Повелители рабочего времени

//Мнение 13+

19 сентября 2019, 10:58 [«Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

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Пророчества премьера Дмитрия Медведева, даже самые отчаянные, всегда сбываются. Сказал: «денег нет!». И у большинства населения их не стало. Отлил: «лучше не работать, или работать мало». И все наперебой стали предлагать работать всего 4 дня в неделю.

Хотя злые языки утверждают, что в момент произнесения этих магических слов Дмитрий Анатольевич просто мечтал вслух, но подчиненные министры приняли это как руководство к действию, и стали, перебивая друг друга, называть первые пришедшие в голову, рабочие профессии. Выиграл бывший банкир, а ныне замминистра отсутствующей российской экономики.

«Вообще-то они везде в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, да и в науке и на стройке по полдня козла забивают, вот пусть четыре дня забивают, а три не забивают. Козлов больше сохранится», - веско произнес он. Все с уважением посмотрели на замминистра, который знает слова «обрабатывающая промышленность».

А ведь инициатива здравая, как и любая инициатива, исходящая от Дмитрия Анатольевича свят Медведева. Только представьте на минуту:

Члены так называемого кабинета министров гадят теплящейся пока экономике только чуть больше половины недели… Остальное время она предоставлена сама себе. И только поэтому как-то еще дышит.

Глашатаи ненависти на центральных каналах (о Боже!) в два раза реже будут проводить сеансы своего нейролингвистического программирования насчет скота Зеленского, вора Порошенко, «весь мир против нас» и на Украине все кошмарно, а мы растем, пусть пока и отрицательно. Зато целых три дня в неделю, возможно, мы сможем смотреть фильмы Роу и Птушко. И чем чёрт не шутит, вдруг вместо Соловьева на экраны прорвется мультфильм «Чиполлино» 1961 года рождения. И действительно просто посмеемся над такой знакомой современной фразой: «после того как был введен налог на воздух – вы стали меньше дышать! Возмутительно! Кроме того вводится новый налог – на осадки. Молчать!».

Так что Дмитрий Анатольевич, пророчествуйте еще! Например, пусть ваши министры и их подчиненные пойдут на рекорд и будут отдыхать не три дня, а шесть? Или семь? Нам, конечно, будет тяжело, но мы будем держаться! Вы уж, поверьте!

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