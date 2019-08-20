Кто мне тут должен? Всем прощаю!

На днях информационное пространство взорвала новость о том, что «немытая Россия» раздает свои кровные доллары направо и налево. Всего, мол, нам должны 27 миллиардов этих самых долларов. Больше всех, естественно, набрал батька Лукашенко - 7,55 миллиарда. На втором месте «братский» Киев – 3,7. На третьем Венесуэла – 3,5 млрд. В должниках ходят Куба, Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен. Всего 17 государств. Казалось бы, «сами не доедим, но хлеб вывезем». Но не все так просто.

Конечно, любая оппозиция вдоволь оттопчется на такой новости: «ратуйте православные»! У россиян доходы падают четвертый год подряд, продуктовая инфляция, которая почему-то не подчиняется заклинаниям месье Орешкина, растет под 10-12 процентов в год, программа перевооружения армии постоянно сдвигается, а тут нахлебников кубинских да белорусских кормим. Вспомнят, не к ночи будь помянут, Союз Нерушимый, который кормил социалистические режимы в Африке и Латинской Америке.

Дьявол, как всегда, в деталях. Во-первых, в основной своей массе это деньги «неживые». Не коробка из-под ксерокса, набитая долларами. Кроме Украины и части белорусского долга. В остальных случаях – это кредиты, которые были потрачены на закупки у нас вооружений, промышленных изделий и продовольствия. То есть, фактически крестики-нолики в компьютере Центробанка. При этом у нас работало производство, платились зарплаты и сохранялись рабочие места. По некоторым данным, большая часть пшеницы, проданная за последние годы, также реализовывалась по такой схеме.

Во-вторых, такие долги – это прекрасный шнурок на геополитической шее должника. СССР пусть не очень умело, но держал полмира на таком поводке. Та самая мягкая сила, о которой постоянно грезит наше правительство.

То есть, в принципе, ничего страшного в таких долгах нет. Вон «заклятым друзьям» из Вашингтона под 20 миллиардов их поганых долларов должны. И ничего, не киснут. Еще и должников нагибают. Главная проблема в том, что наше правительство искусственного интеллекта (с естественным то беда!) обращается с такими долгами как дурак со стеклянным фаллосом. То разобьет, то соседке подарит. Например, есть группа широко известных в узких кругах правительственных лоббистов, которые специализируется на содействии в списании таких долгов. Благо служат именно в ответственном за их возврат ведомстве. Естественно абсолютно бескорыстно, чисто из-за любви к стране-должнику.

За последние четверть века с небольшим гаком «могучая наша держава» поняла и простила 130 миллиардов долларов! Больше всего Кубе – 31,7 млрд. Северной Корее и Афганистану по 11 с лишним миллиардов, проамериканскому Вьетнаму – 9,5 и так далее и тому подобное. Ливия, Сирия, Ирак, Эфиопия, Монголия, далее везде.

Особенно интересна ситуация с Островом Свободы. В начале этого века мы вывели из Лурдеса модернизированный разведцентр. Начальник Генштаба Квашнин божился на Уставе, что 200 миллионов долларов, которые мы платили за аренду – неподъемная сумма. Лучше спутники запустим. В результате ни центра, ни спутников. Хотя, по данным «АН», Гавана предлагала засчитывать арендную плату в счет госдолга. Москва высокомерно отказалась.

Как говорят, было еще одно предложение. Сейчас на Кубе создана одна из лучших в мире систем здравоохранения. В том числе, по лечению детских онкологических заболеваний. Ничем не уступающая Израилю или Германии. Кубинцы предложили бесплатно (в счет долга, конечно) лечить жителей нашей страны. Что сделали российские чиновники? Правильно, тупо списали долг, не взяв ничего взамен. Хотя, злые языки утверждают, что несколько кубинских домиков на берегу океана приобрели новых хозяев.

Так что государственные кредиты выгодны всем: самому государству, его слугам народным, странам-должникам. Кроме самого народа. Но кто его мнение спрашивать то будет?!