Политический кризис Германии заставляет искать альтернативу

Выборы и болезнь Ангелы Меркель подвели черту под долгим господством ХДС\ХСС. Ослабленная, коалиция правящих партий всё ещё ведёт страну за собой. Но кто же заменит её, когда придёт срок?

Нынешний парламент ФРГ был избран 24 сентября 2017 года сроком на четыре года, причем бундестаг девятнадцатого созыва больше предыдущего почти на 70 мандатов (709 вместо 631). При выборах впервые распределялись “компенсирующие мандаты”. Это было необходимо, чтобы народные представители точнее отвечали запросам избирателей. Правящая партия ХДС получила наибольшее количество мест (246), но количество мест представителей партии снизилось, в то время как места фракций “Левых” и “Зеленых” увеличились (с 64 до 69 и с 63 до 67 соответственно).

Одна из причин потери популярности у народа кроется в так называемом кризисе беженцев. Правительственная коалиция, состоящая из ХДС, ХСС и СДПГ, сильно разошлась во мнениях касательно этого вопроса. Хорст Зеехофер, лидер ХСС и министр внутренних дел ФРГ, всегда достаточно радикально выступал против мигрантов. Так, например, он настаивал на депортации беженцев, которым было отказано в убежище в других странах Евросоюза. Меркель же выступала с достаточно либеральными взглядами по проблеме. Это также стало причиной падения доверия к ХДС: изначально консервативные партии размыли свои идеологические границы и показали, что они не в состоянии преодолеть кризис, в то время как Зелёные достаточно четко шли по предложенной программе.

Осенью 2018 года политический кризис ХДС\ХСС усилился. По данным сентябрьских опросов, работой канцлера довольно всего 17%. Провальные итоги выборов ХДС\ХСС в двух ландтагах усугубили ситуацию. На выборах в Баварии ХСС, много лет являвшейся главной партией в этой земле, показала свой худший результат и потеряла большинство голосов в ландтаге. 28 октября в федеральной земле Гессен ХСД набрала 27,2% голосов. После этого Ангела Меркель заявила, что не будет переизбираться на новый срок и в 2021 году и оставит пост лидера партии. 7 декабря 2018 года её сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Выборы в Европарламент являются маркером политической ситуации стран, которые предоставляют кандидатов на выборы. Если сравнивать с выборами 2014 года, то ХДС\ХСС потеряли шесть мандатов, но все же сохранили лидирующую позицию (23 мандата). Зелёные же получили 21 мандат, опередив СДПГ. Это на 10 мест больше, чем на прошлых выборах в Европарламент.

Не стоит также забывать, что вскоре после выборов у Ангелы Меркель начались проблемы со здоровьем. Начиная с 18 июня, когда во время церемонии встречи Владимира Зеленского Меркель начало трясти, приступы дрожи продолжились, так что во время встречи с премьер-министром Дании лидеры государств слушали гимн сидя. Здоровье Меркель сильно волнует бундестаг, что не добавляет стабильности в политическую систему ФРГ.

В условиях сложившегося партийного раскола, замедляющейся экономики и нерешительности в восстановлении отношений с Россией, можно сказать, что ХДС/ХСС окончательно утратит авторитет среди населения страны. В таком случае Германию ждут новые партии, но кто: Зелёные или СДПГ? Могут ли они решить проблемы страны и всего Евросоюза? В этом есть большие сомнения. Оторванные от реального управления Зелёные едва ли выйдут из экологической тематики. Лишь социалисты могут выдвинуть реальную альтернативу правящей партии, несмотря на рекордно низкие 12% по итогам выборов в Европарламент.

Елизавета Неупокоева





