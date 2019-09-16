Выполнил указ Президента – сел в тюрьму

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16 сентября 2019, 12:14 [«Аргументы Недели», ИГОРЬ МОЛЧАНОВ ]

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Начиная с июня за небольшим Ольхонским районом Иркутской области стала наблюдать вся страна. Ситуация, которая сложилась с экс-главой района Сергеем Копыловым, удостоилась внимания как федеральных СМИ, так и чиновников самого высокого ранга.

Это произошло после того, как после трёхлетнего(!!!) разбирательства – 13 июня 2019 года Эхирит-Булагатский районный суд в лице судьи Шистеева вынес обвинительный приговор. Бывшего мэра признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ, т.е. в превышении должностных полномочий, и приговорили его к 3 годам лишения свободы.

На первый взгляд ситуация совсем неудивительная. Люди и гораздо более крупного полёта оказывались и оказываются за решёткой. Однако сложившаяся ситуация уникальна, как минимум, в двух моментах.

Во-первых, на защиту Копылова встали все: общественники, экологи, учёные, простые граждане, которые проживают в этом районе, местные главы районов, депутаты Госдумы и члены Совфеда! В его поддержку проходят пикеты, митинги, автопробеги и молебны. С ходу и не припомнишь случая, когда чиновники и народ выступали единым фронтом. Обычно они по разную сторону баррикад.

Во-вторых, данное дело показывает, что сложилась, по выражению многих людей, «Байкальская правовая аномалия».

Всё дело в том, что для нужд строительства дороги Баяндай – Еланцы – Хужир, которая в начале 2010-х годов должна была стать одним из основных факторов экономического роста Ольхонского района, Копылов выделил земельный участок в аренду под камнедробилку в границах населённого пункта Кутул. Именно по данному факту ему было предъявлено обвинение. Как утверждает суд, экспертиза показала, что разработка участка нанесла некий ущерб природе. А именно: повреждён грунт, уничтожены травянистый покров и подстилка, почвенные беспозвоночные и растительность. Общий размер вреда насчитали на 26 млн рублей. Но, по мнению защиты и всех, кто выступает в поддержку экс-мэра, суд не принял во внимание, что до строительства дороги многие колесили по Тажеранской степи, убивая животных и растения. И никто не считал, какой ущерб природе наносился каждым проезжающим. Более того, аварийность и смертность на этой дороге были чудовищные.

Более того, в 2017 году президент России Владимир Путин дал поручение построить дорогу на Ольхон. Она является продолжением той, за строительство которой страдает Копылов!

Получается, исполнил указ президента, облегчил людям жизнь, сделал многое для развития туризма на Байкале – и получил срок?!

Главным камнем преткновения и споров юристов стал такой вопрос: входили ли выделенные мэром земельные участки в земли Прибайкальского национального парка? Но дело в том, что на кадастровом учёте земли нацпарка не стоят. С момента постановления в 1986 году тогдашнего Совета Министров РСФСР (ещё при существовании другого государства) нанести его границы на карту не могут. То есть постановление о границах Прибайкальского нацпарка (где нельзя ничего строить и вести любую деятельность) есть, а чётких границ – нет. Она во все времена была «кочующей». В зависимости от ситуации. Поэтому и появился юридический казус, или, как говорят, «Байкальская правовая аномалия».

Суд при определении принадлежности земельных участков ориентировался на проект землеустроительного дела 2011 года. Но был именно проект, который официальным документом так и не стал!

Самое интересное, что и Прибайкальский нацпарк не считает этот документ таким, который вправе определять границы. То есть ни Копылов, ни сам нацпарк на этот проект не ориентировались! Почему же суд берёт его за основу?

Дальше ещё интереснее. И жители Ольхона, и документы (справки из госархива, карты и т.д.) говорят о том, что уже не одно десятилетие на выделенных Копыловым участках находятся жилые дома и овцеферма СХПК «Еланцынский». А около 200 лет существует поселение Кутул. А значит, как считает защита, говорить о нетронутой природе на этих территориях не приходится и нанести тем же уникальным почвам вред, оценённый в 26 млн, вред невозможно.

Однако суд считает, что раз, согласно уставу ОРМО, «каких-либо сельских поселений с наименованием «Кутул» не существует», то, значит, там никого и нет! То есть на самом деле люди там живут и жили, а суд решил, что их нет!

«Дело Копылова» создаёт опасный прецедент ещё и потому, что если принять логику судьи Шистеева, то теперь любого человека, который проживает на этой территории, можно просто, называя вещи своими именами, вышвырнуть без всякой компенсации. Людей же там нет!

А уж если там попробуют посадить картошку или просто копнуть землю, то их тогда, как и Копылова, возьмут под стражу и дадут реальный срок!

Ведь экс-мэра осудили не только и не столько за выделение участков для строительства дороги на благо района, сколько за то, что когда-то на этой территории, возможно, были уникальные беспозвоночные и гадюки. Хотя иркутские учёные утверждают, что гадюк там не было никогда…

В настоящий момент сразу семь депутатов Госдумы и членов СФ обратились к Генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить материалы уголовного дела и, по крайней мере до рассмотрения апелляции, изменить меру пресечения в отношении экс-главы Ольхонского района. С открытым письмом в защиту Копылова выступил депутат ГД, бывший сенатор Иркутской области Алексей Красноштанов. Также депутаты хотят внести в осеннюю сессию заседания российского парламента предложения об изменении законодательства касательно границ Прибайкальского нацпарка, которое принято ещё во времена существования другого государства.