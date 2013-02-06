Премьер Грузии не намерен отказываться от французского гражданства

Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили решил приостановить процедуру отказа от гражданства Франции, сообщает сетевой ресурс Apsny.

Согласно норме конституции страны, премьером не может быть лицо, имеющее двойное гражданство. Специальным указом президента Михаила Саакашвили премьер-министру в октябре 2012 года был возвращен грузинский паспорт, которого он был лишен годом ранее.

"Мне давалось гражданство с тем условием, что я откажусь от гражданства Франции, однако я приостановил этот процесс, - заявил Иванишвили журналистам. - Почему я должен работать по их прихотям, тем более, что достаточно мне получить гражданство Грузии, как я лишусь права быть премьер-министром. Такая бессмысленная запись сделана в конституции, так как они боялись, что появятся желающие из России и других стран».

Иванишвили планирует «провести нормальные конституционные изменения, которые дадут всем право на все».