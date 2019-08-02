США используют либеральные СМИ в России как инструмент влияния на выборы

Российские выборы – излюбленная тематика не только отечественных либеральных СМИ, но и западных в том числе. «Радио Свобода», «Голос Америки» и прочие антироссийские масс-медиа активно освещают только одну из сторон политической жизни в России. Естественно, выгодную им самим.

Для достижения наибольшего резонанса Запад проплачивает вещание на ресурсах, направленных на российского потребителя. После того, как в столице 27 июля прошел очередной несанкционированный митинг, некоторые издания стали пестрить публикациями о якобы неправомерной деятельности правоохранительных органов.

Прозападным СМИ не понравилось, что более 1000 нарушителей общественного порядка оказались задержаны. А также что Мосгоризбирком, несмотря на откровенные провокации «независимых» кандидатов, отказался регистрировать их в обход российского законодательства. Вероятно, для либеральных ресурсов такая причина как «массовая подделка регистрационных документов» не является веским основанием для отбраковки.

Вот, например, «Радио Свобода» опубликовало интервью с выдвиженцем от «оппозиции» Константином Янкаускасом. Там он открыто призывает общественность выйти на незаконный митинг 27 июля, тем самым нарушая закон РФ.









Штаб-квартира этого издания располагается в Чехии. Либеральное СМИ состоит из большого количества разветвленных ресурсов. И все они финансируются Конгрессом США, а также находятся под непосредственным руководством Агентства США по глобальным медиа.

К слову, в зависимости от определенных обстоятельств, дочерние ресурсы «Радио Свобода» могут очень быстро появляться и исчезать. Их обычно используют в конкретный непродолжительный период времени, и направлены они на конкретную аудиторию. Вспомнить хотя бы об издании «Крым. Реалии», которое освещает события на полуострове в нужном для Запада ключе. А также о подобных ему «Кавказ. Реалии» и «Сибирь. Реалии». «Эхо Кавказа» - проект, запущенный сразу после завершения конфликта 2008 года для публики из Абхазии и Южной Осетии. Если кратко: контролируемая Западом сеть либеральных СМИ может расширяться, если необходимо предоставить нужную заказчикам пропаганду.









Сейчас четко можно сказать о том, что западные власти вмешиваются в избирательный и другие политические процессы, используя в качестве рычага подконтрольные медиаресурсы. Так, «Радио Свобода» намеренно исказила данные об организованном «оппозицией» митинге 27 июля, показав окровавленных и задержанных полицией людей. Уточнить то, как были получены травмы и за что присутствующих задержали, СМИ не захотели.









Подобное однобокое освещение реалий указывает на явную «заказуху» от западных партнеров. Вряд ли кто-то из них напишет о том, что по факту полиция защищала прохожих и жителей города от неадекватных маргиналов. Более того, вела себя максимально сдержанно, лишь изредка и по-тихому выводя из толпы провокаторов. Подконтрольные СМИ – лучший инструмент для дестабилизации общественного спокойствия.

Безусловно, подобная деятельность, направленная на отработку спонсорских приказов, есть не что иное, как грубое вмешательство во внутреннюю политику государства. Поскольку американские политтехнологи отдают себе отчет в том, что повлиять на российское законодательство они не в силах, они продолжают будоражить население активными призывами к нарушению устоев страны. К сожалению, в данном случае лживые СМИ нельзя наказать по всей строгости закона: они находятся за пределами российских границ.