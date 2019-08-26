Наталья Поклонская: «Использовать детей на митингах недопустимо!»

«Использовать детей на митингах и вообще их присутствие там недопустимо! Если же этих годовалых детей несут родители туда специально, используя их в качестве щитов от правоохранителей, - это подлое сумасшествие. Но отнимать ребенка за это, и продолжать идти дорогой «родителей», ломая ему судьбу детскими домами, еще глупее», - заявила Наталья Поклонская.

Напомним, прокуратура потребовала лишить родительских прав семейную пару за участие в акции протеста.

Никулинский районный прокурор подал иск в суд с требованием лишить родительских прав Петра и Елену Хомских, предположительно, за участие в акции протеста, сообщает «Апология протеста».

«Отец попал в провластный видеоролик как "охранник Навального"», — отмечают правозащитники.