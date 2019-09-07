Хватит России оправдываться

В Евангелии сказано, что если тебя ударят по правой щеке, то надо подставить левую. Может, именно на это представление православных о добре и зле рассчитано отношение современного Запада к России. Правда пока не бьют, а только плюют, выдумывая различные мерзкие небылицы о России. А мы только утираемся, оправдываемся, доказывая, что это всё ложь.

Кому доказывать? Они сами прекрасно знают, что лгут. Знают, что Советский Союз не начинал Второй Мировой войны и что Россия не имеет никаких намерений угрожать Западу. Да и как реально угрожать тем монстрам с нашими более, чем скромными расходами на оборону и далеко не лучшей экономикой. К тому же за последние 200 лет (с 1812 года) не мы, а на нас нападали 6 (!) раз. При этом, как только язык поворачивается говорить, что Россия-агрессор. Но ни подобные доводы, ни исторические факты никого не интересуют, потому что цель одна-придать России и россиянам образ врага. Ещё со времён Ивана Грозного, который отверг величие Папы Римского, началось и продолжается это гонение на Россию. Именно тогда началась информационная война, которую мы, к сожалению, проигрываем. Я знаю причину такого проигрыша: чувство собственного достоинства не позволяет россиянам нагло клеветать на кого-либо. А для их джентльменов такое вполне вписывается в рамки европейских приличий. И чего, собственно говоря, можно ожидать от них? Ведь практически все европейские государства, объединившись сначала вокруг Наполеона, а затем и вокруг Гитлера, нападали на Россию с целью покорения и растерзания. И каждый раз получали по мордам от россиян. Вот и гложет их историческая правда и обида. Поэтому стараются очернить Россию, чтобы на этом фоне хоть как-то обелить свой сволочизм. Но это проблемы их честности и морали. А меня возмущает бездействие наших властей. На их реально враждебные действия Россия не предпринимает никаких действий. Со стороны это может расцениваться, как наше согласие с их враждебными домыслами, что, конечно, способствует распространению русофобии. Чего только стоят последние выпады польских властей, не пригласивших Россию на мероприятия, посвящённые началу Второй Мировой войны, приравняв её с гитлеровской Германией. Какая мерзкая ложь! Польша сама сотрудничала с Гитлером. Она активно участвовала с ним в оккупации Чехословакии. При этом ухватила себе кусок Силезии и надеялась на аналогичные благодарности Гитлера за предстоящий поход на Советский Союз. Но Гитлеру для его главной войны уже не нужен был такой союзник, тем более славянского происхождения. Никак не мог он сотрудничать дальше со славянами, которые, по его убеждению, подлежали уничтожению. Поэтому он растоптал Польшу, включив часть её в состав Великой Германии и получив отличный плацдарм для вторжения в СССР. Так что Красная Армия в 1939 году входила уже не в Польшу, а на территорию бывшей Польши, спасая оставшуюся часть от оккупации фашистами и обеспечивая себе хоть какое-то противодействие этому плацдарму. Одной из претензий поляков к России является безучастие Красной Армии в период Варшавского восстания. Для объективной оценки тех событий для меня достаточно знание того факта, что поляки никак не согласовали своих действий с руководством СССР. А без этого они и не в праве были ожидать никакой помощи от Красной Армии. Ведь, если бы наши танки находились где-то недалеко от Варшавы, то это совсем не значит, что они даже физически были способны выдвинуться на помощь восставшим. Для этого они должны быть укомплектованы личным составом, обеспечены топливом и боекомплектами, что, конечно, не могло быть предусмотрено стратегическими планами командования. Всё обеспечение шло в плановом порядке на другие участки, где шли кровопролитные бои. И надо не забывать, что русские неоднократно (в том числе и в Первую Мировую войну) на просьбы союзников начинали совершенно неподготовленные наступления, чтобы ценой своих жизней отвлечь войска противника от войск союзников, оказавшихся в затруднительном положении. Но это были просьбы, которые никогда не оставались без удовлетворения. А вот наши союзники, даже пообещав открыть второй фронт, тянули с осуществлением своих обязательств до момента, когда война вступила уже в завершающую фазу. Но это не послужило причиной ярой ненависти россиян к народам этих стран-союзников. Более того, если бы Красная Армия по своей инициативе всё же пришла на помощь восставшим полякам и взяла Варшаву, где гарантия того, что сегодня поляки не обвиняли бы нас в агрессии. Говорили бы, что советские солдаты вторглись в Варшаву за 5 минут до их победы над фашизмом с целью оккупации Польши и превращения её в свою колонию. Удивительно, но сегодня поляки, разрушая памятники нашим воинам-освободителям, не понимают, что этим они унижают и собственный народ, который с радостью и цветами встречал этих освободителей. И никто другой, а поляки создавали эти памятники, желая увековечить свою благодарность советским солдатам, спасших их от фашизма. А сегодняшние поляки, конечно, напрочь забыли о том, что сразу после войны разрушенная Варшава, как столица близкого нам славянского народа, была восстановлена на средства Советского Союза. И это в тот период, когда советский народ буквально голодал и сам нуждался в любой помощи. Можно ли придумать более чёрную неблагодарность, какую демонстрирует сегодняшняя власть Польши? И это остаётся без должной реакции с нашей стороны, что способствует росту русофобии. Вот уже и Болгария (наши братушки) присоединились к таким актам унижения России. Получается какое-то одностороннее изменение международных отношений: они их умышленно ухудшают, настраивая народы против России, а мы оставляем всё без должных ответов. И дело не только в международной оценке такого бездействия наших властей. Как, глядя на это, должны себя чувствовать потомки тех 600 тысяч россиян, которые погибли за освобождение Польши? (Для справки: это в полтора раза больше, чем США потеряли за весь период войны). Могут ли они считать, что власть России достойно защищает от надругательства их святую память о своих родственниках, погибших в борьбе со всемирным злом-фашизмом. Более того, если рассмотреть объективные данные наших отношений с Польшей, то получится, что наши власти даже поощряют такое нагнетание русофобии. Так с ростом русофобии растёт и товарообмен с Польшей. Всего за год (с 2017 по 2018 год) он вырос на 32%. В том числе экспорт из России в Польшу вырос на 43%. На Россию накладывают различные санкции, высылают наших послов по совершенно надуманным, ничем не подтверждённым, причинам, а тут явные унижения России никак не наказываются. Хотелось бы видеть, если не отзыв нашего посла из Варшавы, то хотя бы серьёзное повышение экспортных пошлин на, поставляемые в Польшу, товары. При этом считаю, что такие санкции не должны быть разовыми. Они должны продолжаться и увеличиваться до тех пор, пока противная сторона не приведёт свои учебники по истории до полного соответствия с исторической правдой. Такая жёсткая реакция наших властей на плевки в сторону России из вне станет отрезвляющим фактором и для внутренней пятой колонны, которая настолько обнаглела, что даже стала изыскивать оправдательные мотивы для басаевцев, расстрелявших в Беслане детей. А таких уродов-нелюдей, способных стрелять в детей, надо просто уничтожать, как бешеных собак, невзирая ни на какие их доводы и причины.

Увеличение экспортных пошлин в страны, которые ведут явно русофобскую политику, может иметь ещё одно положительное действие: цены на эти товары внутри России должны понизиться. Или для нынешней нашей власти сверхприбыли олигархов, которые они получают от распродажи ценностей страны, важнее, чем честь и достоинство России? По моему убеждению, бесчестие России началось с того момента, когда некоторые её подданные отправились на Олимпийские игры без российского флага и гимна. Теперь, как логическое продолжение, получаем новые плевки и в правую и в левую щёку. Если не будем реагировать, то, конечно, дождёмся, когда и ударят в правую щёку, ожидая, что подставим левую. Хватит России оправдываться, надо активно противодействовать грязной клевете. Пора пересмотреть своё отношение к информационной войне. И даже если мы по этическим причинам не можем пользоваться их же оружием-клеветой, то считаю у нас имеется целый арсенал фактов, обнародованием которых вполне можно противопоставить их лжи. Где наши фильмы о зверствах в период войны не только немецких фашистов, но и их союзников- «благовидных» европейцев, или леденящих душу преступлениях американских солдат в деревнях Вьетнама? Почему наши модницы, преклоняющиеся перед распиаренными французскими шмотками, ничего не знают о добровольческих французских дивизиях СС, воевавших против нашей страны? И это не выдумки, не клевета. Но мы стараемся об этом не вспоминать. Просто россияне настолько миролюбивы, что стесняются даже чужих преступлений. А самых ярых клеветников надо заносить в специальные списки по аналогии списка Форбс - самых богатых людей мира. Возглавить этот список, думаю, должен Колин Пауэл со своей пробиркой с белым порошком, представленной в ООН. А оправдательный лепет не может служить для отражения атак таких гнусных клеветников. На войне всё должно быть, как на войне. Даже если война информационная.