Эксперты ОПКК прокомментировали результаты российско-украинских переговоров

В Общественной палате Краснодарского края (ОПКК) прокомментировали результаты переговоров по урегулированию ситуации на Украине, состоявшихся 28 февраля. Анализ сложившейся ситуации представил эксперт Общественной палаты Кубани, завкафедрой политологии и политического управления КубГУ, доктор политических наук, доктор исторических наук, профессор Андрей Баранов.

По мнению эксперта, руководство Украины не готово выполнить принципиальные требования России, от украинской стороны стоит ожидать решения лишь гуманитарных, но не геополитических вопросов.

Напомним, помощник президента России Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию, сообщил журналистам, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». В то же время президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении выразил неудовлетворенность переговорами с Россией и заявил об отсутствии нужного Киеву результата.

Как отметил Андрей Баранов, судя по сообщениям и комментариям СМИ, результаты переговоров между российской и украинской делегациями оцениваются с умеренным оптимизмом.

– Полезно, что они будут продолжены в Белоруссии, а не в западных странах. На мой взгляд, ожидать многого от этих переговоров нельзя. Президент Украины и другие руководители этой страны не готовы выполнить такие принципиальные требования Российской Федерации как невступление в НАТО, демилитаризация, денацификация, признание Крыма российским, признание независимости ДНР и ЛНР. Это означает, что реальным содержанием переговоров может быть решение гуманитарных вопросов: обмен военнопленными, создание гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, продовольственное снабжение городов и прочее. В любом случае, переговоры не должны снижать темпы специальной военной операции России, о чем четко заявил министр обороны РФ Шойгу, – констатировал Андрей Баранов.

Также сообщается, что переговоры будут продолжены, делегации Москвы и Киева договорились провести новый раунд в ближайшее время.