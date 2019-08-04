Захарова считает новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Введение США новых санкций против российской стороны по "делу Скрипалей" доказывает сфабрикованный характер расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Силуанов отреагировал на новые американские санкции против России

Ее слова прозвучали в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Дипломат уточнила, что "выдуманной" является та часть дела, которая представляется в качестве версии Великобританией.

"По крайней мере, выдумана та ее часть, которая презентована Британией, Лондоном, правительством Терезы Мэй в качестве официальной версии. Вот это полностью себя дискредитировавшая история", - прокомментировала Мария Захарова.

Напомним, как ранее сообщали АН, накануне лидер Соединенных штатов Америки Дональд Трамп подписан указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела по отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.