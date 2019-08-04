Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков оценил слова главы Пентагона Марка Эспера о скорейшем размещении ракет наземного базирования средней дальности в Азии. Пентагон выступает за скорейшее размещение ракет в Азии

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", накануне Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе, отметив, что сделать это надо как можно быстрее.

"Это означает, что они уже есть на вооружении у США. А это означает, что США давно нарушали договор о РСМД, который запрещал им иметь такие ракеты. Показательное признание", - прокомментировал данное заявление Пушков.