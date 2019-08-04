Захарова считает новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей
4 августа 2019, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]
Введение США новых санкций против российской стороны по "делу Скрипалей" доказывает сфабрикованный характер расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ее слова прозвучали в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Дипломат уточнила, что "выдуманной" является та часть дела, которая представляется в качестве версии Великобританией.
"По крайней мере, выдумана та ее часть, которая презентована Британией, Лондоном, правительством Терезы Мэй в качестве официальной версии. Вот это полностью себя дискредитировавшая история", - прокомментировала Мария Захарова.
Напомним, как ранее сообщали АН, накануне лидер Соединенных штатов Америки Дональд Трамп подписан указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела по отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.