, из обобщения В.Путина видно, что ФНБ растет, увеличивается и это якобы хорошо. Приведем динамику объема ФНБ с момента его образования (таблица 1).

Таблица 1

Динамика объёма ФНБ в долларах США и в рублевом эквиваленте

Дата Размер фонда,

млрд $ Размер фонда,

млрд р.[11] 01.02.2008 32,00 783,31 01.01.2010 91,56 2 769,02 01.01.2015 78,00 4 388,09 01.12.2019 124,46 7 949,61

Если сегодня объем ФНБ составляет 7,9 трлн. рублей, или 7,1% ВВП, то к концу 2022 года, как это определяется федеральным бюджетом на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, объем фонда практически удвоится, перевалив за 12% ВВП, фактически превысив объемы государственного и корпоративного внешнего долга, что, с точки зрения теории экономического роста, лишено экономического смысла.

В-третьих, из обобщения В.Путина видно и третье методологическое противоречие, когда часть денег фонда – при наличии профицита бюджета – помимо бюджета была направлена на прямые крупные инфраструктурные проекты. В данном случае не лишне будет напомнить, что неделю назад Председатель Счетной палаты РФ А.Кудрин проинформировал президента В.Путина о неисполнении расходов федерального бюджета 2019 года в объеме до 1 триллиона рублей. «Что-то многовато», - единственно, что мог ответить президент.

Итак, с одной стороны, государство имеет не исполнение федерального бюджета на 1 триллион рублей, профицит бюджета на 2 триллиона рублей, а с другой стороны, - направление внебюджетных средств ФНБ, предназначенных якобы для пенсионного обеспечения, на крупные инфраструктурные проекты. Глупость несусветная!

Поэтому ни о каком экономическом рост, а, следовательно, ни о каком снижении бедности, росте благосостояния граждан, о котором вот уже более 15 лет говорит президент РФ В.Путин, если мы не просто сохраняем, а еще и искусственно, сознательно увеличиваем вывод финансовых ресурсов из бюджета, когда реальный сектор экономики задыхается в отсутствие инвестиций, речи быть не может. А поскольку нет экономического роста и нет инвестиций, нет и дополнительных рабочих мест; получается замкнутый круг, что и называется стагнацией.

Следующий принципиальный вопрос, который был затронут на пресс-конференции, касался уровня развития нынешней российская экономика по сравнению с советским прошлым.

Президент заявил, что «касается сегодняшнего дня, я людям, которые полагают, что ничего не поменялось, просто хочу сказать буквально несколько слов. Во-первых, 75 процентов производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности - 12 лет. Понимаете? Это о чем говорит? Это говорит о том, что сделано за последние десятилетия».

«Огромные успехи, - подчеркнул В.Путин, - достигнуты, в частности, в нефтегазовой сфере. Кроме того, что с 2000 года было открыто примерно 600 новых месторождений, как рассказал Путин. В России также появляются новые технологии и предприятия по переработке сырья – нефти и газа».

Действительно, как свидетельствуют данные Росстата, добыча полезных ископаемых по сравнению с уровнем 1991 года возросла на 112,7%, в том числе добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на 128,9%. И всё!

Вынужден отметить, что в структурном качественном аспекте Россия до сих пор не вышла на уровень советского периода. Это отчетливо видно по данным индексов производства в Российской Федерации по видам экономической деятельности.

Таблица 2

Индексы производства

по видам экономической деятельности в России

(1991=100)

1992 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2016 Промышленное производство 1) 84,0 54,2 57,0 74,8 79,5 84,9 85,4 77,5 83,8 84,2 84,8 из него: добыча полезных ископаемых 1) 88,2 70,7 74,3 99,1 101,8 105,2 105,6 105,0 108,8 112,3 112,7 в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 94,7 77,8 80,7 111,4 114,4 117,4 117,6 118,0 121,7 125,6 128,9 обрабатывающие производства 1) 81,8 47,5 50,9 68,9 74,7 82,5 82,9 70,3 78,6 85,7 85,8 в том числе: текстильное и швейное производство 71,9 22,0 23,4 24,8 27,7 27,6 26,1 21,9 24,5 21,7 22,9 производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 78,0 20,8 15,3 21,5 26,2 26,9 26,8 26,7 31,7 27,0 28,4 обработка древесины и производство изделий из дерева 78,7 40,7 37,4 48,5 50,3 54,3 54,2 43,0 47,9 49,5 50,9 производство кокса и нефтепродуктов 82,8 62,3 60,2 70,8 75,4 77,5 79,7 79,2 83,2 97,5 95,1 производство прочих неметаллических минеральных продуктов 80,9 46,9 40,3 51,7 59,0 63,9 62,0 45,0 49,8 51,9 48,5 металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 82,3 57,6 66,8 87,5 96,0 100,3 98,1 83,7 94,0 97,2 95,0 производство машин и оборудования 84,4 38,1 32,3 44,9 50,2 63,6 63,3 43,3 48,6 44,0 45,7 производство транспортных средств и оборудования 85,3 45,0 53,1 52,7 55,1 59,4 59,7 37,5 49,6 68,2 66,2 прочие производства 91,2 60,6 60,3 90,2 99,1 103,6 101,9 80,8 95,1 99,7 93,5 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1) 95,3 80,2 76,9 86,1 89,0 88,5 89,0 85,6 89,1 86,1 87,4

Источник: Центральная База Статистических Данных Росстата, 06.08.2012 года.

1)с учетом поправки на неформальную деятельность;

Россия в цифрах 2017. Краткий статистический сборник .М., 2017, с. 210

Из приведенных в таблице 2 данных видно, что и по промышленному производству в целом, и по большинству видов экономической деятельности Российская Федерация до сих пор не вышла на уровень 1990 года, и кризис, особенно в наукоемком секторе экономики, продолжается вот уже более 25 лет.

Агрегированный индекс промышленного производства даже через двадцать пять лет «реформирования» составляет 85% к уровню 1990 года, по текстильному и швейному производству этот уровень составляет 22,9%, по обработки древесины и производству изделий из дерева – 50,9, по производству машин и оборудования – 45,7, по производству транспортных средств и оборудования – 66,2, по добычи полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических) - 70,8%.

Индексы промышленного производства отчетливо свидетельствуют, что ни о каких «75% мощностей в перерабатывающей промышленности, созданных якобы за последние 19 лет», о которых поведал В.Путин на пресс-конференции, речи быть не может.

Между тем, пока Россия карабкается выйти на рубежи 1990 года, страны Запада уверенно двигаются вперед, далеко опережая свой «сырьевой придаток» – Российскую Федерацию. Если даже для развитых стран мира взять самые низкие темпы прироста ВВП – 2-4% годовых, то за годы российского «реформирования» они увеличили его не более, чем в 1,5-1,7 раза. Другими словами, для российского народа история пошла вспять. Что и требовалось международному капиталу!

Таким образом, если рассматривать важнейшие объемные показатели: ВВП, развития промышленности, социальную сферу, то однозначно можно фиксировать двадцатипятилетний экономический застой, поскольку нынешний уровень очень далек от уровня 1990 года и свидетельствует о беспомощности нынешней власти и проводимого ею социально-экономического курса.

Причем сырьевая ориентация российской экономики все усиливается и усиливается. В экспорте России преобладают прежде всего нефть, нефтепродукты, природный газ (около 65%), металлы (около 10%), лес, химудобрения, урановая руда (около 6%). При этом экспорт в 2-2,5 раза превышает импорт; подобное соотношение просто ненормально.

Поэтому убеждать россиян, что российская экономика заканчивает с советским наследием весьма и весьма преждевременно.

Приведенные социально-экономические обоснования ошибочности многих тезисов, доведенных президентом РФ В.Путиным на пресс-конференции до журналистов и народа, свидетельствует о том, что экономическая политика России, федеральный бюджет продолжают базироваться и формироваться на монетаристской неолиберальной модели экономического «роста»,пагубных для страны рецептах «Вашингтонского консенсуса» и международных финансовых институтов, тех механизмах, которые были запущены в 1990-е годы, тем самым углубляя модель экономики торможения, которая завела страну в тупик, ведет не просто к углубляющемуся социально-экономическому кризису. Дальнейшее продолжение этого пагубного для страны курса – это прямой путь к катастрофе, дальнейшее ввержение России в яму третьеразрядных стран с последующей ее распадом, что и требуется Западу.

Всемирный банк, проанализировав недавно социально-экономическую ситуацию в России, сделала доклад : "Насколько богата Россия? Оценка совокупного уровня благосостояния России в период с 2000 по 2017 годы". В докладе делается вывод, чтобы России догнать развитые страны по уровню жизни, комфорту, показателям счастья населения, человеческому капиталу, при нынешних темпах развития (выделено мной – Ю.В.), потребуется по оптимистичным прогнозам — 50 лет. Если будет более низкий темп развития — то почти сто лет.

И вновь я вынужден обратиться к выводу, который неоднократно доказывал и обосновывал: для того, чтобы вывести экономику России на траекторию экономического роста, ускорения роста производительности труда на научно-технической основе, добиться достижения благосостояния российского народа уровню развитых стран мира, необходим принципиальный отказ от монетаристской неолиберальной модели экономического «роста». И это прерогативапрежде всего гаранта Конституции РФ, либо самого народа!

Исходя из мирового опыта, опыта Советского Союза, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Китая, Японии, Швеции, Франции, наиболее приемлемой для Российской Федерации могла бы быть модель социально-экономического развития, опирающаяся на государственный планово-рыночный механизм.Планово-рыночный на государственной основе!

Первым шагом в реализации альтернативного нынешнему социально-экономическому курсу, возрождению научно выверенной системы управления должна стать разработка стратегии социально-экономического развития России на 25-30 лет, с четко сформулированными целями развития как для страны в целом, так и для конкретного человека, одобренной большинством политических партий и общественных объединений, стратегии, понятной большинству населения страны.

В основу этой стратегии закладываются:

- стратегия развития науки - важнейшей производительной силы – воплощения будущего страны - с выделением на ее развитие не менее 2-3% ВВП;

- формирование кадров нового типа на базе реформирования системы образования по всей вертикали (вузовского, среднего и среднего специального образования и ПТУ) с учетом научно-технического прогресса будущего;

- формирование инновационной экономики, на базе бюджета развития;

- восстановление доступности бесплатного здравоохранения высокого качества, санаторно-курортной сети и развития отечественной фармакологии;

- обеспечение доступности культуры и прекращение ее коммерциализации.

На базе Стратегии разрабатывается пятилетний индикативный план (программа) качественного экономического роста, конкретизируемого в годовых планах, реализация которого обеспечит как минимум 3-5 процентный рост ВВП на начальном этапе и до 10-12 % в конце пятилетки. При этом в процессе планирования используются не только стоимостные, но и натуральные показатели.

В нынешних сложных условиях начать процесс построения новой модели социально-экономического и политического развития придется вести весьма жестко: прежде всего необходимо убрать «эффективных менеджеров» - приверженцев мировых финансовых элит из высших эшелонов российской власти,развернуть экономическую политику от сырьевой ее направленности в сторону восстановления отечественного (!) производства, опираясь на собственные силы и ресурсы, которые в стране имеются.

Ю.Воронин

доктор экономических наук, профессор, заместитель Председателя

Совета министров Татарской АССР-Председатель Госплана ТАССР;

Первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР;

депутат Государственной Думы (второго созыва);

аудитор Счетной палаты РФ