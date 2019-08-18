Мнение: кто главный претендент на пост мэра Риги?

Рига ждет нового мэра. И этот вопрос решится в понедельник. Кто же главный претендент на пост мэра Риги?

Будут перевыборы или нет? Вот в чем вопрос! Или же Рига наконец обретет «своего хозяина»?

Мнение политологов

Янис Григалис: «Пару дней назад стало ясно, что «четверка» из «Фракции независимых депутатов» будут голосовать за исполняющего обязанности мэра столицы Олега Бурова. Естественно, что его поддержит и партнер по коалиции («Согласие»). Я так думаю. Конечно при голосовании могут «вылезти» нюансы, но считаю, что шансы у Бурова достаточно высоки. Почему? Он был главным претендентом на эту должность. Хороший хозяйственник, есть политический опыт, но главное то, что он умеет договариваться и идти на компромиссы. Насчет перевыборов… Помилуйте! Кому же они выгодны? Никому!»

Илга Крейтусе: «Я склоняюсь к тому, что Буров на посту мэра – оптимальный в нынешних условиях вариант. Если ему удастся стать градоначальником – он будет одним из лучших игроков в компромиссы за последние годы в Латвии. Более того, он в курсе всех проектов Рижской думы. Что касается другого кандидата в мэры….Виестурс Зепс – оппозиционер. Да, думающий и содержательный человек. Но оптимальный вариант для Риги – Буров. В перевыборах мало кто заинтересован. И меньше всего – независимые депутаты из «четверки». Им это совсем не выгодно. Им выгодно, чтобы был мэр. А дальше у них будет время определиться и присоединиться к какой-то политической партии».

Что же по данному вопросу думает главный претендент на пост мэра Олег Буров?

«Осталось меньше суток. В понедельник в 10 утра начнется заседание, которое продолжится до полуночи. Если мэр будет избран, то логично, что перевыборов не будет. Если в «00» часов мэр избран не будет, то «00:4» будет подписан документ о роспуске Рижской думы. Нужно договариваться, искать компромиссы. А это, поверьте, большой труд. Думаю, что перевыборы не особо выгодны. Никому. И горожанам не выгодно. Рига должна развиваться, жить. Подвешенное состояние – не совсем приятная позиция».