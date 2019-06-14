Закопайте уже Сталина!

Нет в современной России чёрта страшнее, чем «усатый тиран» и кровавый слуга его – Лаврентий Берия. Нет в современной России лидера всех приятней и милее, чем Иосиф Виссарионович Джугашвили, Коба, Сталин и верный соратник его – Лаврентий Павлович Берия. Ушедший в мир иной почти 70 лет назад главный грузин страны – до сих пор главный аллерген для российской «образованщины». Вот же как точно заметил Михаил Шолохов: «был культ – но была и личность». Сейчас, увы, или к счастью, и культик смешной, и с личностями напряг.

«Кошка бросила котят – это Сталин виноват» - так примерно выглядит лента сообщений в социальных сетях многих из нас. Особенно зело стараются особы, приближенные к властной кормушке. Мол, если бы не почти столетней давности «террор в отношении собственного народа» (ТСН), то мы сейчас жили, как у мамоны за пазухой. Мол, не управленческая импотенция и некомпетентность плюс какая-то безумная страсть к личной наживе лежит в основе массовой нынешней бедности россиян, а сам «усатый тиран» мстит из могилы. Других злодеев, посовременней, у них для нас нет.

- Я не могу понять, как человек, который уничтожил граждан своей страны больше, чем уничтожил их Гитлер, может быть предметом дискуссии. Я не могу понять: как может в проекте «Имя России» обсуждаться – годится ли он для «Имени России» или нет. Это за пределами моего понимания. У меня нет объяснения этому на человеческом языке, - сказал Анатолий Чубайс Владимиру Познеру в 2008 году. Оставим на совести экономиста (как он любит себя называть) цифры жертв. Важнее тенденция: абсолютно все, что делал Сталин, у таких как Чубайс (Ельцин, Кох и прочие - имя им легион) за пределами их понимания. Действительно, столько лет управлять огромной страной и не оставить после себя ни дворцов в Италии, ни загрансчетов с миллиардами долларов. Только шинель, китель и пару пар сапог – страшный человек! Вероятно, они вполне сознательно понимают, что их место, как говориться, «у параши», а не в мягких креслах. И люто бояться – вдруг восстанет и призовет к ответу.

А чтобы не восстал, да и у электората не появлялись лишние вопросы по дню сегодняшнему, по всем канонам пропаганды третьего рейха периодически в СМИ и соцсети вбрасывается все новые ужастики. Из последних - по приказу Сталина военные трибуналы во время войны расстреляли 10 дивизий советских солдат! «Каждый штык был на счету! Живодеры! Изверги! Предатели!», - безумствует офисная крысиная стая, тяжелее ручки ничего не державшая и о войне судящая по картинам-комиксам бритого Бондарчука-внука. Каждого же, кто просит «включить голову», стая именует наследниками вертухаев.

На самом деле все просто и давно известно. Есть несколько цифр приговоренных трибуналами к высшей мере. Первая. 217 тысяч, которую озвучила «икона современной истории» некий Солонин. Вторая. Отдано под трибунал - 2 530 663 человека. Смертный приговор вынесен в отношении 284 344 человек. Из них расстреляно 157 593 человека (журнал "Государство и право", №8 за 1995 г. Автор ген.-полковник юстиции А. Муранов). Третья. «Осуждено - 994,3 тыс. чел. Из общего числа осужденных направлено в места заключения – 436,3 тыс. чел. 135 тысяч расстреляно (учтено в числе небоевых потерь)». («Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. Статистическое исследование»). Возьмем цифры Солонина как максимальные: 217 тысяч расстрелянных по приговору военного трибунала.

Это много только для офисной крысиной стаи! Любой профессиональный психиатр скажет, что в районе 10% населения любой страны склоны к девиантному поведению /или преступной деятельности/. Если учесть, что всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34 476 700 советских военнослужащих, то 2,5 миллиона осужденных – серьезно меньше 10 процентов. И это на войне, которой в белых перчатках не бывает. И что вы таки сомневаетесь, что из 34 с половиной миллионов не найдется 200 с небольшим тысяч нелюдей, которые дезертировали, убивали своих, мародерничали, насиловали, крали жратву, самострелялись?! Если да, то поздравляю - вы жертва ЕГЭ.

Но как же целый миллиард, расстрелянный лично Сталиным (а Берия магазины, как всем известно, заряжал)? Есть справка, подготовленная для разоблачителя Хрущёва за подписью Генпрокурора СССР, МВД и Минюста. Там указано, что за период с 1921 по 1953 года за контрреволюционные преступления было осуждено к высшей мере наказания Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, Военной Коллегией, судами и военными трибуналами 642 980 человек. А к лагерям, ссылке и высылке - 3 134 400 человек. Всего - 3 777 380 человек. То есть около 2% населения за 32 года. По данным НКВД, с 1918 года привлечено к уголовной ответственности 4 308 487. Из них приговорено к ВМН - 835 194 человек. Много? Мало? В плепорцию?

Можно сколько угодно клеймить революцию, Ленина, Сталина ет сетеra за эти 835 тысяч приговоренных к смерти. И с точки зрения, современных обрядов это будет правильно. Но тогда, 80 лет назад, были другие времена, законы, нравы. 300 лет назад людей вообще пытали каленым железом, да дыбой. А простая казнь – это милосердие. Добить на поле боя сослуживца – тоже иногда милосердие было.

Жизнь человеческая во времена потрясений стоит грош в базарный день во всех странах. Светоч демократии США интернировали 120 тысяч японцев в концлагеря во время войны. Сколько те же японцы вырезали китайцев и корейцев во время войн и оккупации в 20 веке? Точных цифр никто не приводит, но считается, что более чем 20 миллионов человек. И да, во время великой во время Великой депрессии в США от голода умерло от 5 до 8 млн. человек. Если это не голодомор, то что же это? Или вновь дотянулся проклятый Сталин?!

Еще раз цифры – с 1918 по 1953 год к высшей мере наказания приговорено 835 тысяч человек. Еще раз – 835 тысяч за 35 лет. А теперь совсем свежие цифры: «По официальным данным Росстата, естественная убыль населения с 1992 года (в 1991 году – последний прирост 104 тысячи человек) по 2010 год почти 14 миллионов, прежде всего мужчин трудоспособного возраста. От алкогольных отравлений, убийств и самоубийств в эти годы из жизни ушло почти три миллиона человек». Это не «пятая колона», не вражьи голоса, не иностранные агенты. Это цитата ученого, директора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН доктора социологических наук, профессора Вячеслава Локосова. Три миллионы прямых смертей! 14 миллионов естественная убыль. За 18 лет! И той скотской эпохе ставят памятники в виде дегенеративного Ельцин-центра за 6 миллиардов! бюджетных рублей! Видимо, за то, что смогли переплюнуть «кровавого тирана», который, по Чубайсу, хуже Гитлера. По тому самому Чубайсу, который и правил человеческую тризну в кровавые 90-ые. Но Сталин у них преступник, а они все «в белом»…

Хватит уже вспоминать, что было почти 100 лет назад. Заройте Сталина и посмотрите вокруг. «Кошка бросила котят – кто сегодня виноват»?..