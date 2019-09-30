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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Шариковы здравоохранения

, 12:09 [ «Аргументы Недели», ]

У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как у олененка из мультфильма. А еще у Бембика астма. Так бывает у котов. И ему ежедневно нужно пить лекарство преднизолон, иначе он может задохнутся, и умереть. Совсем как человек. Но преднизолон в России пропал. От слова совсем. Как и порядка 900 других лекарственных препаратов. Чиновники от медицины обрекли моего Бембика и десятки тысяч людей на смерть…

Российская «система» охраны здоровья населения, в которую входит и лекарственное обеспечение, окончательно обезумела. Она несется как корабль с мёртвым двигателем, попавший в ураган. Практически со всех регионов страны приходят скорбные вести о пропаже в аптеках различных лекарств. Дешевых и дорогих, имеющих аналоги и не имеющих, входящих в список жизненно важных препаратов и не входящих. Любой человек с хроническим заболеванием в любой момент может оказаться перед выбором – жить или умереть без возможности выпить спасительную таблетку. 

- В этой истории с простейшим преднизолоном – вся суть сегодняшней ситуации. У нас нет «системы лекарственного обеспечения». Даже закон называется не о лекарственном обеспечении, а об обращении лекарственных средств. Задача – законно «обращать», а не обеспечивать… 

Зато целая тьма чиновников тьмы ведомств имеют отношение к регулированию: Минздрав, ФАС, Минпромторг, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Минфин, Минэкономразвитие. Все это умножаем на число регионов. Но чиновники не могут дать ответа даже депутатам по ситуации в стране в целом и в субъектах по отдельности. Государство просто не знает и не понимает, что происходит, и почему в аптеках нет обычного преднизолона. А чего не будет завтра: валидола, валокордина, инсулина? – возмущается эксперт РАН, председатель «Лиги пациентов» Александр Саверский. 

По его мнению, проблема даже не в том, что чиновники не дорабатывают или закон неправильно назвали, а в том, что сама якобы система охраны здоровья нашего человека до сих пор основана на заветах Гайдара-Чубайса «рынок все исправит». При этом так называемый «рынок» государство еще активно пытается регулировать. Получается запредельно циничная смесь французского с нижегородским. Само государство ничего не производит, сколько что стоит не знает, но директивно назначает цены на закупку по госконтрактам (для больниц и льготников). Цены ниже себестоимости. Производитель же не дурак и просто не выходит на эти торги, которые объявляет чиновник-скупердяй. И уходит с нашего рынка вообще. 

- В регионах не состоялось 25-30 процентов аукционов по закупкам жизненно важных препаратов, регулирование цен выкидывает препараты с рынка. Даже, по данным «Единой России», сейчас порядка 900 препаратов уходит с рынка! Два года назад испугано сообщали, что 140 препаратов фармкомпании отзывают: ужас, ужас! А сейчас в шесть раз больше! – говорит Саверский. 

Причем, пока кошмар всего этого управленческого дурдома не очень заметен, так как на складах еще есть небольшие запасы товара. Эксперты говорят, что лекарственный пушной зверек подкрадется к «дорогим россиянам» после Нового года. Когда эти запасы истощатся. 

Президент начнет стучать кулаком по столу. Премьер отливать в граните. Министры суетиться и говорить, что ситуация под контролем и лечится в своих больницах. Где о дефиците ничего не слышали. А простые люди и коты умирать. Все как обычно… «Рынок» всех расставит по своим местам…

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