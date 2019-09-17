На Московском форуме финансы опять поют романсы

//Мнение 13+

17 сентября 2019, 09:13 [«Аргументы Недели», Юрий ДОЦЕНКО ]

фото: Ministry of Economy Russia / globallookpress.com

12 сентября телеканал «Россия 24» представил нам информацию с пленарного заседания Московского финансового форума о сегодняшнем состоянии экономики в стране и, конечно, прорывных технологиях, которые, просто обязаны, резко улучшить наше благосостояние. С аудиторией телезрителей общался секстет в составе: председателя правления ВТБ Андрея Костина, министра экономического развития РФ Максима Орешкина, министра финансов РФ Антона Силуанова, мэра Москвы Сергея Собянина, председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и председателя Счётной палаты РФ Алексея Кудрина. Начал выступление дирижёр этого секстета-премьер министр Дмитрий Медведев. Он, по моему убеждению, прирождённый реформатор. Достаточно вспомнить его прорывные реформы, которые, конечно, способствовали достижению нашей страной того, что мы имеем сегодня. Это, например, реформирование милиции в полицию и реформирование часовых поясов в стране, которое так и не поняли коровы, куры и даже некоторые чиновники. Реформировал, реформировал, да так и недореформировал. Затем начал создание своей российской Кремневой долины, которая тоже должна была решить все проблемы России. Правда, видимо, из-за прогулов уроков по химии, название кремния-силициум, переиначили в силикон. И назвали долину Силиконовой. А всем известно, что «как Вы яхту назовёте, так она и поплывёт». Вот и наша Силиконовая долина, вместо планируемого Медведевым улучшения экономики страны, улучшила силиконом лишь отдельные части тел, отдельных особ женского пола. Нынче Медведев поведал нам о гильотине, которая искрошит в пыль все законодательные акты, принятые ещё в советское время, но уже утратившие своё значение и никак не применяющиеся сегодня. По его очередному убеждению, это и обеспечит нам экономический прорыв. Но явно устаревшие законы, ещё со средневековых периодов, существуют и в других странах. Но там и не догадываются, что, отменив их, можно улучшить жизнь своего народа. Действительно, в Торонто, например, до сих пор не отменён закон, по которому Вас сочтут преступником, если Вы осмелитесь в воскресный день протащить мёртвую лошадь по территории улицы Yonge. Поэтому считаю, что это затевается для того, чтобы под шумок избавиться от каких-то существующих законов, в том числе и социального значения, но мешающих нынешней буржуазной власти накапливать личные капиталы.

Но были и более приземлённые заявления. Так Медведев признал, что ситуация в стране непростая. Но стабильность финансовой системы удалось укрепить. Для меня правда это не совсем понятно: была стабильной, то есть ни вверх, ни вниз, а тут стала ещё стабильнее. Сказал, что разработаны национальные проекты развития, уже вторые за последние 20 лет. Правда ничего не поведал о судьбе первых проектов. Может их судьба такова, что не следовало б разрабатывать и вторые. Но один из призывов Медведева уж точно улучшит нашу экономику. Он сказал, что к финансовым тратам надо подходить рационально. Это, пожалуй, даже покруче плаката советского периода о том, что экономика должна быть экономной.

Далее секстет для широкой публики запел на финансово-птичьем языке. Хорошо, что современные технологии интернета позволяют останавливать и несколько раз переслушивать сказанное ими, переводя это на человеческий язык. Сразу прошу извинить меня, если в чём-то мой перевод окажется неточным. Но в основном я всё понял правильно, о чём сейчас и поведаю. Ведь, я уверен, что совсем немногие смогли послушать это интервью полностью и хоть с каким-то пониманием.

Практически все сошлись на том, что видимого роста экономики в стране нет. Но деньги имеются, бюджет профицитный. Только тратить их эффективно не получается. «Деньги есть, а роста нет», - подвёл итог Силуанов. Согласились и с тем, что у бизнеса (а значит и у народа) нет доверия к государству. Орешкин даже уточнил, что нет доверия ни к правительству, ни к правоохранительной, ни к судебной системе. По этой причине российские предприниматели не вкладывают свои деньги в отечественное производство, а выводят их из страны. Значит просто обворовывают Россию. Поэтому все согласились с тем, что ставку надо делать на иностранные инвестиции. Однако, никто не пояснил на каких это условиях иностранцы, которые явно не глупее своих российских коллег, могут согласиться вкладывать свои кровные в нашу страну. Получается вроде какой-то распродажи: свои не покупают некачественный товар, значит надо его впарить чужакам. Знаю, что в трудные времена Советский Союз тоже привлекал иностранные инвестиции, но там всё было понятно и прозрачно. Например, по договору концессии иностранная фирма на нашей территории строила какой-то завод. За это она могла его эксплуатировать, окупая свои затраты, а затем завод переходил в собственность нашей страны. А теперь, по моему убеждению, под видом инвестиций просто идёт распродажа богатств нашей Родины. Или на нашей территории иностранные фирмы строят свои предприятия, которые мы просто обеспечиваем дешёвой рабочей силой. Получается обычная колонизация России.

Все участники секстета признали, что надо что-то делать, что-то менять для обеспечения прорывного роста экономики хотя бы на 3 процента. Надо увеличивать экспорт, надо бороться с бедностью. Но в этом вопросе мнения уже резко разошлись. Одни винили циклические, другие-структурные недостатки. Призывали к изменениям денежно-кредитной или бюджетной политики. Но тут же признавали, что все эти абстрактные, для простого понимания, действия сами по себе не приведут к ожидаемому результату. Надежды на трёхпроцентный рост за счёт новых национальных проектов развеял Алексей Кудрин. Он, как председатель Счётной палаты, оказывается всё пересчитал и выяснил, что все эти проекты не подтверждены должным финансовым обеспечением. Максимум на какой рост можно рассчитывать, по его мнению, это 1-1,7%. Более того, запланированный рост количества предприятий малого сектора, до 25 тысяч к 2024 году на самом деле за этот год сократился на тысячу предприятий. И никто ему не возразил. Значит все это знали, но помалкивали. Полный оптимизм излучал только мэр Москвы Собянин. Конечно, ведь в Москве всё хорошо! Ещё бы, ведь на неё работает вся страна. Огромное количество предприятий платят налоги в бюджет Москвы, поскольку они зарегистрированы именно в Москве. Хотя свою производственную деятельность они осуществляют где-то далеко, например, в Кемеровской области. И там они оставляют местному населению не налоги, а дым, вонь, отходы производства. А в Москве, видимо поэтому, производительность труда в 3 раза выше, чем по стране. Интересно на каких это промышленных предприятиях москвичи демонстрируют такие трудовые успехи? Ведь практически все крупные промышленные предприятия, которыми не так давно гордилась не только Москва, но и вся страна (АЗЛК, ЗИЛ, Динамо, Рубин, «Красный пролетарий» и множество других) обанкрочены и на их месте настроены высокодоходные жилые дома. В сегодняшней Москве в промышленности занято всего 600 тысяч москвичей. Это из 12,5 миллиона населения. Интересно, если бы опыт Москвы захотел бы применить другой крупный город, например, Нижний Новгород. Ему надо было бы обанкротить свои крупные предприятия, например, автозавод «ГАЗ» и «Красное Сормово». Их территории застроить жилыми высотками и пригласить в них жителей области. Те, конечно, продали б всё своё имущество, вплоть до последней козы, влезли бы в ипотечную удавку и переехали в город на «счастливое» проживание. Распространение такого опыта, несомненно, привело бы к прорывным изменениям экономики страны, но не в лучшую сторону. Поэтому я считаю, что термин "производительность труда"-это для тех мест, где что-то производят, потея и глотая пыль, а для потребителей этот показатель не годится. Для них пора ввести какой-нибудь другой. Например, производительность пищеварительного тракта.

Андрей Костин, несмотря на то, что он банкир, предложил вполне реальные и конкретные меры, которые на самом деле могут помочь решению проблем. Он обосновал своё предложение об отмене налогового бремени бедным семьям. И предложил не прятать свободные деньги в какую-то кубышку, а направить их на развитие перерабатывающих производств. Например, строительство деревообрабатывающих и нефтеперерабатывающих заводов. Тогда будем торговать готовой продукцией, а не кругляком и сырой нефтью. И вкладывать в авиапром уже сейчас, не дожидаясь объявления национальных программ, чтобы восстановить выпуск собственных самолётов. А не покупать их на Западе, тем самым стимулируя чужую экономику.

Максим Орешкин больше уповал на реформы систем управления. Он считает, что в результате их каждое действие государства будет нацелено на конкретный результат. Будет ясно, кто за него отвечает и кто обеспечивает его необходимыми ресурсами. Удивительно, значит сегодня без этих реформ ничего подобного в стране нет? Никто ни за что не отвечает и государство действует без постановки конкретных целей. Он министр и ему лучше знать фактическое состояние сегодняшних систем управления государством. Но он почему-то совсем ничего не сказал о мерах ответственности нерадивых исполнителей, в случае, если они в очередной раз провалят реформы или тем более просто разворуют выделенные ресурсы.

Реальный итог всем этим фантазиям подвела Эльвира Набиуллина. Всё-таки полезно иметь в команде умную женщину. Она сказала, что реальное улучшение экономики можно ожидать только тогда, когда люди сами захотят рисковать своими деньгами и начнут вкладывать их в отечественное производство с надеждой на получение достойной прибыли. Считаю, что её вывод правильный, но не достижимый, потому что на такие действия россиян рассчитывать нельзя. Об этом говорили результаты социологических опросов. Они показали, что всего 2% россиян желали б открыть своё дело. Ну не хотят россияне становиться капиталистами. Не готовы эксплуатировать своих вчерашних коллег и одноклассников. Не хотят смотреть в глаза тех, кого начнут обворовывать. Это на Западе веками воспитывали индивидуалистов, которых совершенно не волнуют такие мелочи. Но и эти 2%, если даже уже открыли или откроют свой бизнес, не верят и не поверят в честную игру с нашими чиновниками. Поэтому, думаю, Набиуллина не дождётся осуществления своей мечты. Россиянам, пожившим при социализме, не так просто привить вирус капитализма.

В конечном счёте этот секстет напомнил мне другие творческие коллективы из произведений Крылова. Это, конечно, «Квартет» (А вы, друзья, как не садитесь, в совет министров не годитесь) и трио «Лебедь, Рак и Щука» (Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт). Поэтому совершенно непредсказуема их борьба за прорывное улучшение экономики нашей Родины. Я лично ничего хорошего от этого не ожидаю.