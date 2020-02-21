РМК оплатит инвентаризацию опасных экологических объектов в Карабаше

Русская медная компания за свой счет проведет инвентаризацию объектов накопленного экологического вреда в Карабаше. Об этом заявила сегодня, 21 февраля, вице-президент компании по экологической безопасности Наталия Гончар во время визита в Карабаш полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщает агентство Полит74.

Накопленный экологический вред является результатом старого производства бывшего медеплавильного комбината. Речь о территории площадью порядка 243 га, испытавшей в советские годы негативное воздействие от работы бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Инвентаризация позволит включить данные объекты в Государственный реестр. Тогда Карабаш в будущем сможет рассчитывать на федеральное финансирование работ по рекультивации этих заброшенных объектов в рамках Национального проекта «Чистая страна». На подготовку документов РМК направит в 2020 году порядка 13 млн рублей.

Повышение экологической безопасности производства сделало возможной и целесообразной инициативы по решению экологических проблем, которые копились в Карабаше с прошлого века и являются результатом работы старого производства бывшего Карабашского медеплавильного комбината. РМК по собственной инициативе взялась за это. В 2018 и 2019 годы на средства компании уже рекультивирована территория бесхозного хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. В данный момент на государственной экологической экспертизе находится второй проект компании по рекультивации порядка 45 га хвостохранилища №3. Оба объекта были выведены из эксплуатации еще 1980-е годы, то есть в советское время.

Карабаш – один из исторических центров отечественной цветной металлургии. Добыча и производство меди в промышленных масштабах в окрестных местах началось в 1910 году с образованием Карабашского медеплавильного комбината. Из-за несовершенства технологии и отсутствия должным образом организованных очистных сооружений на протяжении десятилетий интенсивно растущее производство оказывало негативное воздействие на окружающую среду. Это привело к накоплению на территории округа значительного экологического вреда, который продолжает отрицательно сказываться на состоянии почвы, атмосферного воздуха и водных объектов в регионе.

Восстановление нарушенных земель стало возможным благодаря масштабной модернизации преемника бывшего Карабашского медеплавильного комбината – медеплавильного завода «Карабашмедь». Он вошел в состав Русской медной компании в 2004 году. С этого момента на предприятии началось масштабное техническое перевооружение, призванное увеличить мощность и повысить экологическую безопасность производства.

Фото телеграм-канала "Южноуральская панорама"